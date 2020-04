Greifswalder Kitas befürchten Ansturm 

Greifswald

Am Montag sollen die Kitas für weitere Kinder öffnen. Die Beschränkungen der bisherigen Notbetreuung werden gelockert, nun reicht es, wenn ein Elternteil einen systemrelevanten Beruf nachgeht, die Liste der systemrelevanten Berufe wurde erweitert. Die Vorgaben des Landkreises Vorpommern-Greifswald an die Einrichtungen allerdings sind hoch: Gruppengrößen von maximal fünf Kindern, Abstände von 1,5 Metern die zwischen Erziehern eingehalten werden sollen, keine Durchmischung der Gruppen, sowie strenge Abstandsregeln für Eltern, die Ihre Kinder bringen.

Bis zu 50 Prozent der Kinder erwartet

Bei der kommunalen Kinderbetreuung Hansekinder ist man über die Verordnungen nicht glücklich, zumal sich die Anzahl der zu betreuenden Kinder stark erhöhen dürfte. „Wir rechnen mit 30 bis 50 Prozent der Kinder der normalen Besetzung“, merkt Achim Lerm, Leiter der Hansekinder, an. „Von einer Notbetreuung kann man in diesem Fall wohl nicht mehr sprechen.“ In der Coronazeit habe man die Mitarbeiterteams getrennt, damit man im Falle einer Corona-Infektion unter den Mitarbeitern immer noch handlungsfähig bliebe, so Lerm. „Für die Betreuung in der geforderten Gruppenstärke können wir das aber nicht mehr aufrechterhalten.“

Ob die vorgegebenen Regeln durchzuhalten seien, würde sich zeigen. „Das sich die Gruppen nicht durchmischen und bei je einer Betreuung bleiben sollen, ist schlecht vorstellbar“, sagt Lerm. „ Soviel Personal haben wir gar nicht. Das wird ein Problem darstellen.“ Auch für den schlimmsten Fall, nämlich das eine Betreuung nicht gewährleistet werden könne, sei vom Landkreis noch kein Plan B genannt worden.

Kontakt zwischen Erziehern und Kindern möglich

Wichtig für die besorgten Eltern: Untereinander können die Kinder einer Gruppe auch weiterhin Kontakt haben, auch für die Erzieher ließe sich kein Mindestabstand zu den Kindern durchsetzen. „Das ist pädagogisch gar nicht vorstellbar“, so Lerm. „Aber die Gruppen untereinander sollen Abstand halten.“ Für die Kitas der Hansekinder gelten folgene Regeln (Auswahl). Eltern müssen sich nach Betreten der Einrichtung und vor Kontakt mit den Beschäftigten gründlich die Hände waschen. Die Abhol- und Bringsituationen sind möglichst kurz zu halten, hierbei ist der Mindesabstand von 1,5 Metern einzuhalten. Betten in Schlafräumen müssen 1,5 Meter auseinanderstehen, die Gruppenstärke soll fünf bis maximal zehn Kinder nicht überschreiten. Handdesinfektion bei Kindern ist nicht vorgeschrieben, aber auf regelmäßiges Händewaschen wird großer Wert gelegt. Die Erzieher und Erzieherinnen erarbeiten mit den Kindern die entsprechenden Verhaltensregeln.

Von Anne Ziebarth