Auch vor Ostern hat das Corona-Virus nicht haltgemacht: Zahlreiche Kindertagesstätten und Schulen in Greifswald sind betroffen, knapp 300 Leute befinden sich in Quarantäne. Der Kreis Vorpommern-Greifswald steht in der Kritik. Werden nun härtere Maßnahmen ergriffen?