Greifswald

Schock im Greifswalder Kletterwald am Sonnabend: In etwa fünf Metern Höhe verletzte sich ein vier Jahre altes Mädchen an der rechten Hand, nachdem es ein Fahrrad gefahren hatte, das auf einem Seil zwischen zwei Bäumen gespannt ist. Nach dem Absteigen ereignete sich das Unglück. Die Finger steckten dabei laut Bericht der Berufsfeuerwehr Greifswald in einer Umlenkrolle fest. 

Das Kind soll sich offenbar am Seil festgehalten haben, als der Vater auf der anderen Seite ruckartig daran zog, wodurch die Finger des Kindes unter die Umlenkrolle gerutscht sein sollen. So schildert es Michael Schicha, Vorsitzender des Vereins Institut für Erlebnispädagogik, der den Kletterwald Greifswald betreibt.

Feuerwehr rettet Kind aus misslicher Lage

Das Kind konnte sich selbst nicht aus der misslichen Lage befreien. Auch die Eltern und umstehende Nutzer des Kletterparkes konnten nicht helfen. Der alarmierten Feuerwehr gelang es schließlich, durch das Durchtrennen des Seils, das Kind zu befreien und anschließend die Umlenkrolle zu entfernen. Der Notarzt vor Ort versorgte das Kind, das anschließend ins Uniklinikum Greifswald gebracht wurde. Nach Angaben der Berufsfeuerwehr dauerte der Einsatz vom Erreichen der Unfallstelle bis zur Abfahrt 37 Minuten.

Betroffenheit beim Kletterwaldbetreiber

Michael Schicha zeigt sich betroffen nach dem Unglück. Er bedauert die mentalen Eindrücke und die negative Erfahrung, die das Mädchen aus dieser Situation mitgenommen habe und der schwere Schock, der damit verbunden sei. Es handelt sich laut Schicha um den ersten Unfall dieser Art im Kletterwald Greifswald, der im September 2015 eröffnete. „Der Unfall liegt im Verantwortungsbereich der Eltern, weil sie sich nicht korrekt verhalten haben. Allerdings müssen wir als Betreiber letztlich die Verantwortung zu uns nehmen und künftig jedes Risiko ausschließen, das durch ein mögliches Fehlverhalten entstehen könnte“, sagt Schicha. Deswegen werde nun eine technische Lösung erarbeitet, die genau diesen Fall für die Zukunft sicher ausschließt.

Kletterparks sind weit verbreitet und sehr beliebt. Die Betreibung über einen Verein, wie das in Greifswald der Fall ist, ist eine Besonderheit. Die Ausrichtung ist hier stärker als anderswo auf die Erlebnispädagogik und bestimmte soziale Teamprozesse.

Junges Kletteralter soll bestehen bleiben

Ungewöhnlich ist zudem das junge Alter, ab dem Klettern in Greifswald möglich ist. Hier dürfen bereits Dreijährige in Begleitung ihrer Eltern ihr Können ausprobieren. Im Kletterwald Ueckeritz auf Usedom liegt das Mindestalter bei sechs Jahren, im Kletterwald Prora bei fünf Jahren. „Wir möchten wegen dieses einen Falls keine Altersbeschränkung einführen. Gerade jüngere Kinder klettern unheimlich gerne, ob auf dem Spielplatz oder anderswo. Wenn man Kinder vorsichtig und ihrem Tempo entsprechend heranführt, können sie das Klettern lernen und haben dann sehr viel Spaß daran. Das möchten wir weiterhin ermöglichen“, erläutert Michael Schicha.

Von Katharina Degrassi