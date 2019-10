Greifswalder Klima-Ausschuss: Pachtbedingungen lösen Diskussion aus

Greifswald

Betretene Gesichter bei Landwirten und reichlich Diskussionsstoff zwischen Verwaltung und Fraktionen: Dafür sorgten am Donnerstagabend Änderungsanträge der Linken, der Tierschutzpartei, der Alternativen Liste, der Grünen und der SPD zur Bewirtschaftung städtischer Pachtflächen. Nach dem Finanzausschuss standen die bei Bauern umstrittenen Anträge nun auch auf der Agenda des Klima-Ausschusses und wurden auch dort mehrheitlich befürwortet.

Die Fraktionen fordern bei den Vergabekriterien für städtische Pachtflächen eine ökologische statt konventionelle Bewirtschaftungsweise, biodiversitätsfördernde Maßnahmen, also den Schutz sowie die nachhaltige Nutzung der Natur, und den Verzicht von chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmitteln.

Zudem soll bereits jede Fläche über fünf Hektar öffentlich ausgeschrieben werden und nicht nur Flächen ab 30 Hektar, wie es die Verwaltung vorsieht. Auf die Biodiversität und auf den Verzicht von chemischen Pflanzenschutzmitteln geht die Verwaltung in ihrer Vorlage hingegen gar nicht ein. Auch dass ökologische Betriebe bevorzugt werden sollen, ist nicht explizit ausgewiesen.

Kritik für Änderungsantrag von Landwirten, Vertreter der Stadt und CDU-Fraktion

Vertreter der Agrar GbR Groß Kiesow sehen sich von den Vorschlägen der links-grünen Fraktionen in die Ecke gedrängt. „Wir sind bereits auf dem Weg, unsere Betriebe zu ökologisieren. Eine künstliche Beschleunigung, wie es die Fraktionen wollen, bringt überhaupt nichts. Wir brauchen noch etwas Zeit“, sagte Doreen Riske von der Geschäftsführung. Sie wünscht sich, dass die Vorlage der Stadt „mit allen Ecken und Kanten“ umgesetzt wird.

Vor allem ein Punkt stößt den Landwirten der Agrar GbR auf. „Es gibt viele Facetten der Landwirtschaft. Es darf einfach nicht heißen, dass ökologische Betriebe bevorzugt werden, denn wie bei den konventionellen Betrieben muss man auch bei den ökologischen genau hinschauen“, sagt Riske. Und das wäre Aufgabe der Stadt, so Riske weiter.

Stadt: Bevorzugung von Ökobetrieben zu einseitig

Die Bevorzugung von ökologischen Betrieben sieht auch Wilfried Kremer, Chef des Immobilienverwaltungsamtes, der zuständig für die landwirtschaftlichen Nutzflächen der Stadt und damit auch für die Pächter zuständig ist, kritisch. „Die Kriterien des Änderungsantrages sind einseitig auf Ökobetriebe zugeschnitten. Wir können da nicht mit Zwang vorgehen.“

Rückendeckung für die Befürchtung von Kremer gibt es von der CDU-Fraktion: „Wir wollen den kooperativen Weg der Greifswalder Agrarinitiative weitergehen. Aber wir halten die Punkte der Änderungsvorlage für gefährlich. Ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die auf einmal so ökologisch wirtschaften können, wie sich das hier vorgestellt wird“, sagt Gerd-Martin Rappen.

SPD : Änderungen nicht existenzbedrohend

„Die Punkte, die wir geändert haben, sind nicht so gravierend, dass die Betriebe in ihrer Existenz gefährdet sind“, meint hingegen Monique Wölk ( SPD). Ähnlich sieht es auch Jörn Kasbohm von den Linken. Die Mehrheit der Ausschussmitglieder stimmte für die Änderungsvorlage (acht Stimmen dafür, fünf Gegenstimmungen und eine Enthaltung). Am 4. November entscheidet die Bürgerschaft, wie auf den Agrarflächen der Stadt künftig gewirtschaftet werden soll.

