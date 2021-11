Berlin/Greifswald

27 Tage ohne Essen und weitere 48 Tage in der Warteschleife brauchte es, bis die Klimaaktivisten Henning Jeschke und Lea Bonasera mit dem amtierenden Vize-Kanzler und wahrscheinlich neuem Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) diskutieren durften. Beide waren die letzten Mitglieder der Aktionsgruppe „Letzte Generation“, die bis zum Tag der Bundestagswahl einen zum Schluss sogar trockenen Hungerstreik vollzogen. Heißt, sie verzichteten auch auf Wasser. Am Ende lenkte Scholz ein und gab der zentralen Forderung der Aktivisten nach: ein gemeinsames Gespräch. Dieses fand am Freitag in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin statt und wurde live im Internet übertragen. Eine Stunde lang diskutierten beide mit Scholz. Oder besser: Versuchten zu diskutieren. Was war schiefgegangen?

September 2021, Berlin: Lea Bonasera und Henning Jeschke, die beiden verbliebenen Teilnehmer des „Hungerstreiks der letzten Generation“ Quelle: Jörg Carstensen/dpa

Immerhin: Jeschke und Bonasera gelang etwas, was Bearbock und Laschet in drei Triellen und dem gesamten Bundestagswahlkampf nicht schafften. Sie rangen Olaf Scholz Emotionen ab. Jedoch nicht mit Argumenten, geschickten Worten oder einem gelungenen Appell an die Menschlichkeit von Fast-Kanzler Scholz.

Polemik statt Austausch auf Augenhöhe

Die insgesamt knapp 60-minütige Aussprache war geprägt von Vorwürfen gegen den Politiker und vielen Situationen, in denen dieser keine Gelegenheit bekam, seine Sätze zu Ende zu bringen. Beispielhaft dafür eine Szene, in der Scholz sich sogar von der Moderatorin das Wort erbitten musste: „Ich würde gerne im dritten Anlauf ausreden“. Statt Austausch, Ideen und einem zukunftsgewandtem Diskurs gab es von dem beiden Aktivisten vor allem Polemik und Fragen, die selbst in einer privaten Runde unangebracht wären.

Nach nur einem Statement wurde Scholz in den ersten Minuten von Bonasera unterbrochen: „Ich bin mir nicht ganz sicher, ob sie gehört haben, was ich gesagt habe.“ Hatte er, wollte aber nicht so antworten, wie die junge Klimaaktivisten es gerne gehört hätte – so zumindest der Eindruck. Der Vorwurf sollte sich in der kommenden Stunde wiederholen.

„Ich komme aus Vorpommern – da sagt man Dinge, wie sie sind“

Die Klimaaktivistin Lea Bonasera begrüßt Olaf Scholz, SPD-Kanzlerkandidat und geschäftsführender Bundesminister der Finanzen, in der Friedrich-Ebert-Stiftung. Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Das grundsätzliche Problem der ungleichen Runde war der Ausgangspunkt. Scholz selbst brachte es zum Ende auf den Punkt: „Sie machen es sich viel zu bequem“, sagte er und warf den Aktivisten vor, keine konkreten Vorschläge gegen die Klimakrise zu machen, sondern nur die Gefahren zu beschreiben. Genau das taten sie auch und genau mit diesem Ziel waren sie angetreten: Den baldigen Bundeskanzler mit ihrer Sicht zu konfrontieren, dass seine Politik nicht ausreiche, um eine Klimakatastrophe abzuwenden. Wurde es mal inhaltlich, ging es bei Scholz um Energiegewinnung, Nachhaltigkeit und Wege, Deutschland mit der Welt in die Zukunft zu führen.

Jeschke und Bonasera schlugen eine härtere Gangart ein: Krise, Katastrophe, ein Szenario von Milliarden an Flüchtlingen und Todeszonen um den Äquator. Jeschke erklärte während einer mehrminütigen Brandrede, dass er aus Vorpommern komme und man die Dinge da so sage, wie sie seien. Laut und emotional fragte er Scholz: „Ist da keine Emotion? Können sie nicht aussprechen, was da passiert? Todeszonen in die wir kommen.“ Er warf ihm auch vor, keinen Plan für die kommenden Aufgaben zu haben. Der konterte: „Ich habe einen Plan.“ Er verwies auf den avisierten Umbau der Energieversorgung und der Industrie, um bis 2045 klimaneutral zu werden. Schon das werde sehr schwierig. „Wir müssen uns richtig anstrengen“, so Scholz.

Scholz wirft Aktivisten Bequemlichkeit vor

Scholz emotionalster Moment kam wohl mitten in der Debatte, als sowohl Jeschke, als auch Bonasera und die Moderatorin einen Vergleich zwischen der Klimakrise und der Corona-Pandemie anstrengten. Sie versuchten Scholz in die Rolle desjenigen zu drängen, der Corona für eine Grippe halte, während sie selbst handelten. Den Vorwurf, Politiker sähen den Ernst der Lage nicht, wies er zurück. „Wie kommen sie eigentlich auf diese größenwahnsinnige Selbsteinschätzung?“, fragte Scholz in die Runde. „Andere Menschen nehmen den Klimawandel genauso ernst.“

Die Klimaaktivisten Lea Bonasera (M) und Henning Jeschke (l) trafen am Freitag Olaf Scholz Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Mit den fortschreitenden Minuten wurde besonders eine Sache klar: Ein Gespräch mit dem künftigen Bundeskanzler kann man erzwingen, in dem man hungert. Dass der das sagt, was man gerne hören würde, jedoch nicht.

Von Philipp Schulz