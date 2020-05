Greifswalder Klimaaktivisten beschildern Baumstämme am Wall

Greifswald

„Die Klimakrise macht keine Corona-Pause“ oder „Ich gehöre auch zur Risikogruppe“: Mit Botschaften wie diese machte die Greifswalder Ortsgruppe der Umweltbewegung „ Extinction Rebellion“ am Sonntag in der Hansestadt auf den Klimawandel aufmerksam.

Dafür befestigten die Aktivisten entlang des Walls zwischen der Fleischerstraße und dem Mühlentor verschiedene Schilder an mehrere Bäume, „um diesen symbolisch eine Stimme zu geben“, heißt es in einer Mitteilung der Gruppe zu der Aktion.

„So wie wir bei Corona-Verordnungen auf die Wissenschaft hören, sollten wir es auch in der Klimakrise tun“, sagt ein Mitglied von Extinction Rebellion, das sich „ Hendrik R.“ nennt. „Wir müssen die Wahrheit anerkennen, dass unser Überleben durch die Klimakrise akut gefährdet ist“, so das Mitglied weiter. „Wenn wir uns in den nächsten Jahren nicht grundlegend ändern, erwarten uns immer schlimmere Dürren und Extremwetterlagen. Auch sind wir bereits mitten im sechsten Massenaussterben – mit unabsehbaren Folgen“, fügt eine „ Klara J.“ hinzu.

„ Extinction Rebellion“ ist eine Bewegung gegen die Klimakrise und das Artensterben, die durch gewaltfreie Aktionen den Umweltschutz in den gesellschaftlichen Fokus rücken wollen.

Von OZ