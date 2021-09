Greifswald

Am vergangenen Donnerstag war die CDU noch auf Wahlkampftour auf der Wiese neben der Mensa am Schießwall, direkt am Mühlentor, unterwegs. Seit Sonntag erlebt die Wiese ganz andere Politik. Mehrere junge Menschen werkeln, sitzen, malen, schrauben, stehen zusammen und organisieren hier ein einwöchiges Klimacamp.

Einige Pavillons stehen schon, gerade werden zahlreiche Europaletten zusammengeschraubt, um dem Camp einen Zaun zu geben. Einige Plakate hängen auch schon. Große Aufsteller mit Fragen (Wie stellst du dir eine lebenswerte Zukunft vor und was kannst du tun?) und mit Antworten, Sprüchen oder den Forderungen der Camp-Crew zum Beispiel.

Das fordern die Klimaaktivisten in Greifswald

Sie fordern die Einhaltung des 1,5-Grad Ziels und deswegen ein klimaneutrales Deutschland ab 2035. Sie fordern auch, die Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb zu nehmen und, dass die Moore wiedervernässt werden sollen.

Die jungen Menschen, die in das Camp einziehen wollen, gehören zu verschiedenen Klimaaktionsgruppen. Fiedje Moritz etwa ist seit zwei Jahren Mitglied bei dem Greifswalder Ableger von Fridays for Future. Er organisiert das Camp mit. „Es geht nicht darum zu blockieren, wir wollen sichtbar sein“, erklärt er.

Protest vor dem Rathaus ist verboten

Eigentlich wollten die Aktivisten sichtbarer sein, als sie es jetzt auf der Wiese zum Eingang der Innenstadt sind. Ursprünglich sollte das Camp direkt vor dem Rathaus aufgeschlagen werden – unter der Nase der Greifswalder Stadtpolitik. Das sei jedoch nicht erlaubt – politische Veranstaltungen, die vor Wahlen Wähler beeinflussen könnten, sind am Rathaus verboten.

Klimaaktionswoche: Das passiert kommende Woche in Greifswald

Da die Gruppe keine Kompromisse bei den Klimazielen, aber schon beim Standort des Camps eingehen will, sind sie nun hier. „Der Standort ist gut. Wir haben hier Platz und da kommende Woche auch der Markt hier sein wird, hoffen wir, dass viele Menschen mit uns ins Gespräch kommen.“ Gerne auch nachts. Das Camp ist als politische Veranstaltung für bis zu 30 Menschen angemeldet, die auch dort übernachten werden.

Sie wollen vor allem Klimaschutz und die Klimakrise ins Bewusstsein rufen. Klimaschutz spiele bei der Entscheidung der Wählerinnen und Wähler in Mecklenburg-Vorpommern aktuell keine große Rolle, erklärt Moritz. Der Student und die Mitstreiter wollen das ändern, deswegen sind sie hier. Das Camp soll auch ein Rückzugsort und eine Basis für die Aktionen sein, die in der gesamten kommenden Woche in Greifswald stattfinden.

Von Philipp Schulz