Greifswalder Klimaaktivisten rufen erneut zu Demonstration auf

Greifswald

Der Klimaprotest geht in der Hansestadt weiter: Am Freitag rufen die Klimaaktivisten der „Fridays-for-Future“-Bewegung zu einer Laufdemonstration in Greifswald auf. Start ist um 13 Uhr auf dem Bahnhofsvorplatz.

Bis 14.30 Uhr kann es sowohl dort als auch in der Bahnhofstraße, am Karl-Marx-Platz, in der Langen Straße sowie am Mühlentor zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Mit der Demo fordern die Teilnehmer umgehende Maßnahmen gegen die Klimakrise.

Bewegung macht Druck auf die Politik

„Klimaschutz bietet uns allen die Perspektive für einen guten und sicheren Weg in die Zukunft. Deshalb werden wir nicht nur im Wahllokal am 26. September, sondern auch in Form von Protesten weiterhin Druck auf die Politik ausüben“, heißt es in einer Mitteilung der Aktivisten.

Bei der letzten Fahrrad-Demonstration vor zwei Wochen in der Hansestadt fanden sich rund 70 zusammen. Zu Beginn wurde eine Schweigeminute für die Flutopfer der Hochwasserkatastrophe eingelegt.

Von OZ