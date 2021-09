Greifswald

Klimaschützer haben das Blockheizkraftwerk an den Credneranlagen in Greifswald besetzt. Seit kurz nach sechs Uhr harrt eine Frau auf dem 31 Meter hohen Schornstein aus, drei weitere Personen hatten das Dach besetzt. Nach etwa zwei Stunden hat eine Frau das Dach verlassen.

Mehr als 40 Einsatzkräfte vor Ort

Die Polizei ist mit 30 Einsatzkräften im Einsatz, darunter eine Spezialeinheit der Verhandlungsgruppe MV und ein Höheninterventionsteam. Die Berufsfeuerwehr Greifswald ist mit elf Einsatzkräften und einer Drehleiter vor Ort.

Die Berufsfeuerwehr Greifswald ist mit elf Leuten im Einsatz. Ihre Aufgabe: Per Drehleiter den Kontakt zur Frau herzustellen, die auf dem 31 Meter hohen Schornstein sitzt. Quelle: Katharina Degrassi

Stadtwerkechef sieht Lebensgefahr für Protestler

Stadtwerkechef Thomas Prauße erfuhr durch eine Mail der Aktivisten um 6.32 Uhr von der Besetzung und kam sofort zum Einsatzort. „Protest ist jederzeit in Ordnung. Aber nicht so. Für die Menschen da oben besteht Lebensgefahr“, sagt Prauße. Eine der drei Personen auf dem Dach ließ sich nach Gesprächen zum Herunterkommen bewegen. Prauße ließ das Blockheizkraftwerk sofort abschalten, nachdem er von der Besetzung erfuhr. „Wenn aus dem Schornstein heiße Gase austreten, ist das enorm gefährlich für die Person da oben auf dem Schornstein. Auch die Leute auf dem Dach wissen nicht, wie sie sich dort sicher bewegen. Dort sind Lüftungsmatten, durch die die Personen durchfallen können“, zeigt sich Prauße besorgt, der schließlich auch die Polizei informierte. Die Beamten sind seit 7.22 Uhr vor Ort, wie Polizeihauptkommissar Heiko Meffert sagt. Er forderte wiederum die Spezialeinheiten und die Feuerwehr zur Unterstützung an.

Zwei Personen befinden sich auf dem Dach des Blockheizkraftwerkes. Die Beamten der Polizei versuchen, sie zum Abstieg zu bewegen. Quelle: Katharina Degrassi

Weite Teile der Altstadt ohne warmes Wasser

Wegen der Abschaltung des Blockheizkraftwerkes sind weite Teil der Greifswalder Altstadt ohne warmes Wasser. Laut Prauße werde versucht, die Warmwasserversorung über die Umlenkung aus anderen Bereichen zumindest teilweise zu gewährleisten.

Stadtwerkechef Thomas Prauße im Gespräch mit der Greifswalder Studentin, die sich dazu bewegen ließ, das Dach des Blockheizkraftwerkes zu verlassen. Quelle: Katharina Degrassi

Protest gegen Erdgas als Brückentechnologie

Die Greifswalder Studentin, die das Dach verlassen hat uns sich gegenüber der OZ Luna nennt, sagt: „Wir protestieren gegen die Darstellung, Erdgas sei eine Brückentechnologie. Erdgas ist fast genauso umweltschädlich wie Braunkohle, in den ersten 80 Jahren sogar schädlicher.“ Sie betont, dass sich der Protest nicht direkt gegen die Stadtwerke Greifswald richte, sich die Aktivisten bewusst sind, dass die Stadtwerke bereits sehr viel tun. „Wir müssen dringend jetzt sofort etwas tun, damit ich und meine Kinder, die ich vielleicht mal haben werde, noch eine Lebensgrundlage haben.“

Von Katharina Degrassi