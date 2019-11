Greifswalder Kraftsportler wollen für 1,5 Millionen Euro eine neue Halle bauen

Greifswald

Starke Frauen und Männer trainieren in Greifswald bei Tag und auch bei Nacht. Dank Zugang per Chip ist das in der Brandteichstraße 24 Stunden möglich. Auf den 1800 Quadratmeter Fläche des Kraftsport- und Fitnessvereins Greifenpower steht eine Vielzahl von Geräten zur Verfügung.

Greifenpower nutzt derzeit Räume in der Brandteichstraße 22 Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Wir wollen jetzt eine eigene Halle bauen“, sagt Sandrino Herder. Der Vereinsvorsitzende ist selbst ein erfolgreicher Kraftsportler und hat bei er letzten Weltmeisterschaft in Tokio einen siebten Platz geholt. Die Räume in der Brandteichstraße 22, in einem Teil war lange Greifswalds größte Videothek untergebracht, sind nur gemietet.

„Wir bezahlen dafür nicht wenig.“ Außerdem lasse sich eine neue Halle optimal auf die Bedürfnisse der Sportler zuschneiden. „Ferner könnten wir dann für ansprechende Außenanlagen und endlich für ein geregeltes Parken sorgen“, sagt Herder.

Gebaut werden soll an der Siemensallee

Greifenpower möchte die Halle auf einem Grundstück an der nahen Siemensallee bauen und die Fläche dafür von der Stadt werden. Für die bevorzugte Fläche war lange Zeit der Bau einer Kindertagesstätte im Gebräch.

„Ich spreche über unser Bauvorhaben mit Oberbürgermeister Stefan Fassbinder“, kündigt Herder an. Die geschätzten Kosten für die Halle liegen bei 1,5 Millionen Euro. Für die Umsetzung des Vorhabens hofft Greifenpower auf Fördermittel des Kreissportbundes.

„Unsere Halle soll 1500 Quadratmeter haben, die Verkleinerung im Verhältnis zu jetzt bekommen wir hin, wenn wir die Geräte etwas enger stellen“, schätzt der Vereinsvorsitzende ein. Außerdem seien die aktuell für Tischtennis vorgesehenen Räume sehr großzügig bemessen.

In den Räumen der einst größten Videothek

Greifenpower habe aktuell etwa 800 Mitglieder und sich in den letzten Jahrzehnten sehr gut entwickelt. Tatsächlich kämen Sportler nach Spätschichten oder vor Arbeitsbeginn. Herder ist seit etwa acht Jahren Vorsitzender von Greifenpower.

„Wir hatten früher nur die kleine Halle“, erzählt er. Als die Videothek in der Brandteichstraße auszog, wollte Greifenpower zunächst nur in die größeren Räumlichkeiten umziehen, entschied sich aber dann dafür, auch die kleine Halle weiter zu nutzen. Das sei die richtige Entscheidung gewesen.

Greifenpower sieht Ryck-Arena skeptisch

Projekt der Ryck-Arena

Die Ryck-Arena zwischen Treidelpfad und Wolgaster Straße soll etwas ganz Besonders für Sport und Freizeit werden. Der Greifswalder Stadtsportbund spricht von einem „Vorbild für ganz Deutschland“. Quelle: Arno Zill

Sandrino Herder sieht die Ryck-Arena skeptisch, was die Realisierbarkeit betrifft. Er hält die geschätzten Investitionen von 20 Millionen Euro nach Gesprächen mit Bauleuten, die bei Greifenpower aktiv sind, auch für viel zu niedrig.

In dem Haus in der Brandteichstraße trainieren nicht nur Kraftsportler. „Auch Leichtathleten und Beachvolleyballer sind bei uns“, erzählt Herder. Denn es fehlten diesen Athleten Hallenzeiten. Drachenbootfahrer und die American-Football-Mannschaft kommen ebenfalls in die Brandteichstraße. Auch Crossfit ist möglich und dafür werden auch Kurse angeboten.

Im Training: Unternehmer, Ärzte und Physiotherapeuten

Die Liste der prominenten Unternehmer, der Ärzte und Physiotherapeuten, die in der Brandteichstraße trainieren, ist lang. Es gibt Boxkurse, Hochschulsportler kommen hierher. Beim Bau der neuen Halle hofft Herder auf Unterstützung der Unternehmen, die die Räume nutzen.

Greifenpower ist sportlich sehr erfolgreich. „Wir haben deutschlandweit die stärkste Mannschaft im Bankdrücken“, informiert Sandrino Herder. Die Greifswalder sind deutschlandweit, europaweit und weltweit erfolgreich. So sollten sie im August bei der letzten Europameisterschaft im Bankdrücken vier Medaillen. Darunter waren drei Goldene. Im April hatte Hans-Joachim Thürk sogar den Weltmeistertitel in Tokio geholt.

Aenne Kretschmann wurde von der Stadt am Sportehrentag 2018 ausgezeichnet. Sie wurde deutsche Jugend- und Juniorenmeisterin im Kraftdreikampf Quelle: Christopher Gottschalk

Bei den Landesmeisterschaften im gleichen Monat räumte Greifenpower sogar 20 erste Plätze in den verschiedensten Alters- und Gewichtsklassen ab. Zwar sind die Männer insgesamt erfolgreicher. Aber auch Jeanette Denz und Mandy Lipinski wurden in diesem Jahr Landesmeisterinnen.

