Verkäufer, Apotheker, Krankenpfleger und Feuerwehrmänner sind die Alltagshelden in der Corona-Krise. Doch was bedeutet das eigentlich für sie? Im OZ-Interview erzählt Sylvia Utes, Stationsleiterin der Zentralen Notaufnahme an der Unimedizin Greifswald, wie sich das Virus auf ihre Arbeit auswirkt.