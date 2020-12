Greifswald

Getränke gibt es in diesem Jahr nicht und nur je einen Aus- und einen Eingang. Aber am Weihnachtsmarkt im Atelier in Friedrichshagen hält André Kalunga-Peters fest. Vom 12. bis zum 20. Dezember ist jeder zum Schauen und natürlich auch zum Erwerb eines besonderen Geschenks eingeladen. Bis zur Eröffnung wird der 54-Jährige noch fleißig an weiteren Exponaten arbeiten.

Bildhauerei inspiriert von Punkten

„Ich habe gerade eine Menge Einkaufschips erworben“, erzählt der Künstler und zeigt eine der Skulpturen. Inspiriert habe ihn der Brite Demien Hurst, dessen handgemalte Punkte sogar schon Modeschöpfer inspiriert haben. „ Hurst erzählt, dass er sich von seiner Tochter inspirieren lässt, seitdem sie malt“, so Kalunga-Peters. Der in Weimar geborene Sohn des Bildhauers Axel Peters hat lange in Südafrika gelebt und in London studiert. Seit 1998 lebt und arbeitet er in Friedrichshagen.

Serienkunst ist nicht seine Sache

Die kindliche Begeisterung der Tochter sei für Hurst Quelle von Kreativität, erzählt Kalunga-Peters. Löcher in Flächen, das ist seit langem Teil der Bildhauerarbeiten des Friedrichshägers. Nun also Punkte und keine durchgehenden Löcher. Kalunga-Peters hat in letzter Zeit außerdem viel gemalt. Serienproduktion ist nicht seine Sache. Auch wer eine Kopie eines Originals will, ist bei ihm falsch.

Ob ihm als freischaffendem Künstler die Corona-Pandemie zu schaffen macht? „Ja, natürlich“, sagt Kalunga-Peters. Workshops und Kurse fallen aus, die Einnahmen fehlen. Aber gegenüber den Musikern gehe es den Bildenden Künstlern noch gut.

Weniger Aufträge für baugebundene Kunst

Problematischer sei der deutliche Rückgang der Aufträge für baugebundene Kunst. In den ersten 14 Jahren nach seiner Rückkehr nach Deutschland habe er mehr als genug Arbeit damit gehabt. In Greifswald hat der Künstler zum Beispiel viel für das Uniklinikum gearbeitet. Er stattete zum Beispiel den Raum der Stille und die neue Radiologie aus. Kalunga-Peters schätzt den Rückgang der Aufträge für Kunst am Bau auf etwa 70 Prozent.

Das schwierige Jahr gut enden lassen

Neue Wege müssen beschritten werden. Der weitgereiste Künstler bietet afrikanische Kochkurse an. „Jetzt soll das schwierige Jahr erst mal trotzdem enden“, sagt Kalunga-Peters. Darum mache er diese Weihnachtsausstellung mit Skulpturen, Gemälden, Papierarbeiten und Objekten aus Bronze und Stahl.

Von Eckhard Oberdörfer