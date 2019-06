Greifswald

Pablo Picasso haben die Malereien in der Höhle von Lascaux, der Sixtinischen Kapelle der Frühzeit, begeistert. „Wir haben nichts dazu gelernt“, soll er bei ihrem Anblick 1940 gesagt haben. Auch Klaus Marsiske ist von der Kunst, von den Darstellungen der Tiere der Cro-Mangnon-Menschen in der französischen Dordogne fasziniert. „Das würde ich auch gern können“, sagte er. Die Höhlenmalereien haben ihn indes schon zu einigen der Bilder inspiriert, die noch bis zum 4. August im Greifswalder Dom St. Nikolai zu sehen sind. Was sie genau darstellen soll, überlässt der 1947 geborene Marsiske der Phantasie der Betrachter. Darum hat er auf Bildunterschriften verzichtet.

Die Bilder sind in den letzten Jahren entstanden. Seit vier Jahren malt der Architekt, der sich nicht nur in Greifswald und Stralsund einen Namen gemacht hat, wieder mehr. Das ist für ihn auch ein Stück Rückkehr in die Kindheit. Es sei eine glückliche Zeit gewesen, als er damals stundenlang einfach nur knetete, erzählte Marsiske. Er sei mit dieser Kunst bei sich und habe eine große Zufriedenheit erreicht.

Das benutzte Material hat übrigens zum Teil auch starke Greifswalder Bezüge. Marsiske recycelte gewissermaßen von den Skippern des Museumshafens verwendete Hölzer.

Im Greifswalder Dom wurde eine Ausstellung mit Werken Klaus Marsiskes eröffnet Quelle: eob

Eckhard Oberdörfer