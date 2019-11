Greifswalder Kulturfestival „Polenmarkt“ startet am Donnerstag

Greifswald

Alles begann im hauseigenen Club der Slawistik. In einer kleinen Runde hatten einige Studierende polnische Texte und Gedichte vorgetragen. Später wurden Literaten aus dem Nachbarland zu diesen Abenden eingeladen. Es war die Geburtsstunde eines der größten Festivals der Hansestadt, das 22 Jahre später tausende Besucher anzieht und auch außerhalb der Stadtgrenzen an Attraktivität gewonnen hat.

Konzerte, Lesungen, Vorträge und Filmvorführungen stehen auch beim diesjährigen Polenmarkt vom 14. bis 23. November auf dem Programm, das viele verschiedene Geschmäcker bedienen wird, verspricht Andreas Ohme, Vorstandsmitglied des Vereins und Professor am Institut für Slawistik.

Die polnische Kultur hautnah erleben, Vorurteile abbauen und sich über den aktuellen politischen Diskurs des Nachbarlandes austauschen: die wohl wichtigsten Blickwinkel des Festivals. „Wenn man das Programm durchblättert, kann man schnell feststellen, dass wir in jeder Hinsicht auf Künstler, Kunst und Kultur setzen, die sich kosmopolitisch verstehen“, erklärt Ohme. So sei es besonders wichtig, zu zeigen, dass Polen trotz der derzeitigen negativen medialen Präsenz auch positive Seiten hat, so Ohme weiter.

Andreas Ohme und Marek Fiałek (v.l.) präsentieren das diesjährige Programmheft des Polenmarktes. Auch in diesem Jahr erwartet der Verein tausende Besucher. Quelle: Christin Lachmann

Vorträge , Konzerte aber auch Tanzworkshops

Der Schriftsteller Witold Gombrowicz ist bei uns recht unbekannt. In Polen gilt er als einer der bekanntesten Autoren des 20. Jahrhunderts. „Nicht zuletzt durch seine Exil-Situation war er kosmopolitisch orientiert“, erklärt Ohme. Auszüge der Erzählungen Gombrowicz’, die von schwarzem Humor geprägt sind, werden in einer Lesung von der Schauspielerin Elisa Ottersberg am 20. November um 20 Uhr in der Feldstraße 20 vorgetragen ( Eintritt frei).

Auch mit der polnischen Autorin und Publizistin Sylwia Chutnik konnte der Verein eine starke Persönlichkeit gewinnen, die sich gegen nationale Stereotypen und Kulturmuster stelle. Es ist ein persönlicher Höhepunkt von Marek Fiałek, Vorstandsmitglied des Polenmarktes: „Wir haben zwei Jahre lang versucht, sie einzuladen. Aktuell ist sie die Feministin in Polen, die bei allen möglichen Events dabei ist.“ Sylwia Chutnik ist der diesjährige Ehrengast und wird bei der feierlichen Eröffnung des Festivals am Donnerstag um 18 Uhr im Alfried-Krupp-Kolleg aus ihrem Werk „Weibskram“ lesen. Dort wird auch der Förderpreis für die deutsch-polnische Zusammenarbeit verliehen.

Polenmarkt versucht, breites Publikum zu bedienen

Ein weiterer Grundbaustein des Polenmarktes gehört der Kategorie Musik. „Alle Bands und Musiker, die in Greifswald auftreten, sind stark mit der polnischen Tradition verwurzelt und beziehen dennoch internationale Musikrichtungen mit ein“, erklärt Ohme. Wie das funktioniert, beweist die polnische Band „Karczmarze“, die am 17. November um 19.30 Uhr im Theater Vorpommern spielt ( Eintritt: 16/12 Euro). Im Repertoire der teilweise klassisch ausgebildeten Musiker finden sich polnische, slowakische, ungarische, balkanische und jüdische Lieder wieder.

Zahlreiche Institutionen beteiligen sich erneut in diesem Jahr am Polenmarkt. Darunter das St. Spiritus, die Kulturbar, die Stadtbibliothek, aber auch das Jugendzentrum Klex oder der Elektro-Club Rosa. Auch über die Stadtgrenzen hinaus ist das Kulturfestival präsent. So tritt in Stralsund am 17. November das „Kasia Bortnik Trio“ auf, das sich auf Pop, Jazz und Folk spezialisiert hat, während in Görmin am 20. November um 14 Uhr ein Vortrag im Mehrgenerationenhaus zu hören sein wird.

„Ein Kennzeichen des Polenmarktes ist, dass wir versuchen, ein heterogenes Publikum zu bedienen. So haben wir beispielsweise einen Tanzworkshop und ein Punk-Konzert im Klex für jüngere Leute“, sagt Ohme. Polen solle so einem möglichst breiten Publikum vorgestellt werden. Der Professor für Slawistik würde sich vor allem eines wünschen: „Dass sich in der Region die polnische Sprache in Zukunft besser verankern lässt.“ Noch gibt es das in Greifswald nicht. Dennoch hoffen die Macher des Polenmarktes, dass irgendwann auch Polnisch als Schulfach auf dem Unterrichtsplan steht.

Die ersten Veranstaltungen im Überblick 13. November: „Ghost Dance. Theater Brama“ um 20 Uhr im Theater Vorpommern ( Eintritt: 12/8 Euro)14. November:Feierliche Eröffnung sowie Lesung mit Sylwia Chutnik und Brygida Helbig um 18 Uhr im Alfried-Krupp-Wissenschaftskolleg ( Eintritt frei), ab 22 Uhr tritt die Band „OHO!KOKO“ in der Kulturbar auf ( Eintritt frei) 15. November: Filmabend und Gespräch mit Mateusz Żegliński um 20.15 Uhr in der Brasserie Hermann ( Eintritt frei), ab 22 Uhr Punk im Klex mit „Backhand Slap“ ( Einlass ab 20.30 Uhr, Eintritt: 6 Euro) Das vollständige Programm und weitere Informationen auf: www.polenmarkt-festival.de

