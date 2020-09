Greifswalder Kulturnacht trotz Tanzverbot ein voller Erfolg

Greifswald

Die Menschen sind ausgehungert nach Kultur, ist sich Claudio Roick von „Dahingestellt...“ sich. Und tatsächlich lockte ihre Gesangseinlage samt Klavierbegleitung von Benjamin Saupe in einem Schaufenster in der Martin-Luther-Straße Dutzende Besucher an. Und das obwohl das Duo nicht offiziell zur 18. Auflage der Greifswalder Kulturnacht zählte.

Wie stark das Bedürfnis nach Musik, Lesungen, Ausstellungen und Shows ist, zeigte sich in diesem Jahr besonders stark bei der Kulturnacht, an der sich 29 Veranstalter beteiligten. Doch nicht alles konnte so umgesetzt werden, wie es im Programmheft angekündigt war. Bereits bei der Eröffnung musste mit einer Tradition gebrochen werden, die seit sieben Jahren fest zur Veranstaltung gehört.

Statt musikalischem Rundgang ein Platzkonzert

Statt der „Singenden Balkone“ samt Rundgang durch Schönwalde II gab es ein Platzkonzert vor der WGG-Nachbarschaftshilfe in der Makarenkostraße. Um kurz vor 17 Uhr füllten sich die aufgestellten Stühle. Auch um den Platz herum kamen immer mehr Menschen dazu und lauschten dem Posaunenchor der Johannesgemeinde oder den Sängern von „Choryllisch“.

Mit dabei waren auch Esther Herbert und Claudia Heidig, die spontan zu dem Konzert gekommen waren. „Die 'Singenden Balkone“ sind etwas ganz Besonderes“, sagte die 35-Jährige Esther Herbert. Dass es in diesem Jahr als Platzkonzert stattfinden musste, fand die Greifswalderin nicht schlimm. Doch warum musste umdisponiert werden?

Da die „Singenden Balkone“ nicht als Stadtführung, sondern als Konzert eingestuft wurden, mussten andere Auflagen erfüllt werden, wie Tobias Reppin vom städtischen Amt für Bildung, Kultur und Sport erklärte. So mussten alle Besucher, die die 90 Sitzplätze nutzen wollten, ihre Daten hinterlassen und eine Mund-Nasen-Bedeckung bis zu den Plätzen tragen.

Keine Performance beim Umzug in die Straze

Improvisieren mussten ebenfalls die Vereinsmitglieder des Studententheaters. Statt kleine Aufführungen während des Umzuges von der Franz-Mehring-Straße in die Räume der Stralsunder Straße 10/11 (Straze) zu zeigen, präsentieren sich die verkleideten Laiendarsteller an mehreren Infoständen in der Innenstadt.

„Wir haben ein Hygienekonzept eingereicht. Eigentlich dachten wir, dass wir den Umzug machen können. Aber dann wurde uns ein paar Tage vorher mitgeteilt, dass es nicht geht“, erklärt Vereinsvorsitzende Klara Noack, die als Polizistin verkleidet war. „Improvisieren gehört natürlich zum Theater dazu“, ergänzt Vereinsmitglied Richard Käding, der in einem rosafarbenen Prinzessinnenkleid die Aufmerksamkeit einiger Besucher auf sich lenkte.

Bildergalerie: Greifswalder Kulturnacht ist ein voller Erfolg

Zur Galerie Trotz Auflagen und Tanzverbot scheinen die Greifswalder, die Veranstaltung genossen zu haben. Viele freuen sich, dass es wieder mehr Kulturangebote gibt.

Dass die Kulturnacht unter dem Schatten einer Pandemie steht, war allen voran bei den Konzerten zu beobachten: Denn es galt ein Tanzverbot. Wie schwer das einigen Besuchern fiel, zeigte sich im St. Spiritus, als die schwedisch-ugandische Sängerin Jaqee mit ihrer Band groovigen Soul, R&B und Dancehall präsentierte.

Ausgerichtet sei der Innenhof eigentlich für bis zu 300 Besucher, sagte Imke Freiberg. Doch nur 90 Sitzplätze mit entsprechenden Abständen waren auf dem Hof positioniert. Die Leiterin des St. Spiritus bedauerte es sichtlich, kurz vor dem Konzert Dutzende Gäste wieder wegschicken zu müssen, die noch einen Platz ergattern wollten.

Freude über mehr Kulturangebote

Trotz der starken Performance der Sänger Jaqee, die eigentlich das Abschlusskonzert beim Nordischen Klang im Mai geben sollte, blieb es beim Wippen mit dem Fuß. Ein ähnliches Szenario zeigte sich auch auf dem Vorplatz des Pommerschen Landesmuseum. In liebevoll gestalteter Wohnzimmeratmosphäre unter freiem Himmel blieb es auch dort beim Tanzverbot, als die hauseigenen DJs des Rosa-Clubs ihre Set auflegten.

„Es ist sehr schade, dass wir nicht tanzen können“, sagt Student Robert, der mit seiner Freundin zur Kulturnacht gekommen war und bei einem Spontan-Konzert der Band „Boogie Trap“ auf dem Marktplatz anhielt. „Aber wir halten uns natürlich daran. Die Hauptsache ist doch, dass es wieder mehr Kulturangebote gibt.“

Von Christin Lachmann