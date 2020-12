Greifswalder Kulturzentrum startet Plakat- und Postkartenaktion

Greifswald

Auch wenn Kulturveranstaltungen derzeit coronabedingt ausfallen, halten Kulturschaffende noch lange keinen Winterschlaf. So startet das sozio-kulturelle Zentrum St. Spiritus noch vor Weihnachten in Greifswald eine Plakat- und Postkartenaktion zum Auftakt des Festjahres „1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“.

Drei schöne Begriffe, die aus dem Jiddischen stammen, hat die Greifswalder Illustratorin Cindy Schmid wunderbar zu Plakatmotiven verarbeitet. Das erste Wort ist Schlamassel vom jiddischen Schlimasel – als Gegenstück zu Glück (jiddisch Massel). Schlamassel bedeutet, sich in einer unglücklichen Situation zu befinden. Das zweite Wort ist meschugge. Das gleichlautende jiddische Wort bedeutet so viel wie verrückt sein. Der dritte Begriff ist für alle Eltern halbwüchsiger Kinder hochaktuell, beschreibt er doch eine jugendliche Lieblingsbeschäftigung, die die Eltern täglich einzudämmen versuchen – es ist zocken – vom jiddischen zchocken für spielen/ Glückspiele machen. Die Illustrationen finden sich als Plakatserie an Greifswalds Litfaßsäulen. Die Postkarten gibt es kostenlos im St.Spiritus und an anderen Auslagestellen, sofern diese wieder zugänglich sind.

Der befindet sich ganz schön im Schlamassel. Quelle: St. Spiritus

Viele Begriffe kommen aus dem Jiddischen

Die Liste der jiddischen Wörter in unserer Sprache ist lang: So kommt der schöne Ausdruck Bohei für Getöse/Aufregung vom jiddischen pahei. Auch das Berliner dufte für gut stammt vom jiddischen tov. Das in unseren Breiten sehr geläufige Wort Kaff kommt von jiddischen Kafer für Dorf.

Andere Beispiele sind kess, mauscheln nach dem jiddischen moischele für intrigieren, Maloche für Schwerstarbeit, mies, Mischpoke nach dem jiddischen Mischpoche als Ausdruck für die Familie, Ramsch für wertloses Zeug, schmusen, Schmonzette für ein rührseliges Stück, Stuss, Tacheles reden – für Klartext reden geht auf das jiddische Tachles – Zweck, zweckmäßiges Handeln zurück oder Tinnef für wertloses Zeug.

Von ph