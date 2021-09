Greifswald

Ein Reigen farbiger Regenschirme in luftiger Höhe vor den Kunstwerkstätten in der Anklamer Straße – und das bei herrlichstem Sonnenschein. Hat sich da etwa jemand in der Jahreszeit vertan? „Keinesfalls! Die Schirme stehen für die Vielfalt unseres Hauses. Für das bunte Angebot, die Menschen, die sich hier treffen. Sie symbolisieren aber zugleich auch den Schutzschirm für diesen sozialen Ort“, verdeutlicht Melanie Wilkens.

Die 42-jährige Kunstpädagogin hat mit Beginn des neuen Semesters von Jana Lehrkamp die künstlerische Leitung der Greifswalder Jugendkunstschule übernommen. Ein turbulenter Auftakt, denn am Freitag feiert die Einrichtung mit vielen Gästen ihren 20.+1. Geburtstag. Mit anderen Worten: Die 2020 wegen Corona ausgefallene Party wird nachgeholt – mit Musik und vielen Mitmachangeboten für Klein und Groß, passend zur 19. Greifswalder Kulturnacht an diesem Abend. Beginn ist um 15 Uhr.

Jana Lehrkamp (li.), seit 2008 Leiterin der Kunstwerkstätten, übergibt am Freitag offiziell den Staffelstab an ihre Nachfolgerin Melanie Wilkens. Quelle: Petra Hase

„Im Haus öffnen zahlreiche Werkstätten“, erzählt Wilkens. Dabei stehen etliche Materialien im Fokus – von Ton über Holz, Textilien und Farben, bis hin zu Glasperlen und anderem mehr. „Auch auf dem Hof und im Garten gibt es Angebote“, macht sie neugierig, trockenes Wetter vorausgesetzt. Hausrundgänge für Interessenten sollen zugleich die Entwicklung der Kunstwerkstätten verdeutlichen. Mit dabei neben der langjährigen Leiterin Jana Lehrkamp, die als Lehrerin für Kunst und Philosophie im August zur Montessorischule wechselte, auch die Gründerin Susanne Prinz. „Sie hatte die Kunstwerkstätten 2000 aus der Taufe gehoben, damals noch in der Krullstraße“, erinnert Melanie Wilkens, die sich in der Anfangszeit noch als Studentin in der Keramikwerkstatt engagierte. Später zog die Einrichtung in die Knopfstraße, bevor sie sich 2011 an ihrem jetzigen Standort etablierte.

Haus zählt 22 Kursleiter

Mittlerweile sind die Kunstwerkstätten, die sich über Landes- und Kommunalmittel sowie Teilnehmergebühren und Projektgelder finanzieren, längst den Kinderschuhen entwachsen. Mit ihren vielen kreativen Möglichkeiten sind sie aus dem Freizeitangebot für die Greifswalder nicht mehr wegzudenken. „Aktuell gehören 22 Kursleiter zu unserem Team, darunter Kunstpädagogen, Näherinnen, Bildhauer, Keramikerinnen, Hutmacherinnen. Ein buntes Potpourri an Leuten, das ebenfalls die Vielfalt unseres

Die Kunstwerkstätten Greifswald gibt es seit 2011 in der Anklamer Straße. Quelle: Petra Hase

Hauses unterstreicht“, sagt Wilkens. Sie freue sich daher sehr, jetzt wieder aktiv nach Jahren anderer beruflicher Aufgaben an der Geschichte der Jugendkunstschule mitzuschreiben. Manch einer kennt ihr Gesicht womöglich noch aus dem Pommerschen Landesmuseum oder der Heimvolkshochschule Lubmin. An ihrer Seite agiert übrigens Trixi Gülland, die seit Jahren für die finanziellen Geschäfte des Hauses verantwortlich zeichnet.

Mini-Kurse noch nicht ausgebucht

Rund 50 Kurse werden zurzeit angeboten, davon seien etwa zwei Drittel angelaufen. Neben den seit jeher stark frequentierten Keramik-, Mal- und Textilkursen gebe es noch eine Reihe freier Plätze für Jung und Alt. „Unsere Tandemkurse suchen beispielsweise noch Mitstreiter. Dieses Angebot richtet sich an Mütter mit kleinen Kindern ab drei Jahren bis zum Vorschulalter, die unter Anleitung etwas werkeln“, sagt Melanie Wilkens. Auch die Mini-Kurse für Vier- bis Sechsjährige seien noch nicht ausgebucht: Ob Musik und Tanz, Gestalten mit Papier oder die Experimentierwerkstatt – anfragen lohne auf jeden Fall. Das gelte auch für die Offerten an ältere Interessenten. Alle Kurse seien im Internet aufgelistet.

Die Hoffassade der Kunstwerkstätten erhielt einen neuen Anstrich, das Dach wurde saniert. Quelle: Petra Hase

„Noch in diesem Jahr wollen wir außerdem einen weiteren Medienkurs für Kinder und Jugendliche anbieten. Zurzeit laufen nur Kurse für Fortgeschrittene“, berichtet die neue künstlerische Leiterin. Im Oktober starte zudem ein neuer Schmuckkurs für Erwachsene. Erste Pläne gebe es auch bereits für 2022. „Mit der abgeschlossenen Dachsanierung im Haus haben wir im Obergeschoss neue Räume gewonnen, die wir künftig für eine Siebdruckwerkstatt und ein Fotolabor nutzen möchten“, verrät Wilkens. Sie und ihre Mitstreiter seien froh, dass nach der langen, pandemiebedingten Schließung des Hauses wieder ein Stück Normalität einkehrt. Dazu zähle auch die Kooperation mit Schulen.

Montis kommen seit Jahren regelmäßig

Ein Beispiel dafür ist die Zusammenarbeit mit der Montessorischule. „Seit Jahren schon kommen alle Siebtklässler zu uns. Zurzeit sind es 72 Schüler, denen sieben Werkstätten zur Verfügung stehen, die sie in den nächsten Monaten im Rotationsprinzip durchlaufen“, erzählt Jana Lehrkamp. Die frühere Leiterin der Kunstwerkstätten begleitet diesen Unterricht nun als ihre Kunstlehrerin. Alle vier Wochen sind die Montis freitags im Haus, drucken, zeichnen, bauen Objekte, töpfern ... Bis Ostern, ab dann widmen sie sich dem Wassersport. Das Angebot der Kooperation richte sich aber auch an alle anderen Schulen. „Wir bieten tage- oder wochenweise Projekte an“, sagt Melanie Wilkens. Was möglich sei, werde gern gemacht.

Von Petra Hase