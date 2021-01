Greifswald

Auch bei winterlichem Schmuddelwetter lohnt es sich, vom gut mit dem Bus erreichbaren Wieck über den Hafen und die Flugplatzsiedlung Ladebow und auf dem Ochsensteg zurück nach Wieck zu wandern. Über die Klappbrücke geht es vorbei an der alten Schule, dem Hafenamt mit den Flutmarken von 1995 und 1872, dem Zollhaus, den Kapitänshäusern und dem Sperrwerk vorbei, geht es zum Deich. Die meisten Spaziergänger zieht es zum Utkiek/zur Mole.

Auf dem Weg zum Utkiek Quelle: eob

Anzeige

Unsere Route führt auf der Deichkrone entlang zum Greifswalder Hafen. Der Blick zum Dorf und auf die Dänische Wiek, nach Ludwigsburg, zu den früheren Bohrplattformen und der Insel lohnt zu jeder Jahreszeit. Sehr gut sind auch die Hügel, die das Tanklager kennzeichnen.

Lesen Sie auch: Dank Baggerung: Mehr Umschlag in Greifswald

Seine Geschichte begann schon in der Zeit, als der heutige Wirtschaftshafen der Stadt noch von der Volksmarine genutzt wurde. Bis zum Bau des Hafens in Lubmin war Ladebow der einzige Hafen östlich von Greifswald, in dem Diesel oder Heizöl angelandet werden konnte. Heute nutzt die Firma Weserpetrol das Tanklager, gleich am Beginn des Hafengeländes liegt die Ölpier.

Vom Volksmarine- zum Wirtschaftshafen

Entladearbeiten auf dem Hafengelände Quelle: eob

Die Michael Schmidt Yachtbau GmbH Quelle: eob

Auf dem Hafengelände hat die Agrarhandelsfirma in eine große Düngerhalle investiert, Aber das Gelände entlang der Friedrich-von-Hagenow-Straße, die wir nun entlang gehen, kann insgesamt seine Herkunft aus Volksmarinezeiten nicht verleugnen. Die bemerkenswerteste Neuansiedlung der letzten Jahre ist die Michael Schmidt Yachtbau GmbH, die Luxusyachten herstellt. Durch die Dampfzugfahrten ist der Schienenstrang Richtung Greifswald vielen bekannt. Ein Gleis für das direkte Verladen vom Schiff auf die Schiene und umgekehrt gibt es nicht, ohne Lkw geht es hier nicht. Die Schienen Richtung Greifswald wurden 1968 für den Volksmarinehafen verlegt.

Ein Anker am Ortseingang

Wir biegen am Ende des Hafengeländes in Richtung Ladebow über die Thomas-Müntzer-Straße in die Max-Reimann-Straße ab. Per mit dem Ladebower Wappen geschmückten Schild grüßt der Ort seine Gäste. Den Anker, der hier liegt, schenkte die Hafen- und Lagergesellschaft 2012 den Ladebowern.

In der Flugplatzsiedlung Quelle: eob

Gärten sind typisch für die Siedlung Quelle: eob

Angelegt wurde die Max-Reimann-Straße mit der Ansiedlung des Fliegerhorstes, dessen Dimensionen heute nicht mehr nachvollziehbar sind, weil die Anlagen 1947 komplett demontiert und beseitigt wurden. Die Benennung der Straße nach dem Widerstandskämpfer und Kommunistenführer Max Reimann erfolgte erst nach 1945. In der NS-Zeit waren alle Häuser durchnummeriert.

In der NS-Zeit gab es keine Straßennamen

Alte Hausnummer Quelle: eob

Ein in Ladebow 1934 angelegter Sportflugplatz wurde im selben Jahr für eine militärische Nutzung umgebaut und erweitert. Unter anderem entstanden sieben Flugzeughallen und ein Casino. Die „rote Mauer“, die zum Werkstatthof gehörte, ist einer der wenigen erhaltenen Sachzeugen der militärischen Nutzung. Ab 1935 entstand eine Militärwohnsiedlung für Offiziere, aber auch für Soldaten, Witwen und Zivilangestellte im damals populären Heimatschutzstil. Die Anlage des Ortes mit Gärten und Freiräumen ist von Siedlungsideen der 1920er Jahre inspiriert.

Eine Landwirtschaftsschule aus DDR-Zeiten

Ein Zeugnis der Vor-Fliegerhorst-Geschichte ist das Haus des Pächters des Universitätsgutes Reimannstraße 31. Dass Ladebow und Wieck 1939 Stadtteile wurden, ist entscheidend auf den Druck des Militärs zurückzuführen. Wir biegen nun in die Clara-Zetkin-Straße ab. Hier, in der Hugo-Finke-Straße und der Max-Reimann-Straße stehen 31 Denkmalhäuser. Der Beton der Straßen steht auch unter Denkmalschutz, er stammt aus der Bauzeit. An einigen Häusern gibt es sogar noch die alten Hausnummern.

Lesen Sie auch:

Sgraffito an der Landwirtschaftsschule Quelle: eob

Auf dem Weg Richtung Wieck kommt man an den Häusern Hugo-Finke-Straße 10/10a und Clara-Zetkin-Straße 3 und 5 vorbei. Hier wurde 1949 eine Landwirtschaftsschule eröffnet. Das älteste Greifswalder Sgraffito, eine Darstellung der Zusammenarbeit von Wissenschaftlern und Praktikern von 1951/52 erinnert daran.

Kunst im Garten von Raik Vicent Quelle: eob

Ecke Clara-Zetkin-Straße/ Ochsensteg ist der Platz für „Kunst im Garten“. Die Holzplastik von Raik Vicent wurde über das Ortsteilbudget finanziert. Wir folgen dem Ochsensteg und kommen am Ladebower Loch vorbei. Das Naturschutzgebiet ist bei Wildschweinen sehr beliebt.

Ein einmaliger Altaraufsatz in der Kirche

In Wieck angelangt geht es durch Dorfstraße und Rosenstraße mit ihren gepflegten Häusern zur neugotischen Kirche. Ihr Turm wurde 1935 im Zuge der Einrichtung des Fliegerhorstes um die Hälfte gekürzt, um Störungen für den Flugbetrieb zu vermeiden. Als das Gotteshaus 1883 eingeweiht wurde, war Wieck noch ein Schiffer- und Fischerdorf. Man sollte unbedingt ins Innere gehen. Aus der Vorgänger-Fachwerkkirche wurden Ausstattungsstücke übernommen wie das Modell der „Borussia von Greifswald“, das der Oberpolier der Greifswalder Schiffszimmerleute Hermann Heinrich Will 1866 fertigte.

Barocke Altarretabel in der Kirche Quelle: eob

Das Highlight ist der Altaraufsatz aus dem 17. Jahrhundert mit dem Abendmahl im Mittelteil. Dass auf den Flügeln ausschließlich maritime Bibelszenen wie z.B. die Sintflut mit Arche Noah und der Schiffbruch des Apostels Paulus auf Malta dargestellt sind, ist laut dem Kunsthistoriker Detlef Witt einmalig. Stifter waren die Greifswalder Schonenfahrer- und Bergenfahrerkompanie, Zusammenschlüsse von Kaufleuten, deren Wappen (zwei gekrönte Stockfische bzw. drei gekrönte Heringe), deren Wappen auch dargestellt sind.

Die „Borussia von Greifswald“ Quelle: eob

In der Kirche gibt es weitere vom langjährigen Wiecker Pfarrer Gerhard Dallmann geschaffene Votivschiffe. Neben der Kirche steht das 1855 eingeweihte Pfarrhaus. Der Maurermeister Gaede und der Zimmermeister Dust zählten zu den erfolgreichsten Unternehmern der Hansestadt ihrer Zeit.

Das Kirchenschiff Quelle: eob

Über die Kirchstraße geht es zurück zum Dorfplatz und durch die Dorfstraße und über die Klappbrücke zur Bushaltestelle zurück.

Von Eckhard Oberdörfer