Greifswalder Landwirte: „Wir brauchen mehr Verlässlichkeit“

Der Bandeliner Landwirt Thomas Fischer kann erst einmal aufatmen. In quasi letzter Minute hat die Greifswalder Bürgerschaft das Ende seines Pachtvertrages mit der Stadt über knapp 100 Hektar städtische Agrarfläche zum 30. September abgewendet. „Der akute Druck ist weg“, zeigt sich der Betriebsleiter der Agrarproduktion Bandelin GmbH erleichtert.

Für ihn und weitere Pächter, deren Verträge bis 2022 auslaufen sollten, beschloss die Bürgerschaft eine Verlängerung um zwei Jahre beziehungsweise maximal bis Ende 2023 und korrigierte damit einen Beschluss vom November 2019, der sich in der Praxis als unausgegoren erwiesen hatte.

Investitionen werden aufgeschoben

Dennoch ist Fischer nicht glücklich. „Zwei Jahre sind für die Landwirtschaft gesehen kein Zeitraum, über den man wirklich planen kann“, so der Landwirt weiter, der einen Milchproduktionsbetrieb leitet und auf insgesamt 640 Hektar gentechnikfreies Futter für seine Kühe und Getreide anbaut. „Geplante Investitionen wie der Bau eines neuen Milchhauses und eines Futtersilos bleiben nun erst einmal auf Halde liegen“, so der Landwirt. „Ich weiß ja nicht, ob meine Verträge im Jahr 2022 verlängert werden.“ Es fehle die langfristige Planungssicherheit.

Naturschutzberatung wird vorgeschrieben

Bis dahin müssen die Landwirte der Stadt mit Gutachten, einer sogenannten qualifizierten landwirtschaftlichen Naturschutzberatung, belegen, dass sie nachhaltig produzieren. „Grundsätzlich kein Problem“, sagt Fischer, der die LMS Agrarberatung bereits mit einer solchen Begutachtung beauftragt hat. Dass er danach seine Flächen weiter bewirtschaften darf, ist dennoch ungewiss.

Die Pachtverträge werden nach dem Ende der Pachtzeit neu ausgeschrieben. Naturschutzempfehlungen von Institutionen wie Fairpachten der Nabu-Stiftung Nationales Naturerbe, Ökoring oder der Stiftung Umwelt- und Naturschutz sollen künftig Bestandteil der Ausschreibung für städtische Flächen werden – so wurde es ebenfalls von der Bürgerschaft beschlossen.

„Kann Flächen der Stadt nicht isoliert sehen“

„Damit prescht die Stadt nun über das hinaus, was in der Kooperationsvereinbarung der Greifswalder Agrarinitiative (GAI) im Juli 2018 beschlossen wurde – unter anderem auch von der Stadt“, kritisiert der Landwirt und GAI-Vorsitzende Lorenz Rindler. Die GAI, ein Zusammenschluss von Landwirten und den Verpächtern Stadt, Universität und Peter-Warschow-Stiftung, ist angetreten, um eine nachhaltige Agrarwirtschaft in und um Greifswald zu fördern. Die Stadt bringt rund 4600 Hektar ein, doch insgesamt bewirtschaften die in der GAI zusammengeschlossenen Landwirte rund 20 000 Hektar.

„Ich kann doch die Flächen der Stadt nicht isoliert betrachten, weil ich sie auch nicht isoliert bewirtschafte“, sagt Rindler und betont: „Wir wünschen uns von der Politik Verlässlichkeit.“ Die Landwirte hätten sich nach dem Bürgerschaftsbeschluss im November 2019 darauf verlassen, dass Betriebe, die durch das Gutachten der Naturschutzberatung nachweislich eine nachhaltige Landwirtschaft betreiben, auch nach zwölf Jahren Pacht ein neues Pachtverhältnis zugesprochen bekommen. „Nun werden gefühlte Sicherheiten durch die Bürgerschaft wieder infrage gestellt, wenn neue Ausschreibungskriterien definiert werden.“

Kasbohm : Wir machen Erfahrungen

Der Fraktionschef der Linken, Jörn Kasbohm, weist die Bedenken zurück. Beide Formen der Begutachtung seien möglich, die von der Stadt beauftragte, bezogen auf die städtischen Flächen, wie auch die von den Landwirten beauftragte Begutachtung, die der Landwirt über die gesamte Betriebsfläche lege. „Wir machen jetzt Erfahrungen und werden sehen, was sich als brauchbar erweist“, so Kasbohm.

Bauern beklagen Misstrauen aus Teilen der Bürgerschaft

Landwirt Rindler beklagt, dass den Landwirten von Teilen der linksgrünen Bürgerschaftsmehrheit mit dem Beschluss Misstrauen entgegengebracht wird. Er befürchtet, dass künftig Standards angewandt werden, die keine Rücksicht auf die regionalen Gegebenheiten nehmen. „Wenn künftig der Nabu mit formalisierten Kriterien, die überall gelten könnten, das Gutachten erstellt, sind das für mich keine Standards. Standard ist der ökologische Anbau, aber nicht ein Verband, der von seinen Mitgliedsbeiträgen lebt.“

Warnung vor „städtischer Nischenlösung“

GAI-Geschäftsführer Thomas Beil warnt nun vor einer „städtischen Nischenlösung“. Der große Vorteil der GAI sei doch, dass die Landwirte neben den gepachteten, auch eigene Betriebsflächen einbringen. Dass die Betriebe dafür eine qualifizierte landwirtschaftliche Naturschutzberatung vorlegen, sei grundsätzlich gut. Man solle aber erst einmal grundsätzlich den Landwirten vertrauen. „Wenn die Stadt denkt, dass die von den Pächtern vorgelegten Einschätzungen zu dünn sind, kann sie immer noch nachschieben.“

Regionale Produktion braucht Planungssicherheit

Die Landwirte haben sich in der GAI viel vorgenommen. „Wir wollen in der Region für die Region produzieren“, so Rindler. Eine vorpommernweite Befragung von Wissenschaftlern der Uni Greifswald für das Projekt „VorpommernConnect“ belegte jüngst, dass der Bedarf an regional erzeugten und verarbeiteten Lebensmitteln groß ist. Demnach wünschen sich 80 Prozent der Befragten, dass Agrarbetriebe für den regionalen Markt produzieren.

„Doch dafür benötigten die Landwirte Planungssicherheit“, so Rindler. In Jarmen gebe es Bestrebungen einer Kooperative, eine Mühle zu eröffnen. „Als Landwirt würde ich die Mühle gerne beliefern, könnte aber keine langfristigen Lieferverträge unterschreiben, weil ich nicht weiß, ob ich die Pachtflächen über zehn Jahre bewirtschaften kann.“

Von Martina Rathke