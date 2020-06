Greifswalder Landwirte bangen um ihre Existenz

Greifswald

Landwirt Ralf Dietrich bewirtschaftet mit seinem Sohn Tim 480 Hektar in Jarmshagen. Davon gehören 120 Hektar der Hansestadt Greifswald. Mit ihr gibt es seit 1996 einen Pachtvertrag, der 2008 für weitere zwölf Jahre verlängert wurde. „Doch der läuft am 30. September dieses Jahres aus. Wir hängen völlig in der Luft. Geht uns ein Viertel der Ackerfläche verloren, wäre das unser finanzielles Aus“, klagt Ralf Dietrich.

Vater und Sohn können nicht verstehen, dass die Hansestadt sie so hinhält. Landwirtschaft sei nun mal kein Geschäft, das man aus dem Boden stampft oder mal fix beendet. „Die nicht vorhandene Planungssicherheit sorgt daher seit Monaten für schlaflose Nächte. Ich bin am Hausbau, hab’ Familie. An der Entscheidung der Stadt hängen Existenzen“, appelliert der 27-jährige Tim Dietrich an die Kommunalpolitik.

Langjährige Pachtverträge laufen aus

Denn die entscheidet über Wohl oder Wehe der Pächter. Dabei sind die Dietrichs kein Einzelfall. In diesem Jahr laufen sechs der langfristigen Verträge aus, im nächsten Jahr weitere vier, bis Ende 2023 sind es insgesamt 14. Laut Bürgerschaftsbeschluss vom November 2019 zu „Kriterien für die Neuvergabe von landwirtschaftlichen Flächen“ sollen diese 14 Flächen mit einer Frist von 24 Monaten vor Ablauf des Pachtvertrages öffentlich ausgeschrieben werden.

Zuvor hat eine qualifizierte landwirtschaftliche Naturschutzberatung vorzuliegen, deren Ergebnisse in die Ausschreibung einfließen sollen. Die Erfahrung lehre, dass dafür mindestens sechs Monate eingeplant werden müssen, so dass laut Stadtverwaltung mit einer Vorlaufzeit von 2,5 Jahren zu rechnen sei.

Kurzum: „Die Vorgaben der Bürgerschaft sind zeitlich nicht umzusetzen“, erklärte Immobilienverwaltungsamtsleiter Winfried Kremer jüngst vor dem Umweltausschuss der Bürgerschaft. „Unser Vorschlag lautet daher, diese Pachtverträge jeweils um zwei Jahre zu verlängern und in dieser Zeit dann neu auszuschreiben“, sagt er.

Ausschreibung benötigt Zeit und Personal

Um es vorwegzunehmen: Der Umweltausschuss stimmte mehrheitlich für diesen Vorschlag. Die Aussichten, dass das Stadtparlament dieser Empfehlung in seiner Sitzung am 2. Juli mit einem dann gültigen Beschluss folgt, stehen damit gut. Allerdings gab es erneut viele Diskussionen.

Zur Erinnerung: Über Monate stritten die Kommunalpolitiker im vorigen Jahr über die Pachtbedingungen für landwirtschaftliche Verträge und die Kriterien der Neuvergabe. Sie rangen um Kompromisse mit dem Ziel, auf den 4700 verpachteten Hektar der Stadt die Fruchtbarkeit des Bodens und die Biodiversität der Natur zu erhalten. Wobei von Anfang an eine härtere Pachtpolitik angestrebt wurde. Während die konservativen Parteien der gemäßigten Version der Verwaltung folgten, setzte sich am Ende das linksgrüne Bündnis in der Bürgerschaft mit vielen seiner Vorstellungen durch. Doch was genau beispielsweise eine „qualifizierte landwirtschaftliche Naturschutzberatung“ beinhalten soll, blieb wie manch anderes offen.

Um Klarheit zu schaffen, erarbeitet das Amt deshalb nun eine Musterleistungsbeschreibung. Aber das brauche Zeit, verdeutlicht Kremer und betont: „Unser größtes Problem ist das Personal.“ Mit nur einer Sachbearbeiterin, die zudem 2021 die Verwaltung verlasse, seien auch die umfangreichen Ausschreibungsverfahren in kurzer Zeit kaum zu wuppen. Deshalb befürwortet der Fachausschuss nun, eine weitere Personalstelle mit dem Nachtragshaushalt zu schaffen.

Was bedeutet nachhaltige Landwirtschaft?

Für Landwirt Tim Dietrich ist die ganze Situation dennoch unbefriedigend. Eine Verlängerung des Pachtvertrages um zwei Jahre sei erst einmal hilfreich. Aber diese Aussicht nehme nicht alle Sorgen. „Wir wissen eigentlich nicht, was die Politik von uns will. Was versteht sie unter nachhaltiger Landwirtschaft? Die Ziele wurden nicht definiert. Wir machen schon immer mehr als gefordert, lassen Grünstreifen am Vorfluter liegen, haben Blühwiesen und immer pünktlich unsere Pacht bezahlt. Wir waren und sind keine Umweltsünder“, sagt der junge Familienvater.

„Ein Pachtende am 30.9.2020 – das ist für einen Betrieb wirklich eine Zumutung“, erhält er von Thomas Beil, Geschäftsführer der Greifswalder Agrarinitiative (GAI), Rückendeckung. In der GAI haben sich die großen Landverpächter Stadt, Universität und Peter-Warschow-Sammelstiftung mit 37 Landwirtschaftsbetrieben zusammengeschlossen. Dennoch, so Beil, dürfe man angesichts der derzeitigen Probleme nicht das Gute vergessen: Ziel sei eine nachhaltige Landwirtschaft. „Deshalb war die klare Botschaft: Es soll neu ausgeschrieben werden.“

Von Petra Hase