Greifswald

Das Ideal hört sich so einfach an. Kein Pflanzenschutzmittel auf Greifswalder Feldern, trotzdem haben die Betriebe ein gutes wirtschaftliches Auskommen und selbstverständlich sind landwirtschaftliche Höfe ein Hort für Artenvielfalt und Nachhaltigkeit. Doch der Weg dorthin ist lang und steinig. Jetzt scheint ein weiterer Schritt getan.

Entwurf zur Reduzierung biodiversitätsgefährdender Stoffe

Auf der vergangenen Umweltausschusssitzung präsentierte Thomas Beil, Geschäftsführer der Greifswalder Agrarinitiative (GAI, Infokasten), einen Entwurf zur Reduzierung biodiversitätsgefährdender Stoffe. „Wir wollen einen Schritt weiter in Richtung nachhaltigere Landwirtschaft, Biodiversität und Klimaschutz gehen“, so Beil.

Gleichzeitig machte er aber deutlich: „Dieses Konzept ist aber nur Teil des Ganzen, es gibt ja noch viele andere Bausteine.“ Mit dem vorliegenden Konzept hat sich die GAI viel vorgenommen, die Reduzierung solle messbar und transparent sein, auch ein Landepunkt soll definiert werden. Gleichzeitig müsse aber die Individualität der Betriebe berücksichtigt werden. Jeder landwirtschaftliche Betrieb ist anders bezüglich auf Anbau, Boden und Struktur, auch die Witterung spielt eine große Rolle im Hinblick auf den Einsatz von Pflanzenschutzmitteln.

Dieser Spagat soll nun mit Hilfe eines Kriterienkatalogs gelingen, bei dem die Landwirte Punkte sammeln und einen Gesamtscore erreichen, der nachher mit Hilfe einer Ampelwertung in rot, gelb und grün unterschieden wird. „Kernelement ist der integrierte Pflanzenschutz“, beschreibt Beil. „Das bedeutet im Wesentlichen, erst alle Möglichkeiten einzusetzen, um gar nicht erst chemischen Pflanzenschutzmittel verwenden zu müssen. Als letzte Option hat man das aber noch im Schrank und holt es auch raus, wenn es gar nicht anders geht.“

Kein Verbot von Glyphosat

Ein explizites Verbot des umstrittenen Pflanzenschutzmittels Glyphosat ist also nicht vorgesehen, stattdessen Belohnungen, wenn es nicht eingesetzt wird. „So wird eine gewisse Freiheit ermöglicht, wo ein Betrieb seine Schwerpunkte setzt“, so Beil. „Das ist wichtig, um die unternehmerische Freiheit nicht einzuschränken und dennoch ein Ziel zu setzen.“ Das Ziel in einem ersten Schritt sei zunächst etwas „in Richtung Premium-konventionelle Landwirtschaft“, erklärt Thomas Beil. „Nicht 100 Prozent Ökologisch, aber viel besser als die „Gute fachliche Praxis“, die ja bereits jetzt gilt.“

Auch Winfried Kremer, Leiter des städtischen Immobilienverwaltungsamtes kann mit dieser Idee leben. „Man muss den Landwirten auch eine Chance geben“, befand er hinsichtlich des Ideals Ökolandbau. „So eine Umstellung von konventionellem auf Ökolandbau ist nicht von heute auf Morgen möglich, das ist auch eine Kostenfrage und ein Riesenangang.“

Christian Ringenberg, Landwirt aus Alt Negentin, ist Mitglied der Greifswalder Agrarinitiative. Quelle: Anne Ziebarth

Einer, der sich bereits seit langem für Nachhaltigkeit und Biodiversität in der Landwirtschaft interessiert, ist Christian Ringenberg. Er bewirtschaftet auf seinem Familienbetrieb bei Alt Negentin rund 1000 Hektar Fläche. Die naturschutzfachliche Beratung hat er bereits absolviert, bevor sie für die Pachtverträge mit der Stadt Pflicht wurde, nicht bewirtschaftete Randstreifen um die Sölle sind bei ihm zwischen sechs und 18 Meter breit, ökologische Vorrangflächen gibt es reichlich. „Warum sollten wir Landwirte die Natur kaputtmachen?“, sagt er. „Wir leben von ihr.“

Trotzdem will auch er sich nicht auf ein Komplettverbot von Pflanzenschutzmitteln oder Insektiziden festnageln lassen. „Man kann das Pauschal wirklich nicht sagen. Wenn es jetzt feuchten, warmen Winter gibt, muss man zum Beispiel mit Pilzen rechnen“, beschreibt er. „Es muss irgendwie möglich sein, beim Auftreten von Schädlingen zu reagieren.“ Klar ist für ihn, dass es sich dabei aber immer nur um Teilflächen handele, die behandelt werden.

Greifswalder Agrarinitiative (GAI) Im Verein Greifswalder Agrarinittiative sind 37 landwirtschaftliche Betriebe und drei Verpächter (Stadt Greifswald, Universität Greifswald und Peter-Warschow-Sammelstiftug) organisiert. Zweck des Vereins ist den Schutz der Natur und der natürlichen Lebensgrundlagen, insbesondere den Erhalt und die Förderung der Biodiversität, den Schutz des Klimas und der Gewässer in der genutzten Agrarlandschaft. Die Succow-Stiftung hatte im Jahr 2013 den Zusammenschluss angeregt, trat aber nicht in den 2020 gegründeten Verein ein.

„Da ist noch Luft nach oben“

Die Kunst sei es in seinen Augen, es gar nicht erst so weit kommen zu lassen. „Eine lange Fruchtfolge, also ein Wechsel zwischen den Anbaufrüchten, kann das gehäufte Auftreten von Schädlingen verringern“, nennt er ein Beispiel. Kernelement für ihn ist die ständige Kontrolle, beispielsweise durch Gelbschalen. „Es ist Aufwand, aber man muss sich intensiv mit seinem Anbau auseinandersetzen, genau hinsehen und Kontrollieren, um später so wenig wie möglich eingreifen zu müssen“, sagt er.

„Es gibt noch viel, was wir Landwirte machen können, da ist noch Luft nach oben!“ Weitere Möglichkeiten sind zum Beispiel der Einsatz von spezifischen Insektiziden, die nützlingsschonend sind oder der Einsatz von mechanischer Unkrautbekämpfung durch Hacken und Striegeln.

Wirtschaftlicher Druck ist enorm

Dabei gilt es aber auch die Energiebilanz zu bedenken, wirft Christian Ringenberg ein. „Die mechanische Bearbeitung erfordert größere Maschinen, das häufigere Kontrollieren kostet Zeit und Energie“, sagt er. Gerade die konventionellen Landwirtschaftsbetriebe stünden unter enormen wirtschaftlichen Druck, Weltmarktpreise ließen wenig Spielraum, Zeitverluste wären problematisch. „Die Kosten für uns werden steigen. Aber wir wollen diesen Schritt trotzdem gehen, wünschen uns dafür aber auch ein Entgegenkommen der Stadt“, sagt Christian Ringenberg.

Pachtnachlässe sind im Gespräch, bei einem Totalverzicht auf chemisch-synthetische Pestizide könnten 30 Prozent des Pachtpreises erlassen werden, bei einer Umstellung auf einen rein ökologischen Betrieb sogar 50 Prozent. „Es ist ein Geben und Nehmen, die Landwirtschaftsbetriebe werden investieren und aktiv werden und haben die Hoffnung, dass man gemeinsam mit der Stadt als Verpächter kooperativ zusammenarbeitet“, so Thomas Beil. „Wer vernünftig wirtschaftet, muss auch die Hoffnung haben können, auch langfristig Pächter der Stadt zu bleiben.“

Standards der Großabnehmer hoch

Ein komplettes Umschwenken aller konventionellen Betriebe auf Ökolandbau hält auch Thomas Beil noch für wirtschaftlich problematisch – erst recht wenn regional vermarktet werden soll. „Die Mengen die ein konventioneller Landwirt produziert, sind für den Regionalmarkt viel zu groß, so viel kann ganz Greifswald nicht essen“, meint Beil.

„Und was würden dann die kleineren Betriebe machen, die direkt für den regionalen Markt und Direktverkauf produzieren? Die muss es auch geben. Jede Landwirtschaft hat ihre Abnehmer.“ Eine Umstellung auf Ökologischen Anbau sei für den Absatz der Produkte in großem Stil schwierig. „Die großen Abnehmer wir Pfanni verlangen picobello Kartoffeln, die ideal in die Schälmaschine passen“, so Beil. „So etwas zu garantieren, ist im Ökolandbau schwierig.“

Von Anne Ziebarth