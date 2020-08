Greifswald

Kerstin Kuhn (56) ist kommissarische Leiterin der Grundschule am privaten Ostseegymnasium Greifswald. Mit der OZ sprach die Klassenlehrerin einer vierten Klasse über den Schulstart, wie sich das Verhalten von Eltern in den vergangenen Jahren verändert hat und welchen Tipp sie Schülern und Eltern mit auf den Weg gibt.

Frau Kuhn, was erwartet die Abc-Schützen in ihrem ersten Schuljahr?

Es wird abenteuerlich und spannend, weil sie die Sprache erforschen. Sie lernen lesen und schreiben – sie schreiben von Beginn an mit dem Füller in der Schreibschrift. Wir arbeiten mit der Silbenlesen-Lernmethode. Am liebsten singen die Kinder den Piri-Rap „Jede Silbe hat einen König“. Und die Kinder, die dieses System gut verstanden haben, können praktisch schon zur Weihnachtszeit ihre ersten eigenen kleinen Geschichten lesen. Und viele andere Projekte, wie zum Beispiel Schwimmen, Tanz, Schach oder Instrumentalunterricht warten auf die Abc-Schützen.

Ist es von Vorteil, wenn Kinder schon lesen und schreiben mit den Eltern geübt haben?

Das ist schön, wenn die Kinder es können, es ist aber keine Voraussetzung. Diese Kinder bekommen dann im Unterricht eventuell andere Aufgaben oder übernehmen Lernpatenschaften für ihre Klassenkameraden. In den Frühstückspausen lesen sie dann auch schon mal die Pausengeschichte vor.

Wie haben sich die Schülergenerationen in den vergangenen Jahren verändert?

Ich denke, dass sie gegenüber den Neuen Medien affiner sind und schneller den Umgang beherrschen, weil sie ihn im täglichen Gebrauch erleben. Aber ansonsten sind sie genauso neugierig und lernwillig, wie alle anderen Kinder auch, die gerne zur Schule gehen. Bei erhöhtem Medienkonsum, egal ob das Fernsehen, Computer oder Konsole ist, lässt die Konzentrationsfähigkeit im Unterricht nach. Zum Gegensteuern können wir einen abwechslungsreichen Unterricht anbieten. Wir legen zudem viel Wert auf Bewegung; auf kleine Pausen mit Bewegungsspielen. Ein Tanz in der Stunde macht den Kindern Spaß und führt meist wieder zu mehr Konzentration.

Und wie hat sich der Lehrerberuf in den vergangenen Jahren geändert?

Ich bin seit 36 Jahren Lehrerin. Die Eltern gehen heute anders mit dem Thema Schule um: Die Tendenz, sich in den Unterricht einzumischen, hat zugenommen. Das kommt sicher daher, weil die Eltern alles Gute für ihre Kinder wollen, ihnen dann aber zu viel Verantwortung abnehmen. Das kann ein Nachteil für die Kinder sein.

Zum Beispiel, wenn es darum geht, Sportsachen mitzubringen – dafür war früher das Kind allein verantwortlich, heute machen das eher die Eltern. Oder es gibt eine nicht so gute Note, da fragen die Eltern schneller nach. Die Akzeptanz der Entscheidungen des Lehrers ist zurückgegangen. Das Verhältnis zu den Eltern an unserer Schule ist insgesamt sehr gut, viele Gespräche miteinander helfen. Schließlich wollen wir alle die Kinder dabei unterstützen, Selbstständigkeit zu erlernen.

Ein letzter Tipp für Eltern und Kinder für das erste Schuljahr bevor es heute losgeht?

Freut euch auf die Schule. Starten Sie entspannt und fröhlich in den Tag.

Von Christopher Gottschalk