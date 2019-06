Greifswald

Wachwechsel an der Spitze des Greifswalder Lions Clubs. Als Präsident folgt auf den Gützkower Allgemeinmediziner Dr. Peter Koschanke, der Geschäftsführer der Greifswalder Stadtwerke Thomas Prauße. Parallel zur Amtsübergabe im Greifswalder „Utkiek“ wurden Spendengelder übergeben. Je 1000 Euro erhielten der neue Fußballverein von Greifswalder Umlandgemeinden, der FC Landhagen, und der Sport- und Boxclub Greifswald. Sie waren unter verschiedenen von dem Unfallchirurgieprofessor Peter Hinz vorgeschlagenen Vereinen ausgewählt worden.

Insgesamt 3000 Euro Spenden hatte der Lions Club Greifswald bei seinem diesjährigen Tanz in den Mai am 30. April einsammeln. „Entscheidend für die Auswahl war das Engagement für den Breitensport“, so Peter Hinz. Die Unterstützung regionaler Initiativen sei ein Kernanliegen des Lions Club. Den Greifswalder gibt es seit 1993. Der erste Lions Club wurde in den USA gegründet. Lions Clubs

hat weltweit heute rund 1,3 Millionen Mitglieder.

