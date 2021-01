Greifswald

Einen tollen Netz-Fund hat kürzlich die Greifswalderin Juliane Rabe gemacht. Auf Instagram entdeckte sie eine Zeichnung des südafrikanischen Comic-Künstlers Leon de Bruyn. Das besondere: Der 26-Jährige ließ sich bei seinem Bild von niemand geringerem inspirieren, als von Caspar David Friedrich, dem bedeutendsten Maler der Romantik und wohl berühmtesten Sohn Greifswalds. „Ich war mega überrascht und habe mich gleichzeitig super gefreut, dass ein Künstler aus meiner Heimatstadt so weite Kreise zieht“, schrieb Rabe der OZ.

Neuer Anstrich für den Wanderer

Als Vorlage wählte sich De Bruyn eines der bekanntesten Motive Friedrichs, den Wanderer über dem Nebelmeer und kombinierte ihn mit seiner Vorliebe für Science Fiction, verpasste der Berglandschaft ein knalliges Pink und ließ statt Wolken lieber Raumschiffe über den Himmel ziehen.

Der Wanderer sei schon immer ein Bild gewesen, dass er und sein Bruder bewundert und viel diskutiert hätten, erzählt der aus Pretoria stammende Künstler. „Für mich zeigt es einen Abenteurer in dem Moment, in dem er seinen Blick über eine ihm unbekannte Landschaft streifen lässt, nicht ahnend, was vor ihm liegt.“

Genau diesen Eindruck wollte De Bruyn auch mit seiner Bearbeitung vermitteln. Denn seine Zeichnung ist nur die erste von vielen weiteren, die er für seine Graphic Novel „Otherworld“ (dt. „Anderswelt“) angefertigt hat. In dem illustrierten Roman schildert er die Geschichte eines namenlosen Nomaden, der sich auf die Suche nach dem Schlüssel macht, mit dem er die überall in seiner Galaxie verstreuten und auf ihren Planeten isolierten Völker vereinen kann.

Idee kam De Bruyn in China

Die Idee für das Buch kam De Bruyn, als er selbst in der Fremde lebte. Nachdem er 2017 sein Studium beendete, zog es ihn für über zwei Jahre nach China, wo er in Hangzhou als Lehrer arbeitete. „Wegen des täglichen Kulturschocks fing ich an, mich zu fühlen wie ein Astronaut, der auf einem seltsamen Planeten gelandet ist. Rückblickend betrachtet war das wohl der Anfang von Otherworld“, erzählt er.

In dem Roman verarbeitet er auch seine Erfahrungen mit Einsamkeit, die er in China gemacht hat. „Neun Monate lang war ich der einzige Lehrer aus dem Ausland in meinem Schulbezirk. Das Zeichnen und Schreiben war etwas, zu dem ich abends nach Hause kommen konnte.“ Von seinem Schreibtisch aus machte er sich zwei Jahre lang jede Nacht daran, die Welt, die er erfunden hatte, zu entdecken. Beinahe so, wie sein Protagonist, der Nomade. Oder der Wanderer über dem Nebelmeer.

Mit dessen Schöpfer Caspar David Friedrich hat De Bruyn somit auch eine Gemeinsamkeit. Auch Friedrich reiste viel, besonders häufig nach Neubrandenburg, Greifswald und auf die Insel Rügen, wo er sich zu einigen seiner bekanntesten Werke inspirieren ließ. Seinen Malereien wird heute von Kunsthistorikern bescheinigt, dass sie seinerzeit revolutionär und zukunftsweisend waren. Was Friedrich wohl vom Wanderer im Weltraum gehalten hätte?

Von Alexander Kruggel