Greifswald

Die Bauleute werden wieder in der Marienkirche aktiv. Eine knappe Million wird in der Annen- und der Marienkapelle sowie in den Außenanlagen investiert. Erneut engagiert sich das Land, und zwar mit dem außergewöhnlichen hohen Prozentsatz von 70 Prozent, der über Städtebaufördermittel bereitgestellt wird. „Die Außenanlagen werden der Vorgarten der Stadt“, kündigte Pastorin Ulrike Streckenbach an. Aus dem ältesten sakralen Raum Greifswalds, der Marinekapelle, wird ein Raum der Stelle. „Dort gibt es wunderschöne Marienrosen, die kaum einer kennt“, erläuterte Architekt Ulf Kirmis. Und dann wird auch noch die Annenkapelle grundlegend neu gestaltet und erhält ein neues Portal. Eine gute Nachricht für die Gemeinde und die Stadt, so Streckenbach.

Eckhard Oberdörfer