Greifswalder Masterplan-Skandal: SPD und Grüne fordern Rücktritt von CDU-Abgeordneter

Greifswald

Der Streit um den Beschluss zum Masterplan Steinbeckervorstadt entwickelt sich zu einem handfesten Skandal um die Mitwirkung von Abgeordneten bei Entscheidungen, die sie selbst betreffen. Das CDU-Fraktionsmitglied Carola Rex, deren Firma CR Haus GmbH ein Grundstück in der Steinbeckervorstand gehört, räumte am Montag einen Fehltritt ein. „Fakt ist..., dass mir bei der Abstimmung ein Fehler unterlaufen ist. Das Mitwirkungsverbot war mir in dem Moment nicht bewusst“, erklärte Rex gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. Sie bedaure, dass durch ihren Fehler nun die Abstimmung höchstwahrscheinlich wiederholt werden müsse.

In der Bürgerschaft nicht vorstellbar

SPD-Fraktionsvorsitzender Andreas Kerath fordert inzwischen den Rücktritt der CDU-Abgeordneten. „Für mich ist nicht mehr vorstellbar, dass Frau Rex Mitglied der Bürgerschaft bleibt“, so Kerath. „Jedes Bürgerschaftsmitglied muss wissen, was es darf oder nicht darf.“ Laut Kommunalverfassung MV besteht für Abgeordnete ein Mitwirkungsverbot, „wenn die Entscheidung ihnen selbst oder ihren Angehörigen einen unmittelbaren Vorteil oder Nachteil bringen kann.“ Wie Oberbürgermeister Stefan Fassbinder (Grüne) am Montagabend im Hauptausschuss mitteilte, sind die Beschlüsse zur Steinbeckervorstadt nach Prüfung durch das Rechtsamt rechtswidrig und müssen wiederholt werden, weil gegen das Mitwirkungsvebot verstoßen wurde.

Knappe Entscheidung zugunsten Grün-Rot-Rot

Rückblick: Die Bürgerschaft beschloss am 2. Juli mit der knappen Mehrheit von Grün-Rot-Rot eine Entwicklungsvariante für die Steinbeckervorstadt, die die Fraktionen erst kurz vor der Bürgerschaftssitzung ins Spiel gebracht hatten. Die CDU sprach von einem „Schurkenstück“. Während die Verwaltung in ihrer Vorlage zwei Varianten vorschlug, legte sich die Bürgerschaft mit der grün-linken Mehrheit auf Variante 1 mit knapp 200 Wohnungen für etwa 390 Einwohner vor. Bei Variante 2 hätten bis zu 400 Wohnungen für 660 bis 800 Menschen entstehen sollen.

Verkaufsentschluss nach Bürgerschaftsentscheidung

Pikant: Das Grundstück der CR Haus GmbH wird von der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG auf der Auktion am 5. September für ein Mindestgebot von 1,8 Millionen Euro zum Verkauf aufgerufen. Carola Rex hätte das 14 851 qm große Areal mit ihrer Firma selbst gern bebaut, bringt den beabsichtigten Verkauf nun mit der Bürgerschaftsentscheidung in Verbindung. „Leider mussten wir zur Kenntnis nehmen, dass auf Grund am 02.07.2020 von der Bürgerschaft getroffenen Entscheidungen zur weiteren Entwicklung der Steinbeckervorstadt eine betriebswirtschaftlich vertretbare Realisierung in einem überschaubaren Zeitraum nicht möglich ist. Daher war von unserer Seite die unternehmerische Entscheidung zu treffen, das Grundstück zu verkaufen“, so Rex in ihrer Erklärung gegenüber der OSTSEE-ZEITUNG. SPD-Mann Kerath: „Ich bin echt fassungslos.“ Frau Rex sei also durchaus bewusst gewesen, dass sie am 2. Juli auch über den Wert ihres Grundstückes abgestimmt habe.

Prospekt noch immer mit Maximalvariante

Noch am Wochenende, also mehr als sechs Wochen nach der richtungsweisenden Bürgerschaftsentscheidung, erschien ein Faltblatt der Norddeutschen Grundstücksauktionen AG, in dem das Grundstück als Bauerwartungsland ausgewiesen ist und auf die große Masterplan-Variante mit sechs Mehrfamilienhäusern plus perspektivisch weiteren neun Häuser Bezug genommen wird. Die Variante, die am 2. Juli bei der Abstimmung trotz der Stimmen von CDU knapp durchfiel.

CDU hält Vorgang für eine Lapalie

Für CDU-Fraktionschef Axel Hochschild ist der Vorgang um seine Parteikollegin eine „Lapalie“. Er führt die Mitwirkung der ausgebildeten Rechtsfachangestellten Rex, die seit 2014 auch als sachkundige Einwohnerin im Bauausschuss sitzt, auf deren politische Unerfahrenheit zurück. „ Carola Rex ist neu in der Bürgerschaft, man sollte die Messlatte nicht zu hoch hängen.“ Die Rücktrittsforderung der SPD sei „lachhaft.“

Außerdem gebe es auch in anderen Fraktionen Abgeordnete, die bei Abstimmungen mitwirken, obwohl auch sie von dem Ergebnis profitieren, so Hochschild und verweist auf Yvonne Görs (Linke), Mitarbeiterin des Stadtjugendringes. „Frau Görs stimmt bei jedem Haushalt mit, obwohl auch sie im Klex davon profitiert.“

Linkspolitikerin: Habe aus dem Vorfall gelernt

Im Jahr 2014 hatte die Linkenpolitikerin gegen die Streichung von 200 000 Euro für die Schul- und Jugendsozialarbeit und damit auch gegen die Streichung ihrer eigenen Stelle gestimmt. Sie habe aus dem Vorfall gelernt, sagte Yvonne Görs und betonte, dass sie inzwischen den Raum verlasse, wenn es um Abstimmungen gehe, die ihre Stelle beträfen. Allgemeine Haushaltsentscheidungen trage sie aber weiter mit. Dies hatte die Verwaltung damals geprüft, mit der Begründung, dass der Anteil der Haushaltsmittel für den Stadtjugendring unter einem Prozent lag.

Die Grünen schließen sich der Rücktrittsforderung der SPD an. Frau Rex müsste angesichts ihrer Tätigkeiten über ausreichend kommunalpolitischen und juristischen Sachverstand verfügen, sagte Grünen-Abgeordnete Ulrike Berger. „Es ist ein Unterschied, ob man wie Frau Rex einen unmittelbaren, direkten Vorteil hat oder ob es um politische Grundsatzentscheidungen geht.“

Rex : Bin künftig sensibilisiert

Rex erklärte, sie habe erst durch die OZ erfahren, dass ihre Mitwirkung bei der Abstimmung eine mögliche Rechtswidrigkeit darstellen könne und danach rechtliche Beratung in Anspruch genommen. „Für meine zukünftige Arbeit bin ich nunmehr entsprechend sensibilisiert, sodass ich eine solche Art von Fehlern ausschließen kann.“

Von Martina Rathke