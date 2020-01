Greifswald

Auf den Spitzenplätzen kennt Tim Lichtnau sich aus. Erster Platz, fehlerfrei gemeistert – Zuschreibungen, die der junge Mann immer wieder einheimst. Anfang des Monats war er einer von zwei Teilnehmern aus MV, die beim Bundeswettbewerb Mathematik mit ersten Plätzen beeindruckten. „Ich habe immer Lust, mich extrem zu fordern“, sagt der 18-Jährige.

Im Februar reist er nach Hessen zum Bundesfinale. Bis dahin büffelt er an seinem neuen Wohnort: Der gebürtige Greifswalder hat seine Heimat verlassen. Für, logisch, ein Studium der Mathematik.

„In Mathe habe ich die Kontrolle“

Er sprang direkt nach dem Abitur am Alexander-von-Humboldt-Gymnasium in das universitäre Leben. Er hätte nicht verlernen wollen, jeden Abend an Problemen zu arbeiten, eine Pause sei da nicht drin gewesen. „Selbst im Sommerurlaub hatte ich immer die Aufgaben vom Bundeswettbewerb dabei“, lacht Lichtnau.

Tim Lichtnau (18) gehört zu den besten Mathematikern in Greifswald - doch für sein Studium zog es ihn an die Universität Bonn. Quelle: Christopher Gottschalk

Die Mathematik ist für ihn eine feste Größe, eine Welt, in der alles seine Ordnung hat. „In Mathe habe ich die Kontrolle. Das passt zu meiner Gewohnheit, möglichst alles in eine feste Struktur einzupassen, um zu verstehen, wie das Ganze funktioniert.“ Angefangen hatte das Interesse bereits in der Grundschule.

Joggen, Schach und Tanzen zur Entspannung

Seine Mutter, Mathematiklehrerin an einer Berufsschule und sein Vater, Programmierer, gaben ihm als Sechsjährigen auf dessen Nachfrage immer wieder Matheaufgaben, an denen er Spaß fand. Am Humboldt-Gymnasium besuchte er eine Hochbegabtenklasse, an der Universität Greifswald förderte ihn Professorin Ines Kath bereits zu Schulzeiten. Jahr für Jahr landete er auf den vorderen Plätzen der Matheolympiade, 2016 erhielt er eine Anerkennung und 2017 den dritten Preis in der Bundesrunde.

In den vergangenen zwei Jahren folgte jeweils der erste Platz in der zweiten Runde vom Bundeswettbewerb Mathe. Lichtnau stehe seit Jahren in einer Art Dialog mit Zahlen, könne sich einem Problem am Besten nähern, indem er mit ihm „spreche“. Er zerlege ein Problem und teste dann Lösungswege. Man könne sich das vorstellen wie ein Whiteboard mit verschiedenen Blasen und Pfeilen dazwischen. Redet er darüber, grinst er. Primzahlen würde er mögen, sein Spezialgebiet sei Algebra. „Nur in Geometrie war ich nie so stark wie in den anderen Teilbereichen.“

Bundeswettbewerb Mathematik In drei Runden ermittelt der Bundeswettbewerb Mathematik die besten Nachwuchsmathematiker des Landes. Der Schülerwettbewerb verlangt in den ersten beiden Runden jeweils schriftliche Arbeiten. In der ersten Runde dürfen bis zu drei Schüler gemeinsam arbeiten. Die dritte Runde ist ein Fachgespräch mit einem Mathematiker von einer Universität. 2019 nahmen insgesamt 1479 Schüler an der ersten Runde teil. 25 stammten aus Mecklenburg-Vorpommern. In der zweiten Runde waren es insgesamt 265 Teilnehmer, davon 3 aus MV. Im Februar findet das Finale in Hessen statt. Einsendeschluss für die erste Runde des Wettbewerbs 2020 ist im März. Er feiert im kommenden Jahr 50. Jubiläum. Veranstalter ist Bildung und Begabung, Zentrum für Begabungsförderung in Deutschland. Bund und Länder fördern die GmbH.

Das Abstrakte der Mathematik berge die Gefahr, sich in Problemen zu verlaufen. Der Gefahr sei sich Lichtnau bewusst. „Manche arbeiten Jahre an einem Problem, veröffentlichen etwas und merken dann, dass auf Seite eins ein Fehler passiert ist. Daran kann man schon verrückt werden.“ Zur Entspannung jogge er regelmäßig, spielt Schach, geht spazieren oder mit seiner Freundin tanzen.

Mathe-Abneigung hängt oft mit Lehrern zusammen

Ähnlich wie andere Mathe-Asse hätte er in der Schule auch mit dem Ruf des Nerds zu kämpfen gehabt. „Kaum einer sagt: ‚Oh, Mathe, das ist ja cool. Erzähl doch mal mehr‘“, bedauert er. Die allgemeine Abneigung gegen das Thema Mathematik hänge leider auch mit Lehrern zusammen, die das Feuer für das Fach, den Spaß am Knobeln, nicht vermitteln, findet Lichtnau. „Zum Glück hatte ich nie mit solchen Lehrern zu tun.“

Speziell junge Mathematiker müssten jedoch lernen, dass sie auf Seminaren und Wettbewerben Gleichgesinnte finden und noch mehr: Tim Lichtnaus lernte auf einem Seminar seine jetzige Freundin kennen. Der Nerd scheint in ihm nur durch, wenn er Theorien erklärt.

Computerprogramm sagt Blutzucker voraus

Lichtnau hat die Zuckerkrankheit, er ist Typ-1-Diabetiker. Sein Körper produziert kein Insulin, er muss es regelmäßig spritzen. Das Hormon reguliert den Zuckerwert im Blut. Um seinen Blutzucker zu überwachen, habe Lichtnau ein Computerprogramm aufgesetzt, mit dem er anhand der Werte für die Insulinmenge und die in seiner Nahrung enthaltenen Kohlenhydrate seine Blutzuckerwerte voraussagen kann.

Ein Nebenprojekt, das in einer App münden könnte. Doch Herausforderung Nummer eins lautet derzeit: Studium. Bonn gilt als bester Standort für Mathematik in ganz Deutschland. Knapp die Hälfte aller Erstsemester bricht das Studium ab. Lichtnau werde nicht dazugehören, sagt er überzeugt.

Er fühle sich wohl in den Gängen des Mathematik-Instituts, die auch die Koryphäe Peter Scholze, ein 32-jähriger Professor, der die höchste Auszeichnung hält, die ein Mathematiker bekommen kann, entlang wandelt. Dabei käme der dem Klischee eines typischen Mathematikers nah, findet Lichtnau. „Das heißt für mich lange Haare, langsamer, leicht gebeugter Gang, einen Stift in der Tasche und einen verträumten Blick im Gesicht.“

