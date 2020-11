Greifswald

In der vergangenen Woche berichteten die OZ darüber, dass nun eine App das Personal in den Krankenhäusern in Bezug auf die Coronainfektionen entlassen soll. Infizierte können dem Krankenhaus ihre Symptome melden und bei Verschlechterung der Werte ggf. einen Arzt aufsuchen.

Auf Wunsch mehrerer OZ-Leser zeigen wir an dieser Stelle nochmal den Unterschied zwischen einer gesunden Lunge und von jemanden, der an COVID-19 erkrankt ist. Bei der gesunden ist deutlich zu erkennen, dass es keine Erkrankungen gibt (wenig weißes Gewebe, viel schwarzes gesundes Lungengewebe).

Bei der kranken Lunge erkennt man, wie die Organe mit Wasserbläschen durchdrungen sind und dadurch weniger Sauerstoff ankommt (weniger schwarz, viel weiße Lunge, die keinen Sauerstoff mehr aufnehmen kann). Dies schädigt nicht nur die Lunge, sondern auch die anderen Organe des Körpers.

Gesunde Lunge (l.) und Lunge nach Corona-Erkankung (r.) im Vergleich, Quelle: Sepsisdialog

Von Hannes Ewert