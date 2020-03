Greifswalder Medizinprofessor: Schließung von Schulen wegen Corona derzeit übereilt

Greifswald

Auf der Kinder-Intensivstation der Greifswalder Uni-Medizin werden derzeit zwei Kinder mit einer schweren Lungenentzündung behandelt. Dass das Coronavirus die Ursache für die Erkrankung ist, schließen die Mediziner aus. „Bislang gibt es in Greifswald kein Kind mit einem Corona-Verdacht“, sagte der Sprecher der Universitätsmedizin, Christian Arns.

Corona vergleichbar mit anderen Viruserkrankungen

Die Kinderklinik der Uni-Medizin mit rund 70 Betten für kleine Patienten sieht sich gut auf eine bevorstehende Epidemie vorbereitet. Jeden Winter würden Kinder mit vergleichbar schweren Viruserkrankungen in die Klinik eingeliefert, sagte Professor Matthias Heckmann. „RS-Viren, verschiedene Enteroviren oder auch die Influenza können ebenso schwere Atemwegserkrankungen hervorrufen wie Corona.“ Zuversichtlich stimmt die Ärzte, dass aus China bislang keine Todesfälle in der Altersgruppe der Null- bis Neunjährigen bekannt geworden sind. „Corona nimmt bei Kindern offenbar einen milden Verlauf“, so Heckmann.

Kinder mit Vorerkrankungen gefährdet

Sollten in Greifswald und Umgebung Kinder an Corona erkranken, sieht sich die Klinik gut gewappnet. Sei für Kinder mit schweren Erkrankungssymptomen eine Behandlung im Krankenhaus notwendig, könnte die Zimmerkapazität entsprechend angepasst werden, so Heckmann. „Gefährdet sind vor allem Kinder, die bereits an einer schweren Vorerkrankung wie Krebs oder einem Immundefekt leiden.“ Die Art der Isolierung bei einer Coronainfektion sei vergleichbar mit der bei einer Grippeepidemie. „Wir können die Zimmer in der Kinderklinik so flexibel nutzen, wie wir sie brauchen.“

Schließung von Schulen aus jetziger Sicht übereilt

Bundesweit Schulen und Kindergärten präventiv für zwei Wochen wegen der Coronaepidemie zu schließen, so wie es jetzt einer der führenden deutschen Virologen, Alexander Kekulé, vorgeschlagen hatte, hält Heckmann grundsätzlich für sinnvoll, aber aus jetziger Sicht für übereilt. Eine solche Entscheidung müsse genau abgewogen werden, so der Professor für Neonatologie und pädiatrische Intensivmedizin.

Krankenhäuser bekämen relevantes Versorgungsproblem

„Natürlich können wir mit der Schließung von Kindergärten und Schulen für zwei Wochen im Winter Infektionskrankheiten deutlich reduzieren. Solche Einrichtungen können wie große Veranstaltungen ein ungeheurer Pool für die Verbreitung von Viren sein.“ Eine Schließung von Kitas und Schulen würde aber Eltern und öffentliche Einrichtungen vor erhebliche Probleme stellen, gab der Mediziner zu bedenken. „Bei den vielen Mitarbeitern mit Kindern in unserer Klinik, die dann zu Hause bleiben müssten, bekämen wir ein relevantes Versorgungsproblem“, so Heckmann.

Für Großeltern, die dann auf die Enkel aufpassten, könnte es hingegen sehr gefährlich werden. Während Kinder weitgehend glimpflich durch eine Coronaerkrankung kämen, werden bei älteren Personen die meisten Todesfälle registriert. Der Erreger könnte bei engem Kontakt mit den Großeltern so an die Risikogruppe gegeben werden, die mit den schwersten Symptome zu kämpfen haben. „Wir sind auf dem Höhepunkt einer Grippewelle, wenn eine Coronainfektion dazu kommt, kann das gefährlich werden“, so Heckmann.

Von Martina Rathke