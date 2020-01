Greifswald

Ein Gong ertönt, eine Medizinstudentin betritt den Raum. „Guten Tag, mein Name ist Pauline Bemmann. Wie kann ich Ihnen helfen?“, fragt sie. Der Patient ist aufgeregt. Er berichtet von einem „Herzstolpern“, das er bekam, während er auf dem Sofa saß. Seine Stimme zittert, er wirkt nervös. „Da muss irgendetwas sein“, ist er sicher.

Bemmann hakt während des Gesprächs immer wieder nach: „Ist Ihnen schwindelig? Haben Sie Angst? Sind Sie beunruhigt? Wie oft treten die Symptome auf?“ Der Patient verneint die meisten Fragen, redet sich weiter in Rage, spricht von einem möglichen Herzinfarkt. „Ich denke, dass wir es mit einer Angststörung zu tun haben“, entgegnet Bemmann.

Ein weiterer Gong ertönt. Bemmann kann ihre Diagnose nicht zu Ende führen. Sie muss zum nächsten Patienten, der wie alle an diesem Tag nicht wirklich erkrankt ist. Es ist ein erster Test an echten Menschen, dem sich die Medizinstudentin Pauline Bemmann unterzieht und der einem Speeddating mit Diagnosen gleichkommt. Zum ersten Mal schlüpft die 23-Jährige in die Rolle einer Ärztin.

Acht Räume, acht Patienten, jeweils fünf Minuten Zeit

In der vergangenen Woche stellten sich rund 180 Greifswalder Medizinstudenten in ihrem ersten klinischen Jahr (Ende 5. Semester) der sogenannten OSCE-Prüfung. Die „objektive strukturierte klinische Prüfung“, so die deutsche Langfassung von OSCE, dient dazu, die fachlichen und klinischen Kompetenzen der Medizinstudenten zu testen.

Das Prinzip: In acht Räumen warten acht angebliche Patienten, die so tun, als ob sie erkrankt sind. Die medizinischen Bereiche variieren von Neurologie über Chirurgie bis hin zur Orthopädie. Mit im Zimmer ist jeweils ein Dozent, der die Untersuchung durch die Medizinstudenten bewertet.

Als Hilfestellung hängt an jeder Tür ein Zettel, auf dem steht, was der Patient hat und was zu tun ist. Mit dem Gong dürfen die Studenten den Raum betreten. „Sie haben für die Untersuchung fünf Minuten Zeit. Danach erfolgt ein kurzes Feedback des Dozenten. In vier Räumen gibt es eine schriftliche, in den anderen vier direkt eine mündliche Auswertung“, erklärt Dörte Meiering, Leiterin des Studiendekanats der Unimedizin.

Keine Zeit zum Verschnaufen

Im Gegensatz zu ihren Kommilitonen hielt sich die Nervosität bei Pauline Bemmann vor der Prüfung in Grenzen. Sie habe sich gut vorbereitet. Nur Neurologie und Psychiatrie würden ihr nicht so liegen, sagt sie zu Beginn der Prüfung. Zum Verschnaufen bleibt den Medizinstudenten nur wenig Zeit. Innerhalb einer Stunde rotieren die Nachwuchsärzte von Raum zu Raum.

Etwa eine Minute haben die Medizinstudenten Zeit, die Fälle der Räume zu studieren, die an der Tür aushängen. Danach geht es zum „Patienten“ ins Zimmer. Quelle: Christin Lachmann

Der Anfang läuft bei Pauline Bemmann immer ähnlich ab. Der Gong ertönt, sie betritt das Zimmer, desinfiziert ihre Hände, stellt sich höflich vor, lässt die Patienten erzählen und untersucht sie. Eine Blinddarmentzündung, eine Herpes-Infektion im Gesicht oder neurologische Beschwerden: Für die Studenten gibt es in jedem einzelnen Zimmer viel zu tun.

Eine Herausforderung im Raum der Chirurgie

Im Raum der Chirurgie dann eine Herausforderung. Ein angeblicher 83-jähriger Patient, gespielt von einer jungen Frau, ist gestürzt. Er weiß nicht, wo er ist und will nach Hause zu seiner Frau. Bemmann ist sichtlich bemüht, ihm zu erklären, was sie nun machen möchte. Nur widerwillig lässt er sich untersuchen. Was hier nur gespielt ist, könnte im späteren Arbeitsalltag tatsächlich auftreten. „Das war schon nicht so einfach“, gesteht Bemmann, als sie wieder draußen ist.

Die Schauspieler sind ihrerseits Medizinstudenten aus den höheren Semestern. Eine von ihnen ist Sophie Schult, die Schmerzen in der Schulter simuliert. Bei der Untersuchung macht Bemmann verschiedene Übungen mit ihr, um herauszufinden, was Schult fehlen könnte. Auch hier ist nach fünf Minuten alles vorbei. „Sie haben das sehr gut gemacht. Die Handgriffe bei den einzelnen Tests haben gut gesessen. Sie heben sich deutlich ab. Weiter so“, lautet das Fazit von Robert Kasch, Dozent und Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, nach der Untersuchung.

Diese Prüfungsform lebendiger als Multiple-Choice-Fragen

Die Bewertungen fließen nicht in die Noten ein, erklärt Dörte Meiering. Vielmehr gehe es darum, die ärztliche Gesprächsführung und die Fertigkeiten hinsichtlich der Basisuntersuchungstechniken abzuprüfen.

Die OSCE wurde von der Allgemeinmedizin eingeführt. Eine Premiere ist für die Medizinstudenten nun, dass es bereits im ersten klinischen Jahr eine OSCE als Einstiegsstufe gibt: „Wir sind die ersten, die es in so einem großen Rahmen mit sechs verschiedenen Fächern für acht Stationen durchführen“, erklärt Studiendekan Prof. Dr. Hans Grabe. Diese Prüfungsform habe eine andere Lebendigkeit als Multiple-Choice-Fragen: „Hier geht es darum, wie die Studierenden Symptome erfragen müssen, wie sie untersuchen und wie sie ihr Wissen anwenden.“

Bei Pauline Bemmann und ihren Kommilitonen stellt sich nach der Prüfung Erleichterung ein. „Ich war positiv überrascht. Die gestellten Situationen waren sehr gut. Beim ersten Raum wusste ich noch nicht genau, was ich machen soll. Aber mit jedem Mal wurde es besser“, lautet das Fazit von Bemmann.

