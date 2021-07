Greifswalder Mieter in Sorge: Was soll mit unserem Haus passieren?

Greifswald

Es ist eine traumhafte Wohngegend im Ortsteil Eldena: Umgeben von Einfamilienhäusern liegt das alte Backsteingebäude nur wenige Gehminuten von Greifswalds Wahrzeichen – der Klosterruine – entfernt. Nur vereinzelt kommen Hundebesitzer mit ihren Tieren an dem Haus vorbei. Zur hören ist an diesem Vormittag nur das Vogelgezwitscher – von Autolärm keine Spur. Eben diese Ruhe genießt Falk-Hermann Elbe seit 16 Jahren.

Doch er macht sich Sorgen. Denn er weiß nicht, was mit dem Gebäude Am Teich 11/12, in dem sich insgesamt zwölf Wohnungen befinden, passieren soll. Nur noch fünf von zwölf Parteien wohnen in dem Haus. Zum Teil würden einige der Wohnungen seit mehreren Jahren leer stehen. Ein Großteil der vorherigen Bewohner sei gestorben. Andere wiederum seien in eine altersgerechte Bleibe umgezogen, berichtet Elbe.

Schwager habe keine Wohnung in dem Haus erhalten

Seit 16 Jahren lebt er gemeinsam mit seiner Frau in einer 52 Quadratmeter großen Wohnung, die auf drei Räume aufgeteilt ist. Vieles habe er in Eigenregie umgebaut oder ersetzt, erzählt der 70-Jährige. So wie die Wanne im Badezimmer, die für eine Dusche weichen musste. Auch im Haus selbst sei es immer ruhig zugegangen, sagt Elbe, der sich wundert, warum keine neuen Mieter nachkommen.

Dabei sei das Interesse groß: „Beim Vorbeigehen erkundigen sich manchmal Leute nach den freien Wohnungen. Aber passiert ist bisher nichts.“ Auch sein Schwager wollte eine Wohnung in dem Gebäude beziehen. Doch daraus wurde nichts. Darüber, warum sein Schwager keine Antwort von der Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft mbH Greifswald (WVG) erhalten hat, kann Elbe nur spekulieren.

Neben Lage auch günstige Mieten ausschlaggebend

Vielleicht, so die Vermutung des Rentners, wolle die WVG warten, bis alle Mietparteien irgendwann ausgezogen sind, um das Haus zu sanieren. „Vielleicht soll es auch ganz abgerissen werden“, fügt Elbe an. Mehrfach habe er bei der WVG nachgefragt, was mit dem Haus passieren soll und warum keine Nachmieter mehr kommen. Doch konkrete Antworten habe er nie bekommen, sagt er.

Ein Auszug komme für den Greifswalder jedoch nicht infrage: „Ich gehe hier nur noch mit den Füßen nach vorn raus. Auch die noch vorhandenen Mieter wollen diese idyllische Lage auf keinen Fall verlassen.“ Denn neben dieser idyllischen Lage ist es vor allem die Miete, die für Elbe ein weiterer wichtiger Punkt ist. Weil er wegen einer Krebserkrankung frühzeitig in den Ruhestand gehen musste, bekommt er heute eine Rente von unter 1000 Euro. Hinzu kommt das Gehalt seiner Frau. Für die Miete würde er 272 Euro zahlen. Hinzu kommen noch 140 Euro für Strom und Gas, rechnet er vor.

WVG lässt noch offen, was mit dem Haus geplant ist

Doch was plant die VWG mit dem Haus und warum stehen die noch vorhanden Wohnungen leer? Auf diese und weitere Fragen ging das städtische Wohnungsunternehmen trotz schriftlicher OZ-Anfrage nicht ein. Nur eines erklärte eine Sprecherin: „Da die WVG frühestens im Spätherbst in die erste Planungsphase einsteigen wird, möchten wir uns derzeit zu diesem Thema noch nicht äußern.“

Eine Wohnung in einem anderen Stadtteil würde für Elbe nicht infrage kommen. Zu sehr habe er sich dort in dem Haus und in der Wohnung eingelebt, sagt er. „Die Klosterruine und der Strand sind in der Nähe. Ich habe hier vor dem Haus meinen Garten. Dort sitzen wir im Sommer mit der ganzen Familie.“ Über die kleine Gartenparzelle freut sich auch Familienhund Peggy. „Alles das habe ich woanders nicht“, sagt Elbe. Eine Wohnung zu diesen Konditionen würde der Vater von zwei erwachsenen Söhnen in Eldena wohl kaum finden.

Kaum Leerstand in der Hansestadt

Laut Mietspiegel der Hansestadt aus dem vergangenen Jahr zahlen Mieter in Neubauten, die nach 2002 errichtet worden sind, maximal 9,10 Euro kalt pro Quadratmeter. In Häusern, die zuvor gebaut worden sind, sind maximal 7,97 Euro pro Quadratmeter fällig. Seit 2016 sind die Mieten in der Hansestadt um durchschnittlich sechs Prozent gestiegen. Höhere Preise fallen vor allem bei privaten Investoren oder Vermietern an. Der Bedarf an Wohnungen ist weiterhin groß, jedoch gibt es kaum Leerstand in der Hansestadt.

Diese Fakten kennt auch Falk-Hermann Elbe. Umso mehr hofft er, dass er nicht mehr aus seiner Wohnung im idyllischen Ortsteil Eldena ausziehen muss. Denn nirgendwo anders als dort möchte er seinen Lebensabend gemeinsam mit seiner Frau verbringen.

Von Christin Lachmann