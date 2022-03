Greifswalder Modehändler fordern Ende der Maskenpflicht in Geschäften

Greifswald

Die beiden größten Greifswalder Modehändler fordern ein Ende der Maskenpflicht im Handel, um endlich wieder mehr Menschen in die Innenstadt zu locken und das Einkaufen zum Erlebnis zu machen. Die Geschäfte der E&N Collection sowie die Modehäuser Jesske haben nach wie vor mit einem deutlichen Umsatzrückgang im Vergleich zu der Zeit vor Corona zu kämpfen.

Deutliche Umsatzeinbrüche bei Textilhändlern

Im Modehaus Jesske mit Niederlassungen in Greifswald und Stralsund waren es im Januar 50 Prozent, im Februar 30 Prozent. „Ich kenne keinen Textilhändler, der gerade weniger als 30 Prozent Rückgang hat“, fasst Frank Embach zusammen, Inhaber von E&N Collection mit sechs Geschäften in Greifswald und weiteren acht Filialen in Stralsund, Neubrandenburg, Schwerin, Wismar und Berlin. Embach ist zudem Sprecher des Greifswalder Innenstadtvereins.

Einkaufen macht ohne Maske mehr Spaß

„Die Maske ist das Problem“, sagt Embach. Er habe bei den Kundenströmen keinen nennenswerten Unterschied durch die Abschaffung der 2G-Regelung erkennen können. Unstrittig sei jedoch, dass das Anprobieren von Jeans, Kleidern und Shirts mit Maske einfach deutlich weniger attraktiv sei. „Wir müssen es den Engländern und Spaniern nachmachen, die alle Verordnungen längst abgeschafft haben. Dann macht das Einkaufen wieder Spaß und wird ein Erlebnis. Dann ist es wieder möglich, durch die Innenstadt zu flanieren, einen Cocktail oder Kaffee zu trinken, Essen zu gehen und zu shoppen“, sagt Embach. „Solange die Situation so bleibe, wie sie derzeit ist, werde sich nichts bessern“, ist der langjährige Unternehmer überzeugt.

Mehrere Länder haben Maskenpflicht bereits abgeschafft

Die Maskenpflicht im Handel wurde bereits in mehreren europäischen Ländern abgeschafft, hierzu zählen England, Frankreich, Finnland, Belgien, Dänemark, Schweden und Norwegen. In Deutschland gibt es bisher keine vergleichbaren Pläne. Lediglich in Schulen gilt mittlerweile statt einer Maskenpflicht nur noch eine Empfehlung, diese zu tragen.

Der Krieg drückt die Einkaufsstimmung

Die vielen negativen politischen Nachrichten, wie der Krieg in der Ukraine und die steigenden Energiekosten, drücken zudem auf die Einkaufsstimmung, so Embach. „Die Menschen sind wetterfühlig“, sagt Embach. Das ist auch die Erfahrung von Birgit Jesske, die gemeinsam mit ihrem Mann Hermann Jesske das gleichnamige Modehaus im Domcenter sowie eine Niederlassung in der Stralsunder Innenstadt betreibt.

„Die Leute sind verunsichert. Sie haben Angst vor Preiserhöhungen, der Dieselpreis ist bei zwei Euro je Liter“, sagt Birgit Jesske. Auch sie fordert die Abschaffung der Maskenpflicht, damit das Einkaufserlebnis wieder mit mehr Freude verbunden ist. „Wir können ausreichend auf Abstände achten. Andere Länder machen es uns vor. Es wird langsam Zeit, zur Normalität zurückzukehren“, sagt Birgit Jesske. „Es ist längst erwiesen, dass es im stationären Einzelhandel kaum Ansteckungen gibt.“

Sie hofft darauf, dass im März mit dem schönen Wetter und wegfallenden Corona-Maßnahmen endlich wieder mehr Menschen in die Innenstadt kommen. „An den Sonnabenden merken wir das bereits, aber an den Wochentagen ist die Stadt noch recht leer“, sagt Jesske.

Mitarbeiter kehren aus der Kurzarbeit zurück

Das Unternehmerehepaar plant, die Kurzarbeit für ihre Mitarbeiter zu beenden und wieder voll durchzustarten. „Wir haben all unseren Mitarbeitern während der Kurzarbeit den vollen Lohn gezahlt, um sie zu motivieren“, sagt Birgit Jesske. Für viele sei es eine schwierige Zeit gewesen. Doch mit dem Frühling soll nun der Aufschwung kommen. „Wir rechnen damit, dass wir im März nicht mehr auf Wirtschaftshilfen angewiesen sein werden“, sagt Birgit Jesske.

Modehaus Krafczyk ohne Umsatzrückgang

Das Umsatzniveau der Corona-Vorjahre hat Greifswalds Modehändler Jens Krafczyk im Januar und Februar bereits wieder erreicht. Im Dezember hatte er ein Minus von 20 Prozent. Als kleines Fachgeschäft profitiert Krafczyk überdurchschnittlich von Stammkunden. Er ist überzeugt, dass das Geschäft wieder deutlich anziehen werde, sobald die Touristen nach Greifswald kommen.

Die Maske sieht Krafczyk durchaus als Nachteil für den Verkauf. „Aber immer noch besser, als wenn wir wieder Polizei spielen müssen und Impfnachweise kontrollieren“, sagt Krafczyk. Keinerlei Verständnis hat er für die Regelung, dass in seinem Modehaus mit ausreichend Platz und Abstand eine FFP2-Maske getragen werden muss, während im schräg gegenüberliegenden Drogeriemarkt die Leute dicht an dicht mit einer normalen OP-Maske stehen. „Diese Regelungen versteht kein Mensch“, moniert Krafczyk und erntet Zustimmung von Embach und Jesske.

Mindestens FFP2-Maskenpflicht muss weg

Alle drei sind sich einig: Sollte sich die Regierung nicht zu einem Ende der Maskenpflicht durchringen können, müsse zumindest die Pflicht zum Tragen einer FFP2-Maske fallen. „Es müssen überall gleiche Regeln gelten. Nur das wäre logisch. Wer lässt sich denn so was einfallen, dass man dicht gedrängt im Supermarkt nur eine OP-Maske braucht und bei uns in Geschäften mit viel Abstand eine FFP2-Maske“, schüttelt Frank Embach mit dem Kopf.

