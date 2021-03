Greifswald/Schwerin

Rund 200 Einzelhändler, Gastronomen, Hoteliers und Vertreter der Veranstaltungsbranche aus ganz MV demonstrierten am Donnerstag zum wiederholten Mal vor dem Schweriner Landtag für eine schnelle Lockerung der Corona-Regeln. Unter den Rednern war auch Birgit Jesske, die gemeinsam mit ihrem Mann zwei große Modehäuser in Greifswald sowie Stralsund betreibt und rund 70 Mitarbeiter an beiden Standorten beschäftigt. „Sie alle bangen seit vielen, vielen Wochen mit uns“, sagte sie und forderte von der Politik „endlich eine Öffnungsperspektive“.

Nachdem Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) die sogenannte „Osterruhe“ erst angekündigt und dann wieder zurückgenommen habe, „liegt jetzt hinter mir die zweite schlaflose Nacht. Ein vorgezogener großer Aprilscherz“, sagte sie. Auch wenn sich die Kanzlerin entschuldigt habe, könne sie ihr dafür keine Hochachtung zollen. „Es sind mittlerweile so große und so viele Fehler gemacht worden. Und sie ist die Einzige, die mal einen Fehler eingesehen hat“, sagte Jesske. „Wir brauchen eine Gesellschaft mit Visionen. Und die können nicht einseitig von der Kanzlerin mit ihren Beratern kommen.“

Gegen Ungleichbehandlung von Händlern

Die Greifswalderin forderte vehement die Einhaltung der Grundrechte und eine Gleichbehandlung, die es zurzeit nicht gebe. In Stralsund dürfe sie aufgrund der geringen Infektionszahlen das Modehaus öffnen, in Greifswald wegen der hohen Inzidenz nicht. Die Zahl der Neuinfektionen pro 100 000 Menschen liegt seit Tagen im Landkreis Vorpommern-Greifswald über dem kritischen Wert von 100.

„Wir sind aber keine Pandemie-Treiber, der Einzelhandel am allerwenigsten. Deshalb dürfen wir uns diese Ungleichbehandlung auch nicht gefallen lassen“, sprach sie für alle Vertreter ihrer Branche im Nordosten von MV. Eine Diskrepanz sehe sie auch in der Behandlung von Einzelhändlern und Supermärkten. Deren Non-Food-Bereich sei mit Fahrrädern, Schuhen, Textilien und anderen Produkten während der Pandemie so stark gewachsen wie nie zuvor.

Birgit Jesske vor dem Schweriner Landtag. Quelle: privat

Zwar habe die Bundesregierung in diesem Jahr milliardenschwere Überbrückungshilfen in Aussicht gestellt. „Aber bei uns ist noch nicht viel angekommen. Das ist ein Spiel mit der Angst – und das ist das Schlimmste, was einer Gesellschaft passieren kann“, warnte Birgit Jesske.

Mit Blick auf das Schweriner Schloss forderte sie abschließend die Landesregierung auf, zum Osterfest die Außengastronomie zu öffnen: „Wenn das nicht passiert, dann treffen sich die Menschen zu Hause. Und wir wissen, dass dort die Ansteckung am größten ist. Lassen Sie die Menschen auf die Straßen. Wir sind soziale Wesen, wir müssen uns treffen, in die Augen schauen können und eine neue Vision für die Gesellschaft finden“, appellierte sie an die Regierenden.

Von Petra Hase