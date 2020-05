Greifswalder Moorforscher: „Das Klimaproblem ist größer als das Coronaproblem“

Greifswald

Moore sind für den Greifswalder Landschaftsökologen und Moorkundler Hans Joosten eine wichtige Stellschraube zur Bekämpfung des Klimawandels. Sie speichern mehr Kohlendioxid als alle Wälder auf der Erde zusammen, sagt der Greifswalder Professor.

Die Corona-Krise, davon ist der Niederländer überzeugt, kann den Klimaschutz voranbringen. Dafür müssten Strukturhilfen für die Wirtschaft an Bedingungen zur Entwicklung zukunftsträchtiger Technologien geknüpft werden.

OSTSEE-ZEITUNG: Wie haben Sie den Corona-Lockdown für sich erlebt?

Joosten: Es ist einerseits ruhiger geworden, weil wir derzeit nur zum Postholen ins Institut kommen. Andererseits gibt es neue Herausforderungen. Homeoffice ist für mich nicht das Problem. Alle meine Daten habe ich auf meinem Laptop, das ist mein Büro. Der große Unterschied zu den Vor-Corona-Zeiten ist, dass gezwungenermaßen die internationale Mobilität abgenommen hat. Ich reise viel zu wissenschaftlichen Tagungen, berate politische Gremien, auch viel international. Als Corona in Deutschland Anfang März zu einem Riesenthema wurde, war ich für UNEP ( UN Environment Programme) unterwegs im Kongo, wo vor drei Jahren ein Moor entdeckt wurde, das sechsmal größer ist als Meck-Pomm. Als wir den Kongo-Fluss nach Kinshasa ( Demokratische Republik Kongo) überqueren wollten, erreichte uns die Nachricht, dass dort alle Besucher aus Deutschland für zwei Wochen in Quarantäne genommen werden. Das willst du nicht wirklich, weil Kongo-Kinshasa ein völlig unorganisiertes Land mit Bürgerkriegen ist. Wir sind dann nach Hause geflogen, zum Glück rechtzeitig.

Der Corona-Erreger ist vom Wildtier auf den Menschen übergesprungen. Damit gehört Covid-19 zu den sogenannten Zoonosen. Trägt das Vordringen des Menschen in die Naturräume dazu bei, dass solche Krankheiten erst für uns gefährlich werden?

Die Verknüpfung von Mensch und Naturraum wird immer enger, auch im Kongo. Damit verringert sich die Resilienz (Widerstandsfähigkeit) der Natur, die vieles für uns abgepuffert hat. Wenn der Regenwald abgeholzt wird oder ein Moor entwässert wird, hat das Auswirkungen auf das Klima und den Menschen. Die Kontaktmöglichkeiten zwischen Mensch und Wildtier haben zugenommen, was die Entstehung von Zoonosen begünstigt. Der enge Kontakt zwischen Mensch und Wildtier ist aber auch eine Gefahr für die Tiere. Viele Gorillas im Kongo sind gestorben, weil sie sich bei Menschen mit Ebola infiziert haben. Mittlerweile werden die Gorillas dort vor den Menschen geschützt, weil man Angst hat, dass sie sich mit dem Corona-Erreger infizieren könnten.

Sie sind international stark vernetzt. Nun hat uns Corona in gewisser Weise sesshaft gemacht. Wie sind Ihre Erfahrungen? Kann man auf wissenschaftliche Reisen verzichten, weil sie merken, dass Austausch auch digital möglich ist?

Das ist eine der Botschaften für uns Wissenschaftler. Wir können tatsächlich viel stärker über Videokanäle kommunizieren. Derzeit findet in Wien das jährliche Treffen der European Geoscience Union, einer der größten Umweltkongresse, statt. Normalerweise kommen dazu 5000 Leute nach Wien. Dieser Kongress wurde in diesem Jahr mit mehr als 11 000 Präsentationen völlig digital durchgeführt – und es funktioniert. Bei vielen Konferenzen treffen sich Leute aus dem gleichen Umfeld nur an anderen Orten. Das muss nicht sein. Der Austausch auf digitalen Konferenzen und Zusammenkünften ist effizienter, spart Unmengen CO2 und er funktioniert, wenn man die Leute kennt. Wenn man aber etwas Neues beginnt, dann ist es wertvoll, dass man einander sieht und sich abends bei einem Bier kennenlernt. Auch Moore kann man nicht von zu Hause aus erforschen und schützen.

Der Mensch lernt erst aus Krisen. Was sollte er aus der Corona-Krise lernen, die ja alle gesellschaftlichen Bereiche von der Wirtschaft über das Soziale bis zur Umwelt berührt hat?

Wir haben gesehen, dass Dinge sehr schnell gehen können. Es sind in kurzer Zeit sehr weitgehende Entscheidungen durch die Politik getroffen worden. Corona hat auch gezeigt, dass die Menschen in kürzester Zeit zu Verhaltensänderungen bereit sind. Das ist ermutigend. Wir wissen, wenn eine nächste Krise kommt, dann können wir schnell und richtig handeln. Ein zweiter Punkt ist, dass durch die Corona-Krise die Anerkennung der Wissenschaft gewachsen ist. Die Menschen sehen, dass die Dummschwätzerei von Trump und Co. nicht gleichzusetzen ist mit faktenbasierten Aussagen. Politiker erfahren, dass man Fakten nicht ausschalten kann, nur weil man beschließt, dass das Virus nicht mehr da ist. Ich denke, dass man durch die Corona-Krise wieder zu einer Würdigung der Logik und Konsistenz zurückkommt. Das ist doch hoffnungsvoll. Die Menschen haben auch gelernt, ihr lokales Umfeld zu schätzen und sich zu beschränken.

Die Luft ist sauberer geworden, Flugzeuge bleiben am Boden, weniger Autos sind auf den Straßen. Tut Corona dem Klima gut?

Es ist tatsächlich so, dass durch den Lockdown die Emissionen von CO2 deutlich zurückgegangen sind. Die Finanzkrise von 2008 und andere Wirtschaftskrisen der Geschichte zeigen, dass der CO2-Ausstoß mit der Wirtschaftsaktivität korreliert. Ging die Wirtschaftsaktivität nach oben, stiegen auch die Emissionen. Ging es der Wirtschaft schlecht, sanken sie. Nach diesen Krisen explodierte dann aber der CO2-Ausstoß wieder. Seit ein paar Jahren wissen wir, dass sich die Kurven entkoppeln lassen und der Anstieg der Produktionsleistung nicht mehr an steigende CO2-Werte gebunden ist. Das hängt mit der Verbesserung der Effizienz und dem Ausbau der erneuerbaren Energien zusammen, der aufgrund der Vorgaben der Klimakonvention massiv, aber noch unzureichend erfolgte. Es ist also möglich, diese Prozesse zu steuern.

Was macht Sie so sicher, dass das gelingt? Die Autoindustrie verlangt zur Bewältigung der Corona-Folgen gerade milliardenschwere Hilfspakete vom Staat.

Die Politik hat mit dem weltweit einstimmig angenommenen Paris-Abkommen die Richtung vorgegeben. Diesen Rahmen hatten vorherige Wirtschaftskrisen nicht. Um die Ökonomie wieder hochzufahren, kann die Politik entscheiden, wir gehen jetzt zurück zu überholten Zuständen, geben einen Batzen Geld und kehren dann wieder um, um die Ziele des Paris-Abkommens zu erfüllen und geben einen weiteren großen Batzen Geld. Das wäre doch verrückt, so zu handeln. Das Prinzip des Kapitalismus ist, dass man schneller rennt als die anderen. Und zwar in die richtige Richtung. Und die Weltgemeinschaft hat in Paris entschieden, in welche Richtung gerannt werden soll. Hinzu kommt: Das Bewusstsein der Gesellschaft für Klima- und Umweltprobleme hat stark zugenommen, nicht zuletzt durch Fridays for Future. Einen vollständigen Rückfall kann sich die Politik gar nicht mehr leisten. Was wir jetzt in Klimaschutz investieren, bekommen wir in ein paar Jahren doppelt und dreifach zurück.

Haben Sie die Befürchtung, dass die Bewältigung der Corona-Krise Geld aus Fonds zur Bekämpfung des Klimawandels abzieht?

Es ist wichtig, dass der schwächste Teil der Gesellschaft durch die Krise nicht verelendet. Deshalb sind Hilfen wie Kurzarbeitergeld richtig. Sobald darüber hinaus staatliches Geld als Strukturhilfe an die Wirtschaft gegeben wird, muss das an Bedingungen geknüpft werden, vor allem um den Klimaschutz voranzubringen. Wenn man klug ist, kann man diese Hilfen an Bedingungen koppeln, um den Klimaschutz voranzubringen. Es ist nicht so, dass wir mit dem Ende der Corona-Krise das Klimaproblem gelöst haben. Das wartet noch auf Lösung und ist weitaus größer als das Coronaproblem. Wenn man also Konjunkturprogramme auflegt, dann sollte man dies nur für zukunftsträchtige klima- und umweltfreundliche Technologien tun.

Von Martina Rathke