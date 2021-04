Greifswald

„Alles, was mit Mooren zu tun hat“, sei sein Hobby, sagt Prof. Dr. Dr. Hans Joosten von sich. „Gäbe es Moore auf dem Mars, dann wäre er auch dort schon gewesen“, sollen andere über ihn gesagt haben. Rund 25 Jahre lang hat der aus den Niederlanden stammende Biologe an der Universität Greifswald geforscht und gelehrt.

Am Mittwoch trat der 66-Jährige seinen letzten Arbeitstag am Institut für Botanik und Landschaftsökologie an. „Hans Joosten ist ein Beispiel dafür, was man bewegen kann über das Wissen hinaus, wenn man für sein Thema mit Leidenschaft brennt“, wird die seinerzeit amtierende Uni-Rektorin Prof. Dr. Johanna Weber in einer Pressemitteilung des Greifswald Moor Centrums anlässlich des Abschiedes zitiert.

„Moorprofessor“ machte Greifswald weltweit bekannt

Joosten ist einer der Mitbegründer dieses Zentrums. Nur ein Beispiel für seine Arbeit, mit der der Moor-Experte der Universität mit seinem Wissen und seinem Engagement weltweites Renommee verschaffte. Allein die Spitznamen wie „der Moorpapst“, der Moorprofessor“ oder auch „der Mann im Moor“, wie er bisher betitelt wurde, künden von seinen Leistungen. Unter anderem richtete er in Greifswald eine Spezialbibliothek zum Thema Moore ein und brachte eine umfassende Datenbank auf den Weg.

Joosten: „Wenn ich etwas mache, will ich es gut machen“

Dass er sich dazu entschied, sich auf Moore zu spezialisieren, geschah mehr oder minder zufällig. Gebürtig stammt Joosten aus dem kleinen Dorf Liessel, das nahe der niederländisch-deutschen Grenze liegt. Im Umkreis weniger Kilometer finden sich dort über 40 Prozent der Hochmoore des Landes. Richtig zu schätzen lernte Joosten die Moore aber erst während seiner Studienzeit in den 1970er Jahren. Als es dort zu dieser Zeit zu massiven Eingriffen in das Ökosystem kam, gründete Joosten 1976 eine Moorschutzgruppe. Auch wenn sein Interesse zunächst „politische Gründe“ hatte, wie er heute sagt, hatten alle seine Diplomprojekte in der Folge mit den Mooren zu tun. „Irgendwann muss man sich spezialisieren. Und wenn ich etwas mache, dann will ich es gut machen“, sagt der Experte.

Mit Fridays for Future auf die Straße

Sein Engagement über die Grenzen der Wissenschaft hinaus behielt er bei und fungierte in der Vergangenheit bei mehreren Gelegenheiten als eine Art Schnittstelle zwischen Forschung, Politik und Praxis. Er trug maßgeblich dazu bei, dass Moore in der Klimakrise aufgrund ihrer Eigenschaft, viel Kohlenstoffdioxid binden zu können, mehr Aufmerksamkeit bekamen. Auch die „MoorFutures“, ein sogenanntes „ökologisches Wertpapier“, mithilfe dessen trockengelegte Moore wieder vernässt werden, entwickelte Joosten mit. Immer wieder trat Joosten in verschiedenen Medien für die Einhaltung der Klimaziele von Paris und das Ergreifen aktiver Maßnahmen gegen den Klimawandel ein. Für seine Überzeugungen geht er noch heute auf die Straße und beteiligte sich beispielsweise bei Kundgebungen der Fridays-for-Future-Bewegung als Redner.

In Rente, aber nicht im Ruhestand

Diese Arbeit will er auch ohne seinen Lehrstuhl an der Universität noch weiter verfolgen. In Greifswald will Joosten die Bibliothek des Moor Centrums zur größten Sammlung ihrer Art machen und auch die gemeinsame Arbeit der Succow-Stiftung und der Universität auf dem Gebiet der Moor-Forschung weiter vorantreiben. Dazu kämen zahlreiche Tätigkeiten als Berater, Redner und Gastdozent weltweit.

„Noch mindestens fünf Bücher“ wolle Joosten zudem schreiben. Unter anderem über die verschiedenen kulturellen Sichtweisen auf Moore, ihre Rolle im Kontext historischer Ereignisse wie der Oktoberrevolution in Russland oder auch die Beziehung von Frauen und Mooren, die – das verspricht der Experte – hoch spannend sei. Aber erst einmal wolle er es ruhig angehen lassen. „Ich habe mir vorgenommen, morgen auszuschlafen“, sagt der Emeritus nicht ohne Augenzwinkern.

Von Alexander Kruggel