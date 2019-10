Greifswalder „Moses“ will in See stechen

Greifswald

Neues Boot, neues Glück? Nein. Dieses Großprojekt hatte Perry Schongalla nicht kommen sehen. „Wir haben die ‚Steady‘ als Familienboot gekauft. Als wir uns näher ansahen, was alles repariert werden muss, hätte man vom Glauben abfallen können.“ Heute, drei Jahre später, liegt das Schiff im Greifswalder Museumshafen still an der Kaikante. Dieses Jahr gab es keine Ausfahrt, erst 2020 soll „Steady“ in See stechen.

Ehepaar investiert Geld in sein Boot

„Jedes dieser alten Boote ist ein Schatz. Zwar dachte ich einige Male daran, aufzugeben. Ich habe die Baustelle dichtgemacht, musste nachdenken, ob es weitergeht. Mit meiner Frau fällte ich die Entscheidung, es zu Ende zu bringen, koste es, was es wolle“, blickt der selbstständige Tischler und Bootsbauer zurück. Sein Geld stecke das Ehepaar fast vollständig in das Boot.

In Hamburg fanden sie den Segler nach ihrem Geschmack: 15 Tonnen, 13,5 Meter lang, 3,5 Meter breit, von der Wasserkante bis zur Mastspitze 15,5 Meter hoch, Spanten und Planken aus Eiche, Laufdeck aus Kambala, Decksaufbau aus Mahagoni, fünf Schlafplätze. 1924 wurde der Lotsenkutter in Kiel gebaut, war 12 Jahre im Einsatz, nach mehrmaligen Besitzerwechseln war das Boot in den letzten 24 Jahren in Hamburg.

Umbau dauert mehrere Jahre

Das Innere war morsch, aber das Boot noch segeltauglich, sagt Schongalla. Nach fünf Wochen Ausfahrt im Sommer 2017 ging es an die monatelangen Bauarbeiten: Deck und das Innere erneuern, unter anderem Planken, und Spanten ersetzen. „Viel war nicht zu retten.“ Mehrere Jahre dauere der Umbau, werde eine fünfstellige Summe verschlingen. Ist das nicht verrückt? „Wir sind nicht nur verrückt – wir sind wahnsinnig“, grinst der 33-Jährige. Mit seinem Alter gehört er zu den jüngsten Mitgliedern im Verein Museumshafen, sitzt mit im Vorstand.

Wie ein Kind sei so ein Schiff und ähnlich viel Stress könne es verursachen. „ Schiffe sind Scheidungskinder“, sagt er und meint damit, dass wohl einige Bootsbesitzer im Hafen wegen ihrer Leidenschaft eine gescheiterte Ehe hinter sich haben. Seine Frau, die er auf dem Traditionssegler „Hoffnung“ lieben lernte, unterstütze ihn und segelt selbst, berichtet der zweifache Familienvater.

„Steady“ lief auf Gaffelrigg voll Wasser

So teilen sie auch die Freudenmomente wie die Ausfahrt zur Gaffelrigg 2018. Die erste und einzige Ausfahrt dieses Sommers. Denn nach Schräglage im Greifswalder Bodden während der Regatta liefen 2500 Liter Wasser in die „Steady“. Schuld war ein verstopftes Ventil. „Da kriegst du Angst in dem Moment. Das Boot ist dann vollkommen zweitrangig, es geht um die Menschen an Bord.“ Seine Rettung war einen halben Kilometer entfernt. Das Leitboot der Regatta hatte Pumpen an Bord, die „Steady“ musste nicht untergehen. Nach dem Schock entschied Schongalla, auch die elektrische Anlage und die Maschine aus den 1970er-Jahren zu erneuern.

Die traditionelle Gaffelrigg ist dem ehrenamtlichen Greifswalder Hafenmeister quasi in die DNA geritzt. Seit Kindertagen an fährt er auf alten Seglern. Wenn sich die erste Generation des Museumshafens traf, war Schongalla dabei, weil sein Großvater ihn mitnahm in die alte Hafenkneipe – heute ist dort in der Roßmühlenstraße 11 eine Versicherung untergebracht. Als jüngstes Mitglied einer Crew bekam er seinen heutigen Spitznamen „Moses“ und war fortan fast jedes Wochenende auf einem Schiff unterwegs.

2020 soll die erste Ausfahrt sein

Doch selbst er kann die Freude am Segeln verlieren: nach zu vielen Gästefahrten als Crewmitglied auf Traditionsseglern. „Es sind die gleichen Gespräche, die gleichen Probleme, die gleichen Fragen, nur noch Termine nach dem Motto ‚wir müssen‘. Aber natürlich brauchen die Vereine das Geld für den Erhalt der Schiffe, das verstehe ich auch.“ Die Freude fand der zweifache Familienvater bei privaten Ausfahrten mit der „Möwe“ wieder, dem Vorgängerboot der „Steady.“ Im Winter bleibt „Steady“ nun unter einer Plane im Wasser des Museumshafens, bis sie im nächsten Sommer wieder ausfährt.

Von Christopher Gottschalk