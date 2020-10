Greifswald

Die Improvisationen klingen leicht, das Zusammenspiel aus Piano, Bass und Schlagzeug läuft flüssig auf dem neuen Album „Experimental Blues“ des in Greifswald geborenen Pianisten Tobias Altripp (22). Ein Album, das wie aus der Zeit gefallen klingt. „Von der Hörgewohnheit könnten alle Titel Jazzstandards sein – doch sie sind alle von mir“, erklärt er. „Technisch, kompositorisch und improvisatorisch habe ich damit einen Punkt erreicht, mit dem ich zufrieden bin“, sagt der Pianist über das Album mit insgesamt sechs Titeln.

Seit rund einem Jahr existiert das Trio aus Altripp, Schlagzeuger Micha Jesske und Bassist Moritz Koser. Alle drei studieren derzeit in Mannheim. Für ihre CD, die sie in Eigenregie produziert und auf den Markt gebracht haben, ließ sich Altripp von alten Hasen des Jazzgeschäfts wie Oscar Peterson (1925 – 2007), McCoy Tyner (1938 – 2020) und Joey Calderazzo inspirieren. „ Oscar Petersons Spiel ist Lebensfreude, es ist großartig“, sagt Altripp.

Die Leichtigkeit merkt der Hörer den Stücken an. Das liegt auch an dem Verbesserungswillen der drei Musiker, die im Studio so spielen wollen wie auf der Bühne: „Im Studio spielt man manchmal zu vorsichtig, weil man Angst hat, Fehler zu machen. Schließlich wird man ja aufgenommen. Das versuche ich abzulegen.“ Das Trio ist eines von mehreren Projekten, an denen Altripp mitwirkt.

2016 Studium des Jazzpianos begonnen

Die CD-Veröffentlichung ist ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Musikerkarriere, die der 1998 im griechischen Athen geborene Altripp anstrebt. Aufgewachsen ist er ab dem Jahr 2000 in Greifswald, wo er seine erste Klavierausbildung erhielt. Seine Mutter ist Kirchenmusikerin. Er orientierte sich zur Popularmusik und zum Jazz, lernte in der Musikfabrik, ehe er sich 2016 für ein Studium des Jazzpianos an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Mannheim entschied. Seiner Heimat bleibt er dennoch treu.

Der Mann am Piano, Tobias Altripp. Quelle: privat

„Wir spielen das nächste Mal am 30. Oktober im Dom St. Nikolai mit dem Trompeter Gabriel Rosenbach“ blickt Altripp voraus. Jazzfans hätten das Trio und Rosenbach in diesem Jahr auf den Jazz Evenings in Eldena hören sollen, die der Corona-Krise zum Opfer fielen – Nachholtermin ist 2021. Er könne sich vorstellen, ganz nach Greifswald zurückzukehren. „Ich will meinen Teil dazu leisten, dass es hier in Greifswald und der Region kulturell vorangeht, indem man mehr Konzerte spielt und organisiert.“ Erste Gespräche für Veranstaltungsideen liefen bereits, verrät er.

„Experimental Blues“ ist zu hören auf den Plattformen Spotify, Amazon, Youtube, Apple Music und Bandcamp. Die CD kann direkt über die E-Mail-Adresse tobias@altripp.eu bestellt werden.

Von Christopher Gottschalk