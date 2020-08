Greifswalder Musiklegende Ekkehard Ochs: 80 Jahre im Takt der Musik

Greifswald

Am Dienstag feiert mit Ekkehard Ochs einer der versiertesten Musikwissenschaftler und -Kritiker des Landes seinen 80. Geburtstag. Ein guter Grund, einmal auf Bestehendes und Vergangenes in einem Leben voller Musik zurückzublicken - das dachte ich, als wir uns zum Gespräch treffen. Doch der langjährige Universitätsmusikdirektor schaut lieber erst nach vorn.

„Ich freue mich unglaublich, dass nach der Corona-Pause die Konzerte und Aufführungen zumindest wieder in kleinem Rahmen beginnen“, erzählt er mit leuchtenden Augen. „Am Mittwoch zum Beispiel ist ein tolles Vocalensemble im Dom zu Gast. Und dann findet natürlich auch das Usedomer Musikfestival statt.“

Corona: Akten ordnen statt Konzerte hören

Man merkt, wie sehr ihm das Konzert- und Chorgeschehen fehlt. „Ich habe die Corona-Zeit genutzt, um meine Unterlagen aus der Zeit als Universitätsmusikdirektor zu sortieren“, sagt er mit einem Gesicht, was an Zahnschmerz erinnert. In „normalen“ Zeiten ist Ekkehard Ochs nämlich nicht mit Akten beschäftigt, sondern viel unterwegs, rund 80 musikalische Aufführungen stehen für ihn im Jahr auf dem Programm.

„Höhepunkte sind für mich natürlich die Festspiele, die Greifswalder Bachwoche oder die Philharmonischen Konzerte des Theaters Vorpommern zum Beispiel“, erzählt er. „Aber wenn ich von kleineren Konzerten an interessanten Orten erfahre, fahre ich gerne hin.“

2500 Kritiken stammen aus seiner Feder

Was er dort hört, findet häufig seinen Platz in Fachmagazinen, denn er zählt zu den wenigen Musikkritikern im Land, die sich nationale Reputation erworben haben. Auch für die OZ schreibt Ekkehard Ochs immer wieder, schnell hat sich unter den Lesern ein fester Stamm an Ochs-Fans etabliert. Rund 2500 Kritiken habe er schätzungsweise geschrieben, berichtet Ekkehard Ochs. Nicht immer schmeichelhaft.

„Natürlich muss ich kritisch sein, sonst verspielt man ja die Glaubwürdigkeit“, sagt er. „Es gab aber ganz selten Situationen, in denen sich die Menschen beschwert haben. Mit dem Hammer draufhauen ist nicht meine Sache.“ Der Schlüssel sei es, verschiedene Komponenten wie etwa Gestaltungsabsicht, Dynamik, Schwierigkeit und Technik nicht nur zu bewerten, sondern diese Wertigkeit auch zu begründen. Ein bisschen Individualität sei aber immer dabei, schließlich ist Musikempfinden etwas sehr Subjektives.

Archivaufnahme von Ekkehard Ochs, vermutlich 2008 Quelle: M.K.

Musikalische Familie aus Halle/Saale

Doch wie kommt jemand zu so umfangreichem musikalischem Wissen? Nun erzählt Ekkehard Ochs doch aus seiner Kindheit und Jugend in Halle/Saale. „Mein Vater war Musiklehrer und Dozent an der Kirchenmusikschule“, erinnert er sich. „Er hat viel editiert, komponiert und spielte bestimmt ein Dutzend Instrumente. Auch meine Geschwister waren musikalisch, zwei Brüder sind Kirchenmusiker geworden, einer Sänger. Irgendwo war also immer Musik im Haus.“

Er begann in der Kurrende (eine Art Knabenchor) zu singen und entdeckte die Freude des gemeinsamen Singens, die er sich bis heute bewahrt hat. Heute beschreibt er seine Stimme zwischen Bass oder Bariton. „Aber als Chorleiter muss man alles können“, sagt er lachend. „Ich muss ja jeder Stimme etwas vorsingen können. Zugegeben, beim Sopran wähle ich dann eine Oktave tiefer.“

Ochs : Viel Freude am Unterrichten

Ochs studiert zunächst Musikpädagogik in Halle, später wechselt er zu Musikwissenschaft mit Nebenfach Germanistik. „Nebenher habe ich noch Psychologie gehört und dort auch eine Art Abschluss gemacht, einfach, weil ich es so spannend fand.“ Die erste Stelle zu finden, war schwer, denn der Bedarf an Musikwissenschaftlern war zu dieser Zeit sehr überschaubar. Er holte den praktischen Teil seiner Pädagogikausbildung nach und unterrichtete an der Gerhard-Hauptmann Oberschule in Wernigerode „Mit großer Freude übrigens“, merkt er an.

Dieses Talent, Menschen für die Musik zu begeistern, macht viel von seiner Ausstrahlung aus. Seine Augen leuchten, wenn er über die zeitgenössische klassische Musik spricht, oder über Standards philosophiert, mit denen Bach heutzutage zu spielen sei. Mitte der 1960er Jahre schließlich zog es ihn nach Greifswald, über Verbindungen zu Hella Brock, der Gründungsdirektorin des Instituts für Musikerziehung, bekam er eine Stelle als wissenschaftlicher Assistent.

Einsatz auf dem Kartoffelacker

An den ersten Arbeitstag kann sich sein späterer Kollege und musikalischer Weggefährte Lutz Winkler gut erinnern. „ Zum ersten Mal begegnete ich Ekkehard Ochs im September 1965 auf einem Kartoffelacker in Kammin, wo wir Studenten der Musikerziehung uns als Erntehelfer bewähren sollten“, beschreibt er. „Herr Ochs erhielt an seinem ersten Arbeitstag als wissenschaftlicher Assistent den Auftrag, die neuen Studenten in Augenschein zu nehmen und zu prüfen, ob wir auch fleißig Kartoffeln ernten.“

Da sie ein recht sangesfreudiges Völkchen waren, habe Herr Ochs am nächsten Tag im Institut berichtet, dass sie als Erntehelfer sehr wacker dazu beigetragen hätten, die Kartoffeln der Kamminer LPG sicher zu bergen.

„Wir haben aber sehr schnell die fachlichen Qualitäten in der musiktheoretischen Ausbildung bei Herrn Ochs erfahren und hierbei natürlich auch die vielseitigen fundierten Werkkenntnisse und die reichen musikgeschichtlichen Zusammenhänge durch ihn vermittelt bekommen“, so Winkler. „Dabei gelang es ihm stets, uns die Freude am Entdecken der musikalischen Zusammenhänge und deren Entwicklungsgeschichte zu erwecken.“

Die Arbeit eines Chorleiters

Ochs´Aufgaben waren vielfältig und reichten von Gehörschulung bis zum Projekt „Landchöre“. „Studenten sollten sich damals einen Chor aufbauen, den sie dann zwei oder drei Jahre leiten sollten. Das war Teil der Choristenausbildung.“ Er selbst widmete sich dem Volkschor. „Es ist ein großer Unterschied, ob man mit Laien oder Profimusikern arbeitet, aber es macht beides Freude“, sagt er.

„Es beginnt ja schon bei den Probenterminen, die müssen so gestaltet werden, dass möglichst viele kommen können.“ Als nächstes beginnt die stimmbildnerische Arbeit, also die Entwicklung der einzelnen Singstimmen. „Das beinhaltet auch viel Technikschulung, die Atemtechnik zum Beispiel, die Ausbildung der „sängerischen Stütze“, wie man das Zwerchfell nennt“, erklärt Ochs.

Dann müsse sich der Chorleiter aber auch dem Zusammenspiel widmen. „Geht ja nicht, dass da einer im Bass rumbölkt und man drei einzelne Soprane raushört.“ Für jeden Chor gelten dabei strenge Qualitätskriterien. „Man darf zwar wissen, dass es sich um einen Laienchor handelt, aber hören darf man es nicht“, so Ochs.

Traumjob: Universitätsmusikdirektor

Steil bergauf ging seine Karriere dann ab 1969. Er wurde gefragt, ob er nicht die Stelle des Universitätsmusikdirektors übernehmen wolle. „Na klar wollte ich“, sagt Ochs und spricht von einer Art Traumjob. „Verschiedene musikalische Gruppen zusammenstellen und mit ihnen arbeiten. Das war genau etwas für mich“ Ein Chor und eine Kammerchorbesetzung, ein Soloquartett, ein Kammerorchester, das Collegium musicum und ein vielbeachtetes Kammertrio gehörten dazu.

„Wir haben rund 50 bis 60 Auftritte gehabt im Jahr, zu den unterschiedlichsten universitären Anlässen, also Immatrikulationen, Promotionen, aber auch Tagungen“, erinnert er sich an die Zeit. Auf dem Repertoire stand damals Musik nicht nur von Barock bis zur Romantik. „Wir haben auch viel Clara Schumann oder Nils W. Gade gespielt“

Eine besondere Rolle spielte der Komponist Kurt Schwaen (1909-2007), er schrieb einige Auftragswerke für die Greifswalder Musiker. Ochs’ Zeit als Universitätsmusikdirektor endete 2003. Weil noch kein Nachfolger feststand, setzte er seine Tätigkeit kurzerhand noch 2004 ehrenamtlich fort. Dann folgte Harald Braun auf seinem Posten. „Er hat einen ganz anderen Stil als ich, er hat sich zum Beispiel den Oratorien gewidmet, ich war eher bei den à capella-Stücken. Aber er macht das sehr gut“, so Ochs.

Singen bei Wein und Konfekt?

Auch im „Ruhestand“ ist Ochs fleißig, wie er sagt. Er schreibt weiter Musikkritiken, veröffentlicht gemeinsam mit anderen Musikwissenschaftlern wie Lutz Winkler eine Buchreihe „Greifswalder Beiträge zur Musikgeschichte“ und ganz ohne Chor geht es dann doch nicht.

„Mich haben ein paar Leute angerufen und gesagt. ,Herr Ochs, wir singen so ein bisschen zu Hause bei Wein und Konfekt. Wollen sie uns nicht etwas helfen?’“ „Nur so“ ist mit einem Vollblutmusiker wie Ochs natürlich nicht drin. Also begannen die Proben, mittlerweile besteht das Collegium Musicum Vocale aus 15 Teilnehmern. Sie geben zwei Konzerte im Jahr.

Es muss nicht immer Altherren-Musik sein

Musik ist auch Teil des Privatlebens. Gemeinsam mit seiner Frau, einer Musiklehrerin, hört er abends gerne klassische Konzerte im Radio. Auch zeitgenössische Musik. „Ich bin immer neugierig geblieben“, sagt er „Es muss nicht immer nur „Altherren-Musik“ sein. Ich mag auch Musik, die wirklich schwierig zu hören ist und nur aus vielen Geräuschen besteht“.

Zum 80. Geburtstag erwarte er „eigentlich nur“ Kinder und Enkel, „ich habe aber die Befürchtung, dass mein Chor es sich nicht nehmen lässt, mir ein Ständchen zu bringen“, so Ochs bescheiden. Liebe Chormitglieder: Lassen Sie es laut, fröhlich und unbescheiden klingen! Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, verehrter Herr Ochs!

Von Anne Ziebarth