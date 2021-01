Greifswald

Eigentlich wollten Emil Windisch und Tilman Schlinke heute die Fachjury beim Regionalwettbewerb „Jugend musiziert“ überzeugen und das Ticket für den Landeswettbewerb im März erhalten. Emsig haben die beiden elfjährigen Schüler der städtischen Musikschule geübt. „Doch aus ihrem vierhändigen Klavierspiel vor Publikum wird nichts“, bedauert ihr Lehrer Alexander Girod. Die für dieses Wochenende geplante Veranstaltung in Greifswald fällt coronabedingt aus. „Ist schade, aber nicht zu ändern“, sagt Tilman. Auch für die anderen gemeldeten Teilnehmer eine traurige Sache. Elf waren es aus dieser Musikschule, 115 aus der gesamten Region Nordost.

Tilman Schlinke und Emil Windisch, Schüler der Musikschule der Hansestadt Greifswald, spielen vierhändig Klavier. Quelle: Musikschule

Landesvergleich als Videowettbewerb

Doch es gibt zumindest einen kleinen Lichtblick: „Die vier Regionalwettbewerbe und der Vergleich des Landes sollen als Videowettbewerb zusammengelegt werden“, sagt Musikschulleiter Carsten Witt, zugleich Vorsitzender des Regionalausschusses Nordost. Ausgenommen seien dabei die Altersgruppen I und II (bis ca. 11 Jahre), sprich: die Jüngsten – und damit auch Emil und Tilman. Bis zum 8. März seien die Videomitschnitte einzureichen. Eine große Herausforderung, so Witt. Schließlich komme es hier auf jeden Ton an. Eine Aufzeichnung im häuslichen Umfeld könne er sich daher nur schwer vorstellen. „Wenn der Lockdown anhält und wir über den 14. Februar hinaus keine Schüler in der Musikschule begrüßen dürfen, sehe ich auch diese Alternative in Gefahr“, sagt

Förderverein sammelt für neuen Flügel Mit einer Crowdfunding-Aktion auf der Plattform 99 Funken (ein Projekt der Sparkasse Vorpommern) sammelt der Förderverein der Musikschule der Hansestadt für die Anschaffung eines neuen Flügels. Denn viele der vorhandenen Instrumente im Haus sind in die Jahre gekommen. Bislang sind dank 27 Spendern für die Aktion „Mit gebrochenen Flügeln kann man nicht fliegen“ 7485 Euro zusammengekommen. Damit sind 44 Prozent des Fundingziels (17 000 Euro) erreicht. Noch 35 Tage lang besteht die Möglichkeit, die Aktion zu unterstützen. Wer sich dazu entschließt, erhält je nach Spendensumme auch eine Prämie.

er. Der Landesmusikrat müsse in jenem Fall entscheiden, ob der für den 20./21. März geplante Wettbewerb verschoben werde. Dann jedoch werde es eng mit dem Bundesvergleich. „Der soll eigentlich vom 20. bis 27. Mai in Bremen und Bremerhaven als Präsenzveranstaltung stattfinden“, sagt Witt.

Musikschulleiter Carsten Witt mit der neuen Kameratechnik, die für Videoaufzeichnungen angeschafft wurde Quelle: Petra Hase

Tonqualität ist nicht immer top

Skype, Zoom oder Messengerdienste, wie Whatsapp: Die Musikschule der Hansestadt nutzt derzeit für ihre Schüler alle verfügbaren digitalen Plattformen, um Unterricht zu ermöglichen. „Die Bild- und Tonqualität ist nicht immer top. Spielen oder reden kann immer nur einer – der Schüler oder ich“, sagt Gitarrenlehrer Torsten Jahnke und fügt hinzu: „Manchmal krieche ich mit meiner Gitarre ganz nah an den Bildschirm heran, um zu zeigen: Komm, nimm doch für diesen Ton mal den dritten Finger“, sagt er und lacht. Große Kunst oder noch ausbaufähiges Training? Nicht selten schwierig zu beurteilen, wenn es rauscht. „Aber ich höre, ob der Schüler das Stück im Prinzip verstanden hat. Und darum geht es ja“, sagt der 52-Jährige.

Mehr oder weniger Interesse?

Jahnke freut sich, wenn Schüler trotz des Lockdowns die Lust und den Ehrgeiz aufbringen, ihre Instrumentenkenntnisse mit Hilfe des digitalen Unterrichts zu vertiefen. Einfach sei das nicht. Aber die Einstellung mache es: „Man kann sich an vielem stören oder aus allem das Beste machen“, sagt der gebürtige Mecklenburger, der seinen Optimismus nicht verloren hat. Technikprobleme versucht er mit Humor zu nehmen. Jetzt zeige sich, wer wie viel Interesse tatsächlich an seinem Instrument habe. „Insbesondere Kinder brauchen die Verbindung. Wenn da eine Herz-zu-Herz-Beziehung besteht, kann man auch mal mit einer schlechten Ton- oder Bildqualität zurechtkommen.“

Seit dem 16. Dezember wird nur digital unterrichtet. Quelle: Petra Hase

Das Gros der Schüler nehme das digitale Angebot an, schätzt Musikschulleiter Carsten Witt. Insgesamt seien aktuell 781 Kinder, Jugendliche und Erwachsene eingeschrieben. Einige wenige lehnten digitalen Unterricht aus Prinzip ab. Es gebe aber auch Schüler, die Pech haben. Kursteilnehmer der Gruppenangebote etwa: Musikalische Früherziehung und Grundausbildung fallen wegen der Pandemie komplett aus.

Privat in Technik investiert

„Bei mir halten 90 Prozent der Schüler zur Stange. Für den digitalen Unterricht nutzen wir die Plattform Google Duo“, sagt Klavierlehrer Alexander Girod. Seit Mitte Dezember laufe das – immer zu den regulären Unterrichtszeiten. Auch er beklagt die Tonqualität: „Über die Distanz ist das manchmal schon gruselig, wenn es rauscht oder die Verbindung zeitweise unterbrochen ist“, urteilt der 52-Jährige. Privat habe er wie andere Kollegen auch daheim in Technik investiert. Doch jetzt müsse es darum gehen, landesweit für Musikschulen eine bessere digitale Plattform einzurichten, die mehr Tonqualität garantiere.

Tonqualität beim digitalen Unterricht soll besser werden

„Daran wird vom Landesverband gearbeitet“, sagt Carsten Witt und baut ebenfalls darauf, dass es bald eine Verbesserung gibt. Um für den Wettbewerb „Jugend musiziert“ zumindest qualitativ hochwertige Videos zu produzieren, sei in allen vier regionalen Musikschulen entsprechende Aufnahmetechnik angeschafft worden. Doch insgeheim hofft Witt wie jeder andere Lehrer, dass bald wieder Präsenzunterricht stattfinden kann. Die Belastung der Lehrkräfte sei um ein Vielfaches höher als früher. „Doch es geht natürlich auch um die Motivation der Schüler“, sagt er. Manche kämen gut mit dem digitalen Unterricht zurecht, andere eher schlecht.

Tilman Schlinke findet den Distanzunterricht mit seinem Lehrer „ganz okay. Es hat den Vorteil, Zeit zu sparen, weil ich nicht mit dem Rad zur Musikschule fahren muss“, erzählt er. Stehe indes das vierhändige Üben auf dem Programm, fahre er zu Emil Windisch nach Hause. Ein guter Freund, mit dem man auch mal Späße machen könne. Die bekommt dann Alexander Girod per Tabletcomputer zu sehen – und hat im besten Fall daheim auch etwas zum Lachen.

Von Petra Hase