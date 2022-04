Greifswald

Die Sonne ist hinter den Wohnblocks in Schönwalde II schon verschwunden, aber immer noch nicht untergegangen. Vor dem islamischen Kulturzentrum herrscht Gewusel. Im Minutentakt kommen weitere Besucher dazu und tragen beidhändig Platten, Schalen, Töpfe und Tabletts voller Speisen. Das Büfett auf den Tischen vor der Tür wird immer größer. Überall dampft und duftet es nach orientalischen Gewürzen und frisch gebratenem Hühnchen.

Arabische neben afrikanischen Gerichten – und dazu ein Klassiker aus Italien. Denn auch mehrere Familienpizzen wurden geordert, weil mehr Menschen als erwartet gekommen sind. Das Ritual des Fastenbrechens, das im Ramadan jeden Tag stattfindet, sobald die Sonne untergegangen ist, wird normalerweise mit Familie und Bekannten zelebriert.

Kein Essen und Trinken, solange es hell ist

„Wir wollten den Tag heute nicht nur mit der Gemeinde, sondern auch mit Nachbarn, Freunden und allen, die kommen wollen, feiern“, erklärt Mohammad Alkilzy vom Vorstand des Kulturvereins. Als Gastgeber rückt das islamische Kulturzentrum damit ein Stück weit mehr ins Bewusstsein von Menschen, die nicht dem Islam angehören. Und noch nie zuvor hat die Gemeinde das Fastenbrechen so groß gefeiert.

In diesem Jahr begann die Fastenzeit – auch Ramadan genannt – am 2. April und endet am Abend des 1. Mai. Der neunte Monat des Mondkalenders ist der wichtigste für Musliminnen und Muslime. Nach islamischer Überlieferung wurde in dieser Zeit die Heilige Schrift des Korans an die Menschheit überreicht. Traditionell verzichten Gläubige deshalb während des Ramadans aufs Essen und Trinken zwischen Sonnenaufgang und -untergang.

Datteln läuten Fastenbrechen ein

20.22 Uhr: Die Sonne ist nun untergegangen. Ein ersehnter Moment – vor allem beim Anblick der ganzen Speisen. Männer verteilen Datteln. Das Essen dieser süßen Frucht vor dem Fastenbrechen gehört genauso dazu wie das Beten vor dem Essen. Mohammad Alkilzy will das Startsignal für das Büfett geben. Doch er ist kaum zu verstehen in der Menschenmenge.

Also übernimmt Ibrahim Al Najjar, Integrationsbeauftragter des Landkreises Vorpommern-Greifswald, mit kräftiger Stimme: „Das Büfett ist eröffnet. Bitte bedienen Sie sich.“ Die ersten Gäste greifen zu Teller und Besteck. Schlangen bilden sich. Die Gläubigen nehmen große Portionen – verständlich, denn es ist ihre erste Mahlzeit seit vielen Stunden.

Kinder und Schwangere müssen nicht fasten

Zur großen Feier des Fastenbrechens sind auch viele Deutsche gekommen. Gefolgt sind der Einladung Anwohner, Studenten, die Integrationsbeauftragte des Landes, Jana Michael, und Stadtpolitiker. Darunter vier der acht Kandidatinnen und Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl: Madeleine Tolani (CDU), Gamal Khalil (Einzelbewerber), Konstantin Zirwick (FDP) und Amtsinhaber Stefan Fassbinder (Grüne).

Die Vorstandsmitglieder des islamischen Kulturzentrums: Dr. Sabine Koppe und Dr. Mohammad Alkilzy. Quelle: Christin Lachmann

Vom Fasten befreit sind Kinder, Schwangere, ältere und kranke Gläubige. Sie können sich aber trotzdem dazu entschließen. „Am Anfang ist es schwierig, aber man gewöhnt sich dran“, hat Sedra festgestellt. Sie ist die Tochter von Mohammad Alkilzy und traut sich mit ihren zwölf Jahren bereits ans Fasten heran. Ähnliches ist auch von Sabine Koppe zu hören. Sie ist seit vergangenen Sommer zweites Vorstandsmitglied des islamischen Kulturzentrums. „Die ersten Tage sind etwas schwieriger, dann bekommt man aber sogar Energieschübe“, berichtet sie und lacht.

Schätzungsweise 1000 Muslime in Greifswald

Sich daran erinnern, dass es anderen Menschen nicht so gut wie einem selbst geht, und Dankbarkeit zu zeigen für das, was man selbst zur Verfügung hat – das seien zwei Gründe hinter dem Fastenmonat, erklärt Sabine Koppe weiter. Auch mehr Beten und im Koran lesen gehören zum Ramadan.

Zwischen 200 bis 300 Muslime aus verschiedenen Nationen sind Teil der Gemeinde. Den größten Anteil machen Syrer aus. Im Verein gibt es rund 60 aktive Mitglieder. Das Ende des Ramadans wird mit zwischen 500 und 600 Gläubigen zelebriert, erklärt das Vorstandsmitglied weiter. Auch das wird in wenigen Tagen wieder groß gefeiert.

Von Christin Lachmann