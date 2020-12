Eine Greifswalderin hat in der OSTSEE-ZEITUNG scharfe Kritik am Homeschooling geübt. Die Schulen und Lehrer seien überfordert, vieles sei schlecht vorbereitet, die Kinder kommen zu kurz. Daraufhin hat sich Juliane Lexow gemeldet. Ihre vier Kinder gehen ebenfalls an verschiedene Schulen. Sie hat andere Erfahrungen gemacht.