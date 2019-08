Greifswald

„Platsch!“, machte das Wasser, als das kleine Boot „Welle“ am Dienstagvormittag von den Kindern der AG Segelsport des Sozialwerk Vorpommern e.V. getauft wurde. Frieda Pagel und ihre Freunde haben lange darauf hingearbeitet – knapp drei Jahre lang bauten die Kinder im Alter zwischen sechs und 15 Jahren das Boot in der Greifswalder Museumswerft. „Die Nachwuchssegler sollen nicht nur das Segeln auf unserem Küstenkreuzer „Woge“ lernen, sondern auch das Rudern. Dafür ist ein kleineres Beiboot nötig“, erklärt Lothar Knöpke vom Verein die Notwendigkeit. „Nach einer Vorlage aus dem Internet haben die Kinder dann jeden Samstag mit unserer Hilfe am Boot gebaut.“

Vor der Taufe waren noch die letzten Handgriffe nötig: Das Loch für den Mast war noch ein wenig zu klein, das Boot noch nicht festlich geschmückt und mit dem Namen versehen worden – aber nun ist das kleine Boot bereit für das kühle Nass. In den kommenden Tagen werden die Kinder beim Sommerlager herausfinden, ob die Welle hält, was sie verspricht. Neben Kursen zum Aufbau des Bootes, Einstudieren der Knoten oder Wetterkunde geht es auch mit der Woge und der Welle aufs Wasser. „Das ist quasi ein Intensivkurs zum Ende des Sommers“, erklärt die AG-Leiterin Annekatrin Timm.

Auch Annegret Krautwurm hilft bei der Nachwuchs-AG mit. Zwei ihrer Kinder nehmen bei der Arbeitsgemeinschaft teil. „Die Kinder lernen von klein auf, kameradschaftlich zu arbeiten“, sagt die 38-Jährige. „Beim Segeln muss man sich mit der Natur auseinandersetzen und es erfordert auch sehr viel Geschicklichkeit, wenn es beispielsweise um verschiedene Knoten geht.“ Sie selbst segelt, seitdem sie für das Studium nach Greifswald zog. „Ich habe dann aber viele Jahre dazwischen pausiert und bin seit knapp einem Jahr mit meinen Kindern wieder dabei“, sagt sie.

Während der Sommerzeiten treffen sich die kleinen Nachwuchssegler zwei Mal in der Woche, um am Küstenkreuzer zu lernen und den Bodden zu erkunden, im Winter treffen sie sich einmal wöchentlich für den Theorieunterricht. Außerdem packen die Kinder kräftig mit an, wenn das Boot im Winter wieder auf Vordermann gebracht werden muss. „Wir wünschen uns, dass wir die Kinder bis zum Sportbootführerschein bringen können“, sagt Timm. „Und das große Ziel ist natürlich, Nachwuchs für den Traditionssegler ‚Vorpommern‘ zu finden.“ Zwei Mal im Jahr können auch die Kleinsten bei der Ausfahrt des großen Segelschiffes mit anpacken.

Lesen Sie auch:

Traditionssegler: Das ist die „Vorpommern“ und ihre Crew

Die „Vorpommern“: So ist das Leben auf dem Gaffelschoner

Die Arbeitsgemeinschaft “Segelsport / Maritim”

Von Stefanie Ploch