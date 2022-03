Greifswald

Lange Wartezeiten, umständliche Routen, fehlende Haltestellen, wenig Bahnanschlüsse: Der Stadtbusverkehr in Greifswald lässt mit seinen drei Linien für Nutzer und potenzielle Interessenten viele Wünsche offen. Das hat eine Bürgerbeteiligung ergeben, bei der laut Verkehrsplaner Christoph Bochmann von der Verkehrsconsult Dresden-Berlin GmbH (VCDB) über 100 Menschen mitmachten.

Das Unternehmen ist aktuell mit der Überplanung des Greifswalder Liniennetzes beauftragt und legt jetzt ein erstes Zwischenergebnis vor. Der Hintergrund: Stadt und Kommunalpolitik wollen den öffentlichen Personennahverkehr attraktiver gestalten und damit veränderten Bedingungen, aber auch dem Klimaschutz Rechnung tragen. „Wir wollen erreichen, dass Menschen, die heute noch mit dem Auto unterwegs sind, in Zukunft den Bus nutzen, den Pkw-Verkehr also zugunsten des öffentlichen Nahverkehrs reduzieren“, sagt Jörg König (Grüne), Vorsitzender des Bürgerschaftsausschusses für Bauwesen, Klimaschutz, Umwelt, Mobilität und Nachhaltigkeit. Bislang zählen die Greifswalder Verkehrsbetriebe – ein Unternehmen der Stadtwerke – pro Jahr knapp 1,4 Millionen Fahrgäste. Die größte Resonanz erfährt die Linie 2 mit rund 833 000 Reisenden, gefolgt von der Linie 3 mit 410 000 und der Linie 1 mit 131 000 Einsteigern.

Drei Linien fahren zurzeit im 15- oder 30-Minuten-Takt durch die Hansestadt. Für viele Greifswalder ist das keine echte Alternative zum Auto. Nun soll sich etwas ändern. Quelle: Stadtwerke/OZ

Bessere Anschlüsse an die Bahn

Die Bürgerbeteiligung, so Bochmann, habe beispielsweise einen großen Bedarf an der Anbindung von Ladebow, vom Unternehmen Hanseyachts und der Klosterruine Eldena zutage gefördert. „Zudem wird eine bessere Abstimmung mit dem Arbeitszeitbeginn im Ziegelhof und der Odebrechtstiftung angeregt“, sagt der Diplomingenieur. Diese Wünsche sollen bei der Neugestaltung des Liniennetzes Berücksichtigung finden. Ebenso das Bedürfnis, die Anschlüsse an den Schienenverkehr zu optimieren. „Ziel ist eine bessere Verzahnung mit der Bahn nach Rostock und Stralsund“, sagt er. Darüber hinaus sollen neue Haltestellen an der Heinrich-Hertz-Straße nahe dem Pflege- und Sozialdienst Sophi, am Friedhof Eldena und womöglich auch am Biotechnikum in der Walther-Rathenau-Straße für mehr Fahrgäste sorgen.

Eine Analyse des derzeitigen Liniennetzes habe ergeben, so Bochmann, dass nur 85 Prozent der Greifswalder am vorhandenen Liniennetz angeschlossen seien. Das bedeute: eine Bushaltestelle befindet sich im Radius von maximal 300 Metern zu ihrem Wohnort. Ein 30-Minuten-Bus-Takt werde demnach 30 Prozent der Einwohner geboten, ein 15-Minuten-Takt (oder besser) 55 Prozent der Einwohner. Heißt übersetzt: Viel Luft nach oben. „Wir möchten den Takt auf ein Maß festlegen, das gut mit dem Nachfragepotenzial zusammenpasst“, sagt Christoph Bochmann. Besonderes Potenzial gebe es seiner Meinung nach im Elisenpark, am Rathaus und in der Feldstraße, wo sich das Landratsamt befindet. Die Standorte seien von einem hohen Fahrgastaufkommen gekennzeichnet. Ein vergleichsweise niedriges Aufkommen gebe es hingegen auf der dicht bedienten Wolgaster Straße. Die Linie fährt dort alle 15 Minuten.

Keine Anbindung von Riems

Dennoch werden nicht alle Blütenträume der Greifswalder reifen. Die gewünschten Anbindungen von Riems, Hinrichshagen und Wackerow seien aktuell nicht machbar, weil die Orte nicht zum Konzessionsgebiet des Stadtbusses gehören. Auch eine regelmäßige Route nach Friedrichshagen hält Bochmann zumindest gegenwärtig nicht für gegeben. „Dafür bietet der Ortsteil mit etwa 300 Einwohnern zu wenig Potenzial“, begründet er. Allerdings ist für Friedrichshagen ein On-Demand-Verkehr in der Diskussion – ein Bus, der bei Bedarf angefordert werden kann. Jörn Kasbohm, Fraktionschef der Linken, findet das unbefriedigend. Immerhin sei bereits lange um eine Linie dorthin gekämpft worden.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Ziel ist Ausbau der Linie 1

Keine Berücksichtigung, so Bochmann, werde der Wunsch nach der Fahrradmitnahme in Stadtbussen finden, da dies nicht Bestandteil eines Liniennetzkonzeptes sei. Hingegen seien bei einigen Themen noch alle Optionen offen: Eine Anbindung von Groß Schönwalde etwa sei ebenso denkbar wie eine Aufhebung des Ringverkehrs in Schönwalde I und II. Auf dem Prüfstand stünden außerdem die langen Reisezeiten im Bediengebiet der Linie 3. Die Verkehrsexperten empfehlen, mehr direkte und schnellere Busverbindungen zu schaffen. Im Fokus stehe beispielsweise auch der Ausbau der Linie 1. Die zentralen Achsen Wolgaster und Anklamer Straße sowie die Linienführung in die Innenstadt sollten weiter beibehalten werden.

Noch aber steht das neue Liniennetz nicht, die Planungen laufen. Laut Bochmann werde im April, voraussichtlich nach Ostern, eine zweite Bürgerbeteiligung per E-Mail und Briefpost stattfinden. Im Mai sollen schließlich zwei Varianten des neuen Liniennetzes vorgestellt werden, über die dann das Stadtparlament Ende Juni 2022 abschließend entscheiden wird.

Von Petra Hase