Greifswald

Der Greifswalder Naturschützer und Träger des Alternativen Nobelpreises, Michael Succow, gibt sein Amt als Stiftungsratsvorsitzender in der von ihm gegründeten Stiftung auf. Succow, der im April seinen 80. Geburtstag begeht, übergibt den Staffelstab aus Altersgründen an seine Tochter Kathrin.

Damit bleibt der Vorsitz der Michael-Succow-Stiftung satzungsgemäß in der Familie. Der Ökologe Succow gilt als Vater der ostdeutschen Nationalparke. Für sein Engagement erhielt er 1997 den Alternativen Nobelpreis. Mit dem Preisgeld von 100 000 D-Mark gründete er 1999 eine Stiftung, die sich seitdem weltweit für den Moor- und Klimaschutz einsetzt.

Weiter mit Herz und Verstand dabei

„Kann es am Ende eines langen, sinnerfüllten Lebens etwas Schöneres, Wichtigeres geben als die Gewissheit, dass das Lebenswerk weiter fortgeführt wird?, sagte Succow zur Entscheidung. Er werde sich weiterhin „mit Herz und Verstand“ in die Arbeit der Stiftung einbringen.

In der Stiftung arbeiten aktuell rund 30 Mitarbeiter in Projekten zum Schutz und die nachhaltige Nutzung der Ökosysteme. Succow baute die Stiftung zu einer international vernetzten und anerkannten Naturschutzinstitution auf. Succows Tochter Kathrin ist seit 2004 Mitglied des Stiftungsrates. Sie war Pressesprecherin des Bundesverbandes Deutscher Stiftungen in Berlin und verantwortete die Öffentlichkeitsarbeit in den Großschutzgebieten Mecklenburg-Vorpommerns. Zudem arbeitete sie in München im Stiftungsbereich zweier Privatbanken.

Von Martina Rathke