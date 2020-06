Greifswalder Neurologie sucht Probanden für verschiedene Studien

Greifswald

Mit Fortschreiten des Alters treten häufig nicht nur körperliche Veränderungen auf. Auch das Gedächtnis verändert sich: Doch wie funktioniert das Erinnerungsvermögen im Alter und wird es zusätzlich schwerer, Emotionen von anderen Menschen zu deuten? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die Klinik und Poliklinik für Neurologie der Unimedizin. Für verschiedene Studien werden nun gesunde ältere Probanden gesucht.

„In einer dieser Studien wollen wir untersuchen, welche Prozesse im Gehirn beim gesunden Älterwerden hinsichtlich des Gedächtnisses eine Rolle spielen, wenn dieses trotzdem nachlässt“, erklärt Nina Ehrhardt, wissenschaftliche Mitarbeiterin. Zu Beginn dieser Studie werde zunächst eine neurologische Untersuchung, also eine allgemeine Leistungseinschätzung, der Probanden stattfinden, so Ehrhardt weiter. Im nächsten Schritt gehe es dann ins MRT, in dem der Kopf ausführlich gescannt wird. „Anschließend erhalten die Probanden bei einer Gedächtnisübung per Computer Bilder gezeigt, bei denen sie sich die Reihenfolge merken müssen“.

Erkennen von Emotionen anhand von Augenpaaren

Bei einer weiteren Studie möchte die Arbeitsgruppe herausfinden, welchen Einfluss der Mittagsschlaf auf das Erinnerungsvermögen hat. „Die Probanden schlafen mittags hier. Dabei wird die Gehirnaktivität per EGG aufgezeichnet und mit leichtem elektrischen Strom stimuliert“, erklärt Nina Ehrhardt. Voraussetzung dafür: Die Probanden sollten schon im Mittagsschlaf geübt sein. Während für die Schlafstudie gesunde Probanden zwischen 50 bis 80 gesucht werden, können sich bei der Gedächtnisstudie Menschen zwischen 60 bis 80 Jahre anmelden.

Auch die Spiegelung von Emotionen anderer lasse im Alter nach, sagt Mandy Roheger, ebenfalls wissenschaftliche Mitarbeiterin. Daher soll in einer dritten Studie untersucht werden, inwieweit sich die sozialen Kognitionen bei älteren Menschen verändert. „Was wir für das soziale Miteinander brauchen, ist das Erkennen von Emotionen. Gerade bei neurologischen Erkrankungen wie Demenz ist es sehr eingeschränkt“, so Roheger.

Aufwandsentschädigung für die Probanden

Für die Studie, die Anfang des Monats beginnen soll, sollten die Probanden zwischen 60 bis 75 Jahre sein. Auch bei dieser werde zunächst ein neurologisches Screening vorgenommen. „Durch Hirnstromstimulation wollen wir versuchen, die sozialen Kognitionen zu verbessern. Dafür gibt es zwei Aufgaben: Bei der ersten beispielsweise bekommen die Probanden lediglich einen Ausschnitt von verschiedenen Augenpaaren mit unterschiedlichen Ausdrücken zu sehen. Die Probanden sollen dann sagen, welche Emotionen das Paar widerspiegelt.“

Wer an einer der Studie teilnehmen möchte, kann sich telefonisch unter 03834 / 86 67 58 melden und auf dem Anrufbeantworter Namen, Alter sowie Telefonnummer und je nach Interesse eines der folgenden Stichwörter hinterlassen: „Gedächtnisstudie“, „Schlafstudie“ oder „Studie zu sozialen Kognitionen.“ Für die Teilnahme gibt es eine Aufwandsentschädigung.

Von Christin Lachmann