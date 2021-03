Greifswald

Kopf in den Nacken, Augen schließen, noch einmal tief einatmen: Was nach einer Entspannungsübung klingt, bewirkt nach wenigen Sekunden genau das Gegenteil. Zunächst wird mir das Stäbchen für den Abstrich eines Coronatests erst wenige Zentimeter tief in die Nase geschoben. „Das geht ja noch“, denke ich. Doch schon einen Moment später verzerrt sich ungewollt mein Gesicht. Das Stäbchen wird immer weiter hineingeschoben. Ob es wohl gleich wieder aus dem Auge rauskommt oder gegen mein Gehirn stößt?

Noch ein paar Umdrehungen, dann sieht das Abstrichhilfsmittel wieder Tageslicht. Während sich meine Hände langsam entkrampfen, füllen sich meine Augen mit Tränen, die Nase kribbelt so stark, als hätte ich Cola durch die Nase getrunken. Das Gefühl begleitet mich noch mehrere Stunden.

Ihr Newsletter für Greifswald Die wichtigsten News und Tipps der Woche aus Greifswald. Immer donnerstags gegen 18 Uhr in Ihrem E-Mailpostfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Coronatest als Absicherung

Es war zum Glück der erste Coronatest, den wir gemacht haben. Freiwillig und auf eigene Kosten. Seit gut einem Monat bietet der Pflegedienst Heinrich & Heinrich Antigentest für Privatpersonen an. Eine Überweisung benötigt man dafür nicht.

Für 45 Euro pro Test erhält man das Ergebnis direkt nach der Auswertung, die etwa eine Viertelstunde dauert, schriftlich. Für uns ist es nicht nur die Eintrittskarte für die Fahrt nach Niedersachsen, in der wir bei einer möglichen Kontrolle einen negativen Corona-Test vorlegen müssen, sondern auch eine Absicherung, um zu verhindern, die Schwiegereltern beziehungsweise Eltern mit dem Coronavirus anzustecken.

Für den Abstrich ging es einige Zentimeter tief in die Nase hinein. „Muss ich nicht jeden Tag haben“, meint die OZ-Redakteurin. Quelle: Kai Lachmann

Nur bedingt auf Quarantäne eingestellt

Obwohl wir uns seit Monaten konsequent an die Corona-Auflagen halten, den Kontakt zu anderen auf ein Minimum reduziert haben und immer schön Maske tragen, weiß man nie, ob man sich nicht doch irgendwo mit dem Virus angesteckt hat. Nach dem Telefonat mit dem Pflegedienst und der Terminabsprache für den Test sind wir zunächst gelassen.

Auf dem Weg zum Test halten mein Mann und ich eine kurzes Was-wäre-wenn-Gespräch. „Stell’ mal vor, wir sind doch positiv“, sage ich. „Bestimmt nicht“, antwortet er. „Dann müssten wir sofort in Quarantäne“, fügt er an. Wir wären nur bedingt auf Quarantäne eingestellt, der Kühlschrank ist fast leer, denke ich noch.

Zwei Striche bedeuten positives Ergebnis

Über einen separaten Eingang der Pflegeeinrichtung in der Friedrich-Loeffler-Straße geht es zu dem Raum, in dem der Abstrich für den Test genommen wird. Der geschulte Mitarbeiter öffnet uns in Vollschutzausrüstung die Tür. Wir müssen uns in einer Liste neben „extern“ eintragen. Dann geht es auch schon los. „Es wird ein bisschen in der Nase kribbeln“, werden wir vorbereitet.

Ich bin als Erste an der Reihe. Danach ist mein Mann dran. Auch er verzieht sein Gesicht, nachdem das Stäbchen in seine Nase geschoben wird. Er sagt etwas, das wie „iurgh“ klingt. Wäre das Ergebnis des Antigentest positiv, würde ein zweiter wiederholt werden, erklärt der Mitarbeiter. Ist der dann auch wieder positiv, müssten wir sofort in Quarantäne. Heinrich & Heinrich ist verpflichtet, die Daten positiver Tests ans Gesundheitsamt weiterzuleiten. Dieses würde uns kontaktieren und wir müssten zu einem PCR-Test.

Erscheinen auf dem Test, bei dem die Probe in eine Pufferlösung gegeben wird, die dann in ein vorgestanztes Feld der Testkassette kommt, zwei Striche, ist das Ergebnis positiv. Nur ein Strich zeigt eine negative Testung an, erklärt der Angestellte weiter. Also kein Corona. Nach dem Abstrich gehen wir zum Büro der Geschäftsstelle, um zu zahlen. Dort warte ich noch einige Minuten, bis der Mitarbeiter mit den Testergebnissen kommt. „Beide negativ“, sagt er. Ich freue mich, habe aber auch nichts anderes erwartet. Ich bekomme die Zettel, auf denen das negative Ergebnis festgehalten ist und bin in Gedanken schon bei den Schwiegereltern.

Von Christin Lachmann