Greifswald

Ist der Ökologe Michael Succow ein unbequemer, kritischer Geist, ein Romantiker oder gar ein Radikaler? Succow, dem 1997 der Alternative Nobelpreis für sein Engagement bei der Schaffung der ostdeutschen Nationalparke verliehen wurde, vertraut in die Kraft und das Wissen alter Kulturvölker, hält das kapitalistische Wachstumsmodell für gescheitert und eine Bodenreform für erforderlich. „Das Land ist unser aller, wir können unseren Kapitalstock Natur nicht von einzelnen Eigeninteressen kaputtspielen lassen“, mahnt der bekannte Naturschützer.

Leise Stimme, kompromisslose Forderungen

Wenige Tage vor seinem 80. Geburtstag am 21. April arbeitet Succow in seinem Haus bei Greifswald an der Endkorrektur seines großen Moorbuches. Ein Rotmilan landet auf dem Apfelbaum im Garten, die Krokusse blühen in Gelb, Lila und Weiß – eine heile Welt, die wie seine leise Stimme im krassen Widerspruch zur Kompromisslosigkeit seiner Forderungen steht.

Phase des Konservativen ist vorbei

Die ökologische Frage ist bei Succow längst zu einer sozialen geworden. Die industrielle Agrarproduktion mit Massentierhaltung und Monokulturen habe in vielen Teilen der Erde Böden degradiert und der Wüstenbildung Vorschub geleistet, beklagt er.

Die Phase des Konservativen und des Festhaltens am Wohlstand sei vorbei. „Wir leben in einer dramatischen Veränderung. Wir haben nicht mehr viel Zeit.“ Sätze, die vor dem Hintergrund voranschreitender Naturzerstörung und des Klimawandels, am Grundsätzlichen rütteln.

Succow eckt an

Dass Succow nicht davor zurückschreckt anzuecken, offenbart sich schon nach seinem Biologiestudium an der Uni Greifswald. Wegen seiner Sympathien für die Reformbestrebungen in der Tschechoslowakei während des „Prager Frühlings“ musste er seine Tätigkeit als wissenschaftlicher Assistent aufgeben und sich als Standorterkunder im VE Meliorationskombinat Bad Freienwalde „in der Produktion bewähren“, wie es in DDR-Deutsch hieß.

„Vater der ostdeutschen Nationalparke“

In dem staatlichen Vakuum des untergehenden sozialistischen Deutschlands bringt er im Jahr 1990 mit Mitstreitern das Nationalparkprogramm auf den Weg. Als «Tafelsilber der deutschen Einheit» gingen fünf Nationalparke, sechs Biosphärenreservate sowie drei Naturparke zwischen Ostsee und Thüringen in die Wiedervereinigung ein. Ein Geniestreich, für den der letzte Vize-Umweltminister sieben Jahre später mit dem Alternativen Nobelpreis geehrt wird.

1999 gründet der Botanik-Professor mit dem Preisgeld die Michael-Succow-Stiftung. Naturräume in anderen Ecken der Welt vor Übernutzung zu sichern, wurde seitdem zu Succows Credo. Mithilfe der Stiftung entstanden in Asien und Osteuropa allein 13 Nationalparke und eine Reihe von Biosphärenreservaten. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD), in deren Zukunftsrat der Naturschützer jüngst mitwirkte, findet große Worte: „In den Jahren 1989 und 1990 hat Michael Succow Geschichte geschrieben“, sagt sie.

Im Zoff mit dem Bauernverband

Mit seiner Kritik an der industriellen Agrarproduktion und seinem Mantra für die Wiedervernässung trockengelegter Moore macht sich Succow nicht nur Freunde. Der Umweltschützer eckt beim Bauernverband an, der ihm eine pauschalisierende Sicht auf die konventionelle Landwirtschaft vorwirft und mit der Renaturierung von Mooren den Wegfall landwirtschaftlicher Nutzflächen beklagt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Michael Succow hat sich als Wissenschaftler dem Naturschutz verschrieben. Ich bin Landwirt mit Leib und Seele. Klar haben wir zu bestimmten Fragen sehr unterschiedliche Meinungen“, sagt der heutige Bauernpräsident Detlef Kurreck. Dennoch nötigt Succows Penetranz dem Bauernverbandchef Respekt ab – auch wenn die Konflikte bleiben. „Succow ist immer ein aufmerksamer Zuhörer. Er argumentiert scharf, aber sachlich“. Er nehme aus jedem Gespräch etwas mit, sagt Kurreck. „Ich hoffe, dass es ihm genauso geht.“

Sarah Wiener: Succow hat viele die Augen geöffnet

Von anderen wird der Ökologe wegen seiner Kompromisslosigkeit verehrt. Eine Verbündete im Geiste ist Sarah Wiener. Succow besuchte die Starköchin im Sommer vergangenen Jahres auf dem Öko-Gut Kerkow in der Uckermark, das sie dort zusammen mit einem Geschäftspartner betreibt.

Der Naturschützer Michael Succow und die Starköchin und EU-Abgeordnete Sarah Wiener bei einem Treffen auf Gut Kerkow in der Uckermark Quelle: Succow-Stiftung

„Michael Succow hat vielen Menschen die Augen darüber geöffnet, was industrielle Agrarproduktion anrichtet“, sagt Wiener, die für die österreichischen Grünen im EU-Parlament sitzt. Succow vom Naturschutz, sie vom Herd kommend, haben sich gefunden. Eine Beziehung, die von persönlicher Sympathie geprägt ist, sagt Wiener. „Wir sind uns beide einig: Wenn wir etwas für die Natur tun, dann tun wir auch etwas für die Menschen.“

Verbündet mit Fridays-for-Future

Succow, der „weise alte Mann“, sieht sich inzwischen in einer Allianz mit der jungen Generation der Fridays-for-Future-Bewegung, die für einen radikalen ökologischen Wandel steht. Vor zwei Jahren – als man K(C)orona lediglich mit dem Kranz der Sonne assoziierte – stieg der damals 78-Jährige vor 1500 Klimaschützern in Greifswald auf eine Bank, prangerte die verfehlte Politik der Landnutzung mit erodierten Böden und nitratbelastetem Grundwasser an.

Klimastreik in Greifswald Quelle: Martina Rathke

Stadtkultur muss ökologische Leistung honorieren

Die ökologischen Leistungen auf dem Land müssen von denen honoriert werden, die sie nutzen – und das seien die Städter, so Succow. Der ländliche Raum werde von der Stadtkultur als Gesundheitsraum benötigt – mit gesunden Böden, auf denen hochwertige Lebensmittel produziert werden, trinkbarem Grundwasser und sauberer Luft. Deshalb müsse die Stadtkultur auch für den sozialen Ausgleich sorgen.

Zukunft in alten Kulturvölkern

Heute gehe es darum, alte Kulturvölker, die sich der kapitalistischen Wachstumsspirale versagten, mit ihren Lebensräumen zu erhalten. „All diese Kulturen mussten mit ihren Lebensgrundlagen nachhaltig wirtschaften.“

Succow hat sie gesehen: in der Mongolei, in Äthiopien, in Aserbaidschan. Hochkulturen, die all das vergessen haben, erscheinen ihm hingegen immer weniger zukunftsfähig. Für Succow geht es inzwischen ums Ganze, um eine Gesellschaft, die mit ihren Ansprüchen nicht mehr über ihre Verhältnisse lebt. „Die Zeit der Kreuzfahrtschiffe und des großen Flugverkehrs ist vorbei.“

Von Martina Rathke