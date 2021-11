Greifswalder Ordnungsamt vertreibt Obdachlose aus der Innenstadt

Greifswald

Der 25. November hat in Greifswald Gewicht. An diesem Tag starb der Obdachlose Eckard Rütz. Am Schießwall, zwischen Wall und alter Mensa wurde er von drei Neonazis totgeschlagen. Am Donnerstag, 21 Jahre später, gedenken etwa 150 Menschen dieser Bluttat. Einer von ihnen ist Frank Klawitter. Er darf kurz sprechen. „Haltet die Augen auf und passt aufeinander auf“, gibt er den Menschen mit. Klawitter ist selbst obdachlos. Bis Donnerstagmorgen lebte er an der Seite des verspiegelten Kiosk, gegenüber der alten Mensa. Nur einen Steinwurf von der Stelle, an der Rütz Gedenkstein steht.

Am Donnerstagmorgen wurde zwischen den beiden Orten der Markt aufgebaut. Frisches Fleisch vom Fleischer, knackiges Obst aus der Region. Der Duft von Tannengrün liegt in der kalten Luft. Die ersten Zweige Nordmann Tanne werden für die vorweihnachtlichen Dekorationen in Greifswalder Wohnungen gekauft. Rund um den verspiegelten Kiosk ist viel los. Direkt an dem Gebäude stehen auf einer Länge von fünf Metern zwei Tische, einige Stühle, Schirme und Europaletten verdecken eine alte Liege. Auch hier ist es vorweihnachtlich. Orangen liegen auf einem der Tische, rote E-Kerzen sind aufgereiht und bunte Weihnachtsbeleuchtung hängt von einem Schirm. Frank Klawitter, umringt von einigen Polizeibeamten, Rechts- und Ordnungsamtsmitarbeitenden, schaut verloren auf dieses Stillleben. Sein Heim.

Klawitter sollte sein Schlafplatz räumen

Einer der Beamten hält ein Schreiben in Händen. Klawitter hat auch eine Abschrift, die ihm zugestellt wurde. In dem Brief steht, dass Herr Klawitter die „Sondernutzung für die öffentliche Verkehrsfläche Am Mühlentor in Greifswald ab dem 24.11.2021“ untersagt sei. Die sofortige Vollziehung der Untersagungsverfügung werde angeordnet. Das ist jetzt. Ein LKW vom Bauhof steht direkt vor Klawitters Lager. Sofort bedeutet für die Mitarbeiter der Stadt sofort. „Wenn wir gehen, ist hier nichts mehr, dann müssen sie auch weg“, erklärt einer den Ernst der Lage. Nur einen Tag nach Ablauf der Frist muss Klawitter weichen. Etwa eine Stunde dauert die Szene.

Klawitter lebt seit drei Jahren auf der Straße. Vielen ist er bekannt, weil bis zum Frühjahr diesen Jahres auf einer Bank, direkt gegenüber des Logenhauses wohnte. Gerade im Winter und zur Weihnachtszeit schmückten bunte Lichterketten sein Heim. Trotz mehrfacher Vermittlung gelang es nicht, eine Wohnung für Klawitter zu finden. Der mehrfach an der Hüfte operierte Mann sagte selbst, er könne nur im Erdgeschoss leben. Eine Wohnung, die ihm vor einem Jahr die WVG im dritten Stock in Schönwalde vermitteln wollte, lehnte er ab.

Eine Gefahr für die öffentliche Sicherheit

Während der gesamten Räumung wird deutlich, dass niemand den alten Mann wirklich vertreiben will. Aber bleiben kann er aus Sicht der Stadt auch nicht. Klawitter erklärt mehrfach, dass er einige der Dinge brauche, andere könnten die Ordnungsamtmitarbeiter mitnehmen. Die verneinen. „Nur was sie tragen können, Herr Klawitter.“ Der Rest wird entweder entsorgt oder – das versprechen die mit die Mitarbeiter – auf dem Bauhof eingelagert. Klawitter will davon nichts hören. Als seine neue Liege, die er gerade erst angeschafft hat, auf dem LKW landet, wird er wieder laut, will sie holen. Zwei Beamte halten ihn auf.

Im Frühjahr wurde er schon einmal vertrieben. Damals vom Besitzer eines Privatgrundstücks, auf dem die Bank steht, um die herum Klawitter sich eingerichtet hatte. Weil auch dem Besitzer sein Treiben zu bunt wurde, musste er geben. Verlor alles. Wie jetzt wieder.

„Ältere Menschen“ haben sich beschwert

Auf Nachfrage erklärt die Stadt, dass es seit Langem massive Beschwerden von Einrichtungen, Bürgern und auch den umliegenden Händlern über die Situation am Mühlentor gebe. Nicht nur Klawitter, auch ein weiterer Mann wurde an diesem Tag vertrieben. Er lebt seit einigen Monaten am Wall oder auf einer der Bänke am Mühlentor. Aus Sicht der Stadt sind beide eine Beeinträchtigung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung. Doch was bedeutet das?

Als eines der Beispiele nennt die Stadt Ängste von älteren Leuten. Diese hätten sich nicht mehr auf die öffentlichen Toiletten getraut. Aufgrund der zahlreichen Beschwerden musste die Stadt handeln. Anders sah die Situation mit dem anderen Mann aus. „Wegen untragbarer hygienischer Zustände – durch die er sowohl sich selbst, als auch andere gefährdet - wurde er heute des Platzes verwiesen“, heißt es von der Stadt.

Das Obdachlosenheim, das ihm die Beamten immer wieder anbieten, ist für Klawitter keine Option. „Für kein Geld der Welt“, fährt er einen jungen Polizisten an. Fünf Jahre habe er dort gelebt, das wolle er nicht mehr.

Klawitter darf am Mühlentor bleiben

Nachdem das, was Klawitter im vergangenen halben Jahr an Spenden bekommen hat oder sich selbst besorgen konnte, auf dem LKW war, bleiben Klawitter noch zwei blaue Säcke und zwei Beutel. Lebensmittel, Schlafsack, Isomatte, Geld, seine Papiere. Ein kleiner Straßenfeger kehrt zusammen, was bleibt. Scherben und einige verwelkte Blätter.

„Letztlich hat er den öffentlichen Raum in einem übermäßigen Ausmaß privat beansprucht“, summiert die Stadt die Probleme auf, die aus Sicht des Ordnungsamts zu viel waren. Wie die Stadt erklärte, seien seine Sachen am Bauhof, dort werden sie verwahrt. Er könne sie abholen und „er selbst kann weiterhin an dem Platz bleiben“, heißt es auf Nachfrage.

Während seiner Räumung betont er mehrfach, dass er jeden Tag bleiben werde. Nach der Gedenkveranstaltung bleibt Klawitter noch. Das beides, das Vertreiben der Obdachlosen und der Todestag von Eckard Rütz auf einen Tag fallen, sei unbeabsichtigt und zufällig, heißt es von der Stadt.

Von Philipp Schulz