Greifswalder Original: Die ehemalige Gaststätte „Flora“ 

Kein Abriss für die „Flora“ ? – Nachdem bekannt wurde, dass am Standort gebaut werden soll, mehren sich die Stimmen, die den Erhalt des Gebäudeensembles an der Stralsunder Straße fordern. Die Altstadtinitiative hat Ende Juni einen Antrag auf Aufnahme in die Denkmalliste gestellt. Während der Prüfung darf auf dem Gelände nichts abgerissen werden. Doch was hat es eigentlich mit dem Ensemble auf sich?

Gartenlokal mit Tanzsaal

Es handelt sich um drei Gebäude, die auf dem Grundstück stehen, auf dem sich im Mittelalter das Spital des St.Spiritus befand. Das vermutlich älteste Haus wird auf eine Bauzeit von 1800-1820 geschätzt und diente 1815 bis 1920 als Wirtshaus, zuletzt bekannt unter dem Namen „Flora“. Danach ging das Haus in den Bestand der Maschinenfabrik A. Heiliger & Co über, später die Fabrik Jaki. Bis vor Kurzem befand sich hier das Autohaus Jaki.

Es befinden sich noch weitere Gebäude auf dem Grundstück, darunter der ehemalige Tanzsaal (Bauzeit nach 1889) und ein zweigeschossiger Anbau, der vermutlich als Werkhalle für den Maschinenbau errichtet wurde. Auf dem Hof gibt es ein weiteres Gebäude, ein dreigeschossiges Wohnhaus, was deutlich aus dem Ensemble herausragt. Es diente Studenten als Wohnung.

Ältestes erhaltenes Haus in der Steinbeckervorstadt

„Mit der Bebauung der Kapelle 1330 gehört das Grundstück zu den ältesten, die in den Greifswalder Vorstädten überhaupt bebaut wurden“, heißt es in dem Antrag auf Denkmalschutz. „Das eingeschossige Vordergebäude auf dem Grundstück ist in seiner spätestens um 1800 entstandenen Kernsubstanz erhalten und heute höchstwahrscheinlich das älteste erhaltene Haus in der Steinbecker Vorstadt.“ Im Masterplan würde es ausdrücklich heißen „Bestand vor Abriss“, betont die Vorsitzende des Altstadtvereins, Ines Yitnagaschaw. Sie kämpft für jedes alte Haus. „Es ist in Greifswald bereits so viel historische Bausubstanz verschwunden, es ist ein Jammer.“

Sie hätte sich gewünscht, dass mehr Fragen im Vorfeld geklärt werden. „Die Verwaltung muss den Investoren bei so etwas doch auch helfen“, sagt sie. „Ich unterstelle ja gar keinen bösen Willen des Investors“. Jetzt allerdings sei erstmal Geduld gefragt. Nach Erfahrungen der Altstadtinitiative dauert die Prüfung eines Antrags auf Unterschutzstellung mindestens ein halbes Jahr. Im vergangenen Jahr hat die Altstadtinitiative die Rubenow-Medaille bekommen, ausgezeichnet wurde ihr Einsatz für die alte Bausubstanz der Stadt.

