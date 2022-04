Greifswald

Rote Tulpen, gelbe Ranunkeln, weiße Primeln und noch viel mehr: Der Oster- und Blumenmarkt auf dem historischen Marktplatz der Hansestadt Greifswald ist bunt und macht Lust auf Frühling. Rund 70 Aussteller präsentieren am Sonnabend zwischen 10 und 17 Uhr unzählige Pflanzen, Blumenarrangements, Kunsthandwerk und leckere Produkte aus regionaler Erzeugung. Bei strahlend blauem Himmel, Sonnenschein und milden Temperaturen kamen bereits in den Vormittagsstunden Tausende Gäste. Unter ihnen Barbara Schnittke, die gemeinsam mit ihrem Mann aus Stralsund anreiste, um noch letzte Ostergeschenke für die Lieben einzukaufen. „Wir kennen den Blumenmarkt in Greifswald bereits aus vergangenen Jahren. Er ist immer sehr schön und lädt zum Flanieren ein“, erzählt die Mittfünfzigerin.

Franziska Roth töpfert gern und bietet ihre Waren auf Märkten feil. Quelle: Petra Hase

Neben Schmuck aus Naturstein, Korbwaren, handgefertigten Ostereiern in Wachs-Bossier-Technik sowie Holz- und Stroharbeiten gibt es auch mehrere Stände mit Keramik. Einen davon hat Franziska Roth aus Greifswald mit Herzblut und Sinn fürs Schöne aufgebaut. Die studierte Innenarchitektin liebte es schon als Kind, mit Ton zu arbeiten. „Vor fünf Jahren habe ich dann mit dem Scheibentöpfern begonnen und Kurse genommen“, erzählt sie. Mittlerweile hat sie ihr Hobby zum Beruf gemacht, gibt selbst Töpferkurse, ist auf vielen Märkten präsent und lädt im Sommer in ihr gemütliches Hofcafé nach Friedrichshagen ein.

Auch Holzwaren gehören zum Angebot des Marktes. Quelle: Petra Hase

Nach all dem Schauen, Staunen und Kaufen muss niemand hungrig nach Hause laufen: Stände laden auch zum Mittagessen. Es gibt Gerichte mit Kräutern, Wurst vom Holzkohlegrill oder Suppen und Hausmannskost. Regionale Spezialitäten wie Honig, Öle, Liköre oder Brotaufstriche und Chutneys können zudem verkostet und gekauft werden.

Wer will, kann auch Obst und Gemüse für den Festtagstisch einkaufen. Quelle: Petra Hase

Den ganzen Tag über erwartet die Gäste ein buntes Show- und Unterhaltungsprogramm mit dem Trio Klarinakkord und dem Lucky Sound Orchester. Räuber Rotbart präsentierte Lieder aus dem Märchenwald. Um 15 Uhr findet ein weiteres Kinderprogramm mit Capt´n Pooks Piratenparty statt.

Räuber Rotbart begeistert die Lütten mit Liedern aus dem Märchenwald. Quelle: Petra Hase

Von Petra Hase